Еще три населенных пункта на востоке Крыма остались без света
Еще три населенных пункта в Ленинском районе Крыма обесточены, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T09:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Еще три населенных пункта в Ленинском районе Крыма обесточены, сообщает "Крымэнерго".В понедельник утром город Щелкино и еще четыре населенных пункта полуострова остались без света из-за аварии. Позже число отключенных сел выросло. Аварийные бригады уже работают на месте. Примерное время восстановления – 3 часа.В Крыму на 2 февраля объявлено штормовое предупреждение. Ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с, снег, метель, отложение мокрого снега, гололед.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда погас свет: почему морозы оставили крымские СНТ без электричестваВ Крыму зафиксирован пиковый спрос на электричество – введут ли графикиКабмин продлил статус вынужденной генерации для электростанций в Крыму
