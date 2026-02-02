https://crimea.ria.ru/20260202/gorod-schelkino-i-esche-chetyre-naselennykh-punkta-v-krymu-ostalis-bez-sveta-1152865906.html
Город Щелкино и еще четыре населенных пункта в Крыму остались без света
Город Щелкино и еще четыре населенных пункта в Крыму остались без света - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Город Щелкино и еще четыре населенных пункта в Крыму остались без света
Город Щелкино и еще четыре населенных пункта остались без света в Ленинском районе Крыма утром в понедельник. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T08:16
2026-02-02T08:16
2026-02-02T08:16
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
крым
ленинский район
энергосистема крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150360149_657:373:3635:2048_1920x0_80_0_0_683b92c19110e865f911dbda5584452d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Город Щелкино и еще четыре населенных пункта остались без света в Ленинском районе Крыма утром в понедельник. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Энергетики планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов.В Крыму на 2 февраля объявлено штормовое предупреждение. Ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с, снег, метель, отложение мокрого снега, гололед.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 годуКогда погас свет: почему морозы оставили крымские СНТ без электричестваКабмин продлил статус вынужденной генерации для электростанций в Крыму
крым
ленинский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150360149_590:330:2881:2048_1920x0_80_0_0_4639c11bd523c35c3259ab58aa2c979e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, крым, ленинский район, энергосистема крыма
Город Щелкино и еще четыре населенных пункта в Крыму остались без света
Город Щелкино и еще четыре населенных пункта в Крыму остались без света из-за аварии