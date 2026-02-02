https://crimea.ria.ru/20260202/it-spetsialisty-mogut-poluchit-otsrochku-ot-srochnoy-sluzhby-cherez-gosuslugi-1152888822.html

IT-специалисты могут получить отсрочку от срочной службы через Госуслуги

Отсрочку от срочной службы в 2026 году могут получить IT-специалисты через заявление на Госуслугах, прием начат со 2 февраля. Об этом сообщает Минцифры РФ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Отсрочку от срочной службы в 2026 году могут получить IT-специалисты через заявление на Госуслугах, прием начат со 2 февраля. Об этом сообщает Минцифры РФ.Отсрочку могут получить мужчины, граждане России в возрасте от 18 до 30 лет с высшим образованием по технической специальности, а также работающие по трудовому договору в аккредитованной IT-компании, уточнили в Минцифры.Также на отсрочку могут претендовать закончившие обучение, даже если диплом о высшем образовании еще не выдан на момент формирования списков.Компаниям нужно сформировать и подать списки заранее. До 1 марта Минцифры направит первые списки в Минобороны.В конце 2025 года сообщалось, что в России завершился осенний призыв граждан на военную службу. В Вооруженные силы РФ и другие войска и воинские формирования призвано и направлено 135 тысяч человек.Кроме того, президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2026 году граждан России, пребывающих в запасе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ появились Войска беспилотных систем: что это изменит в зоне СВОАвиация БПЛА и технологическое лидерство РФ – Путин дал новые порученияБПЛА от Народного фронта сожгли вражеской техники на $2 млрд – Путин

