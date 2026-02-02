Рейтинг@Mail.ru
Из-за схода грузовых вагонов под Кировом задерживаются девять поездов - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Из-за схода грузовых вагонов под Кировом задерживаются девять поездов
Из-за схода грузовых вагонов под Кировом задерживаются девять поездов - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Из-за схода грузовых вагонов под Кировом задерживаются девять поездов
Девять поездов дальнего следования все еще задерживаются в пути после схода грузовых вагонов под Кировом. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания... РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T15:27
2026-02-02T15:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Девять поездов дальнего следования все еще задерживаются в пути после схода грузовых вагонов под Кировом. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК).1 февраля на перегоне Оричи – Шалегово в Кировской области с рельсов сошел 21 вагон грузового поезда. Пострадавших нет, на месте идут восстановительные работы. К 10 утра понедельника сообщалось, что 20 поездов дальнего следования задерживаются в пути, для перевозки пассажиров назначены резервные составы.- № 91 Северобайкальск – Москва,выход на основной маршрут запланирован на станции Нижний Новгород в 18:50,- № 1 Владивосток – Москва, выход на основной маршрут запланирован на станции Нерехта в 3:30, - № 31 Киров – Москва, выход на основной маршрут запланирован на станции Нижний Новгород в 21:00,- № 11 Новый Уренгой – Москва, выход на основной маршрут запланирован на станции Нижний Новгород в 01:00,- № 311 Воркута – Новороссийск, выход на основной маршрут запланирован на станции Арзамас в 01:00,- № 9 Владивосток – Москва, выход на основной маршрут запланирован на станции Нижний Новгород в 22:00,- № 131 Ижевск – Санкт-Петербург, выход на основной маршрут запланирован на станции Нижний Новгород в 14:40,- № 2 Москва – Владивосток, выход на основной маршрут запланирован на станции Чепца в 20:30,-№ 290 Нижний Новгород – Котлас ориентировочно прибудет на конечную станцию в 4:00."Пассажирам поездов, задержанных в Кировской области на время более 10 часов, будет начислено 4 000 баллов "РЖД Бонус", – отметили специалисты.Круглосуточный телефон Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Из-за схода грузовых вагонов под Кировом задерживаются девять поездов

Из-за схода вагонов в Кировском районе задерживаются девять междугородних поездов

15:27 02.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Девять поездов дальнего следования все еще задерживаются в пути после схода грузовых вагонов под Кировом. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК).
1 февраля на перегоне Оричи – Шалегово в Кировской области с рельсов сошел 21 вагон грузового поезда. Пострадавших нет, на месте идут восстановительные работы. К 10 утра понедельника сообщалось, что 20 поездов дальнего следования задерживаются в пути, для перевозки пассажиров назначены резервные составы.
"В настоящее время измененным маршрутом следуют девять поездов дальнего следования", – сказано в сообщении.
- № 91 Северобайкальск – Москва,выход на основной маршрут запланирован на станции Нижний Новгород в 18:50,
- № 1 Владивосток – Москва, выход на основной маршрут запланирован на станции Нерехта в 3:30,
- № 31 Киров – Москва, выход на основной маршрут запланирован на станции Нижний Новгород в 21:00,
- № 11 Новый Уренгой – Москва, выход на основной маршрут запланирован на станции Нижний Новгород в 01:00,
- № 311 Воркута – Новороссийск, выход на основной маршрут запланирован на станции Арзамас в 01:00,
- № 9 Владивосток – Москва, выход на основной маршрут запланирован на станции Нижний Новгород в 22:00,
- № 131 Ижевск – Санкт-Петербург, выход на основной маршрут запланирован на станции Нижний Новгород в 14:40,
- № 2 Москва – Владивосток, выход на основной маршрут запланирован на станции Чепца в 20:30,
-№ 290 Нижний Новгород – Котлас ориентировочно прибудет на конечную станцию в 4:00.
"Пассажирам поездов, задержанных в Кировской области на время более 10 часов, будет начислено 4 000 баллов "РЖД Бонус", – отметили специалисты.
Круглосуточный телефон Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
