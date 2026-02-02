Рейтинг@Mail.ru
Франция с помощью Украины готовит перевороты в ряде стран Африки – СВР - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Франция с помощью Украины готовит перевороты в ряде стран Африки – СВР
Франция с помощью Украины готовит перевороты в ряде стран Африки – СВР - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Франция с помощью Украины готовит перевороты в ряде стран Африки – СВР
Администрация президента Франции Эммануэля Макрона лихорадочно ищет возможности для "политического реванша" в Африке и планирует совершить государственные... РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T11:26
2026-02-02T11:26
франция
украина
африка
новости
служба внешней разведки (свр)
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Администрация президента Франции Эммануэля Макрона лихорадочно ищет возможности для "политического реванша" в Африке и планирует совершить государственные перевороты в ряде стран континента с помощью местных террористических группировок, а также киевского режима. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.Как отметили в СВР, уже установлена причастность Франции к попытке переворота в Буркина-Фасо 3 января этого года, которую удалось предотвратить. Перед мятежниками стояла задача убить президента Ибрагима Траоре, являющегося одним из лидеров борьбы с неоколониализмом. По расчетам Парижа, это не только привело бы к власти лояльные Франции силы в Уагадугу, но и нанесло бы удар по всем сторонникам суверенитета и идеологии панафриканизма на континенте, пояснили в ведомстве."Несмотря на провал своего преступного замысла, рафинированные расисты из Парижа не опускают руки. В центре их внимания - дестабилизация обстановки в "неугодных странах" Сахаро-Сахельской зоны с помощью местных террористических группировок и, конечно, украинского режима, снабжающего боевиков беспилотниками и инструкторами", - подчеркнули в СВР.В частности, по сведениям российской внешней разведки, Париж стремится свергнуть президента Мали Ассими Гоиту, посеять хаос в Центральноафриканской республике (ЦАР), а также свергнуть нынешние власти Мадагаскара, взявшие курс на развитие отношений с БРИКС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия придает большое значение развитию отношений с Африкой – Путин В Гвинее-Бисау произошел государственный переворот Послы трех государств Африки посетили Крым
франция
украина
африка
франция, украина, африка, новости, служба внешней разведки (свр), в мире
© REUTERS Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© REUTERS Gonzalo Fuentes
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Администрация президента Франции Эммануэля Макрона лихорадочно ищет возможности для "политического реванша" в Африке и планирует совершить государственные перевороты в ряде стран континента с помощью местных террористических группировок, а также киевского режима. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"То ли вдохновившись американской операцией по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, то ли вообразив себя вершителем судеб африканских народов, Макрон санкционировал своим спецслужбам запуск плана по ликвидации "неугодных лидеров" Африки", - говорится в документе.
Как отметили в СВР, уже установлена причастность Франции к попытке переворота в Буркина-Фасо 3 января этого года, которую удалось предотвратить. Перед мятежниками стояла задача убить президента Ибрагима Траоре, являющегося одним из лидеров борьбы с неоколониализмом. По расчетам Парижа, это не только привело бы к власти лояльные Франции силы в Уагадугу, но и нанесло бы удар по всем сторонникам суверенитета и идеологии панафриканизма на континенте, пояснили в ведомстве.
"Несмотря на провал своего преступного замысла, рафинированные расисты из Парижа не опускают руки. В центре их внимания - дестабилизация обстановки в "неугодных странах" Сахаро-Сахельской зоны с помощью местных террористических группировок и, конечно, украинского режима, снабжающего боевиков беспилотниками и инструкторами", - подчеркнули в СВР.
В частности, по сведениям российской внешней разведки, Париж стремится свергнуть президента Мали Ассими Гоиту, посеять хаос в Центральноафриканской республике (ЦАР), а также свергнуть нынешние власти Мадагаскара, взявшие курс на развитие отношений с БРИКС.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия придает большое значение развитию отношений с Африкой – Путин
В Гвинее-Бисау произошел государственный переворот
Послы трех государств Африки посетили Крым
 
