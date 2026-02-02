Рейтинг@Mail.ru
Финальные договоренности России и США по Украине: когда они возможны - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Финальные договоренности России и США по Украине: когда они возможны
Финальные договоренности России и США по Украине: когда они возможны - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Финальные договоренности России и США по Украине: когда они возможны
Финальные договоренности России и США по Украине в рамках формата трехсторонних переговоров возможны в ближайшие недели. Таким мнением в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 02.02.2026
Финальные договоренности России и США по Украине: когда они возможны

Финальные договоренности РФ и США по Украине возможны в ближайшие недели – мнение

21:47 02.02.2026
 
© РИА Новости КрымФлаги России, США и Украины
Флаги России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Финальные договоренности России и США по Украине в рамках формата трехсторонних переговоров возможны в ближайшие недели. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политический обозреватель Андрей Перла.
Тот факт, что второй раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби был отложен, не должен настораживать на фоне того, что на днях прошла очередная встреча специальных представителей президентов России и США, причем с участием министра финансов Соединенных Штатов, а это говорит о многом, считает эксперт.

"Это говорит о том, что США продолжают обсуждать с Россией уже не столько порядок завершения боевых действий, сколько совместные проекты после их завершения", – сказал гость эфира.

Разумеется, это экономические проекты, поскольку "Трампу во всей этой истории нужны только три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги", добавил Перла.
"Для Трампа ошибка предыдущего президента США Джо Байдена не в том, что тот стал врагом России и начал с Россией воевать. А в том, что Байден вкачал в это дело 350 миллиардов долларов США и ничего не получил взамен, даже не придумал пути, по которым эти деньги будут возвращаться. Для Трампа, который прежде всего бизнесмен, любая война должна приносить прибыль или по крайней мере создавать условия для ее получения. И для Трампа завершение противостояния с Россией на Украине и переход к сотрудничеству – это именно про деньги", – сказал собеседник.
Это деньги, которые могут быть инвестированы США совместно с Россией в Арктику и в ту же Украину, отметил Перла.
"И поскольку Россия очевидно выстояла под санкциями, поскольку у России мощная экономика, Трамп считает необходимым с нами сотрудничать", – подчеркнул политобозреватель.
При этом для президента США принципилально важны сроки завершения боевых действий на Украине: имидж Трампа-миротворца должен быть готов до выборов в Конгресс Соединенных Штатов, считает эксперт.
"А для этого ему нужно остановить хотя бы одну серьезную войну, потому что, хотя "Трамп восемь войн остановил", но никто не может их перечислить. Ему необходимо сказать: "Никто не сумел, а я сумел договориться с русскими, и там больше не стреляют". Поэтому для него принципиально важно, чтобы это состоялось до начала формальной избирательной кампании. То есть до мая текущего года", – пояснил собеседник.
Он делает вывод, что до заключения основополагающих договоренностей между Россией и США по Украине осталось недолго.

"Я бы поставил на то, что в течение относительно небольшого времени, может быть нескольких недель, все-таки финальные договоренности будут достигнуты", – выразил мнение эксперт.

Он считает, что, принимая вместе ключевые решения по украинскому вопросу, США будут ориентироваться прежде всего на требования РФ, которые однозначны и неизменны, хотя Трампу и приходится сегодня прислушиваться к Европе и Украине.
Дело в том, что Зеленский не заинтересован в окончании конфликта, поскольку это несет лично для него много рисков, а Европа не желает признавать поражение, но время, ценное для Белого дома, играет против них, считает собеседник.
"США торопятся... Хотя еще может быть далеко не один раунд переговоров и не два. Но конец предсказуемый", – подытожил эксперт.
