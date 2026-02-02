https://crimea.ria.ru/20260202/esche-tri-naselennykh-punkta-na-vostoke--kryma-ostalis-bez-sveta-1152867575.html

Еще три населенных пункта на востоке Крыма остались без света

Еще три населенных пункта на востоке Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 02.02.2026

Еще три населенных пункта на востоке Крыма остались без света

2026-02-02

крым

новости крыма

отключение электроэнергии в крыму

гуп рк "крымэнерго"

ленинский район

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Еще три населенных пункта в Ленинском районе Крыма обесточены, сообщает "Крымэнерго".В понедельник утром город Щелкино и еще четыре населенных пункта полуострова остались без света из-за аварии. Позже число отключенных сел выросло. Аварийные бригады уже работают на месте. Примерное время восстановления – 3 часа.В Крыму на 2 февраля объявлено штормовое предупреждение. Ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с, снег, метель, отложение мокрого снега, гололед.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда погас свет: почему морозы оставили крымские СНТ без электричестваВ Крыму зафиксирован пиковый спрос на электричество – введут ли графикиКабмин продлил статус вынужденной генерации для электростанций в Крыму

