https://crimea.ria.ru/20260202/frantsiya-s-pomoschyu-ukrainy-gotovit-perevoroty-v-ryade-stran-afriki--svr-1152871468.html

Франция с помощью Украины готовит перевороты в ряде стран Африки – СВР

Франция с помощью Украины готовит перевороты в ряде стран Африки – СВР - РИА Новости Крым, 02.02.2026

Франция с помощью Украины готовит перевороты в ряде стран Африки – СВР

Администрация президента Франции Эммануэля Макрона лихорадочно ищет возможности для "политического реванша" в Африке и планирует совершить государственные... РИА Новости Крым, 02.02.2026

2026-02-02T11:26

2026-02-02T11:26

2026-02-02T11:26

франция

украина

африка

новости

служба внешней разведки (свр)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/02/1152871319_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_4d141edc3b20bbba6b65408f12271f41.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Администрация президента Франции Эммануэля Макрона лихорадочно ищет возможности для "политического реванша" в Африке и планирует совершить государственные перевороты в ряде стран континента с помощью местных террористических группировок, а также киевского режима. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.Как отметили в СВР, уже установлена причастность Франции к попытке переворота в Буркина-Фасо 3 января этого года, которую удалось предотвратить. Перед мятежниками стояла задача убить президента Ибрагима Траоре, являющегося одним из лидеров борьбы с неоколониализмом. По расчетам Парижа, это не только привело бы к власти лояльные Франции силы в Уагадугу, но и нанесло бы удар по всем сторонникам суверенитета и идеологии панафриканизма на континенте, пояснили в ведомстве."Несмотря на провал своего преступного замысла, рафинированные расисты из Парижа не опускают руки. В центре их внимания - дестабилизация обстановки в "неугодных странах" Сахаро-Сахельской зоны с помощью местных террористических группировок и, конечно, украинского режима, снабжающего боевиков беспилотниками и инструкторами", - подчеркнули в СВР.В частности, по сведениям российской внешней разведки, Париж стремится свергнуть президента Мали Ассими Гоиту, посеять хаос в Центральноафриканской республике (ЦАР), а также свергнуть нынешние власти Мадагаскара, взявшие курс на развитие отношений с БРИКС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия придает большое значение развитию отношений с Африкой – Путин В Гвинее-Бисау произошел государственный переворот Послы трех государств Африки посетили Крым

франция

украина

африка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, украина, африка, новости, служба внешней разведки (свр), в мире