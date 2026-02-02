Рейтинг@Mail.ru
Город Щелкино и еще четыре населенных пункта в Крыму остались без света - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260202/gorod-schelkino-i-esche-chetyre-naselennykh-punkta-v-krymu-ostalis-bez-sveta-1152865906.html
Город Щелкино и еще четыре населенных пункта в Крыму остались без света
Город Щелкино и еще четыре населенных пункта в Крыму остались без света - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Город Щелкино и еще четыре населенных пункта в Крыму остались без света
Город Щелкино и еще четыре населенных пункта остались без света в Ленинском районе Крыма утром в понедельник. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T08:16
2026-02-02T08:16
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
крым
ленинский район
энергосистема крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150360149_657:373:3635:2048_1920x0_80_0_0_683b92c19110e865f911dbda5584452d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Город Щелкино и еще четыре населенных пункта остались без света в Ленинском районе Крыма утром в понедельник. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Энергетики планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов.В Крыму на 2 февраля объявлено штормовое предупреждение. Ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с, снег, метель, отложение мокрого снега, гололед.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 годуКогда погас свет: почему морозы оставили крымские СНТ без электричестваКабмин продлил статус вынужденной генерации для электростанций в Крыму
крым
ленинский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150360149_590:330:2881:2048_1920x0_80_0_0_4639c11bd523c35c3259ab58aa2c979e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, крым, ленинский район, энергосистема крыма
Город Щелкино и еще четыре населенных пункта в Крыму остались без света

Город Щелкино и еще четыре населенных пункта в Крыму остались без света из-за аварии

08:16 02.02.2026
 
© РИА Новости КрымЭлектроэнергия
Электроэнергия - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Город Щелкино и еще четыре населенных пункта остались без света в Ленинском районе Крыма утром в понедельник. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
"Аварийное отключение. Ленинский район, населенные пункты: Щелкино, Мысовое, Заводское, Семеновка, Луговое", - говорится в сообщении.
Энергетики планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов.
В Крыму на 2 февраля объявлено штормовое предупреждение. Ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с, снег, метель, отложение мокрого снега, гололед.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 году
Когда погас свет: почему морозы оставили крымские СНТ без электричества
Кабмин продлил статус вынужденной генерации для электростанций в Крыму
 
ГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в КрымуНовости КрымаКрымЛенинский районЭнергосистема Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:33Еще три населенных пункта на востоке Крыма остались без света
09:24У севастопольца изъяли Lexus за долги по кредитам и налогам на 2 млн
09:18Сколько людей в Крыму занято в промышленности и как она развивается
09:02На борьбу с гололедом в Севастополе вышли десятки единиц техники
08:55В России увеличили сумму средств на лечение граждан по ОМС
08:54Автобус перевернулся на обледеневшей трассе в Краснодарском крае
08:39Водителей предупредили об опасности на трассе Новороссийск – Керчь
08:31Дело о гибели подростков в Кузбассе: владелец сауны задержан
08:24Заградотряды для союзников: рассекречен доклад о Сталинградской битве
08:16Город Щелкино и еще четыре населенных пункта в Крыму остались без света
08:0331 беспилотник ВСУ сбит над регионами России
07:58Новые горизонты для молодежи: "Движение первых" набирает обороты в Крыму
07:44Два человека погибли в результате ночной атаки ВСУ на Старый Оскол
07:31Как советские войска отстояли Сталинград – к годовщине окончания битвы
07:07Дороги Крыма засыпает снегом - видимость ограничена
06:57Под красным знаменем красный командарм – к юбилею Михаила Фрунзе
06:37Поворот не туда: что будет с Евросоюзом из-за конфликта с Россией
06:18На Солнце произошла вспышка максимального класса
06:08Четыре дома повреждены в результате атаки дронов ВСУ в Старом Осколе
00:01Циклон в Крыму: чего ждать от погоды в понедельник
Лента новостейМолния