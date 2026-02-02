https://crimea.ria.ru/20260202/iz-za-skhoda-gruzovykh-vagonov-pod-kirovom--zaderzhivayutsya-devyat-poezdov-1152882739.html

Из-за схода грузовых вагонов под Кировом задерживаются девять поездов

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Девять поездов дальнего следования все еще задерживаются в пути после схода грузовых вагонов под Кировом. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК).1 февраля на перегоне Оричи – Шалегово в Кировской области с рельсов сошел 21 вагон грузового поезда. Пострадавших нет, на месте идут восстановительные работы. К 10 утра понедельника сообщалось, что 20 поездов дальнего следования задерживаются в пути, для перевозки пассажиров назначены резервные составы.- № 91 Северобайкальск – Москва,выход на основной маршрут запланирован на станции Нижний Новгород в 18:50,- № 1 Владивосток – Москва, выход на основной маршрут запланирован на станции Нерехта в 3:30, - № 31 Киров – Москва, выход на основной маршрут запланирован на станции Нижний Новгород в 21:00,- № 11 Новый Уренгой – Москва, выход на основной маршрут запланирован на станции Нижний Новгород в 01:00,- № 311 Воркута – Новороссийск, выход на основной маршрут запланирован на станции Арзамас в 01:00,- № 9 Владивосток – Москва, выход на основной маршрут запланирован на станции Нижний Новгород в 22:00,- № 131 Ижевск – Санкт-Петербург, выход на основной маршрут запланирован на станции Нижний Новгород в 14:40,- № 2 Москва – Владивосток, выход на основной маршрут запланирован на станции Чепца в 20:30,-№ 290 Нижний Новгород – Котлас ориентировочно прибудет на конечную станцию в 4:00."Пассажирам поездов, задержанных в Кировской области на время более 10 часов, будет начислено 4 000 баллов "РЖД Бонус", – отметили специалисты.Круглосуточный телефон Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

