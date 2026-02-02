https://crimea.ria.ru/20260202/esche-odin-naselennyy-punkt-v-zaporozhskoy-oblasti-osvobodili-vs-rf-1152874086.html

Еще один населенный пункт в Запорожской области освободили ВС РФ

Российские военные освободили населенный пункт Придорожное Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Придорожное Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.Накануне сообщалось, что бойцы российской армии взяли под контроль еще два населенных пункта – в ДНР освобождено Сухецкое, в Харьковской области под контроль РФ перешло Зеленое. До этого освобождены Торецкое в ДНР и Петровка в Запорожской области.За прошедшую неделю были освобождены семь населенных пунктов, в том числе Новояковлевка (Запорожская область), "Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой и Старица (Харьковская область).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

