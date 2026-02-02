Рейтинг@Mail.ru
Еще один населенный пункт в Запорожской области освободили ВС РФ - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Еще один населенный пункт в Запорожской области освободили ВС РФ
Еще один населенный пункт в Запорожской области освободили ВС РФ - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Еще один населенный пункт в Запорожской области освободили ВС РФ
Российские военные освободили населенный пункт Придорожное Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Придорожное Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.Накануне сообщалось, что бойцы российской армии взяли под контроль еще два населенных пункта – в ДНР освобождено Сухецкое, в Харьковской области под контроль РФ перешло Зеленое. До этого освобождены Торецкое в ДНР и Петровка в Запорожской области.За прошедшую неделю были освобождены семь населенных пунктов, в том числе Новояковлевка (Запорожская область), "Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой и Старица (Харьковская область).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, министерство обороны рф, новости, запорожская область
Еще один населенный пункт в Запорожской области освободили ВС РФ

Придорожное в Запорожской области перешло под контроль армии России

12:24 02.02.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота связистов 25-й армии на Краснолиманском направлении СВО
Работа связистов 25-й армии на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Придорожное Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Придорожное Запорожской области", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Накануне сообщалось, что бойцы российской армии взяли под контроль еще два населенных пункта – в ДНР освобождено Сухецкое, в Харьковской области под контроль РФ перешло Зеленое. До этого освобождены Торецкое в ДНР и Петровка в Запорожской области.
За прошедшую неделю были освобождены семь населенных пунктов, в том числе Новояковлевка (Запорожская область), "Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой и Старица (Харьковская область).
