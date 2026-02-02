https://crimea.ria.ru/20260202/epitsentr-zemletryaseniya-v-krymu-nakhodilsya-v-azovskom-more-1152878238.html

Эпицентр землетрясения в Крыму находился в Азовском море

Эпицентр землетрясения в Крыму находился в Азовском море - РИА Новости Крым, 02.02.2026

Эпицентр землетрясения в Крыму находился в Азовском море

Эпицентр землетрясения, которое почувствовали жители Крыма в понедельник, находился в Азовском море. Об этом сообщила замдиректора Института сейсмологии и... РИА Новости Крым, 02.02.2026

2026-02-02T13:44

2026-02-02T13:44

2026-02-02T13:44

землетрясение в крыму

землетрясение

азовское море

керчь

сейсмология

новости крыма

крым

срочные новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132533690_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_001356248df4b4becdd63f89f3065685.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Эпицентр землетрясения, которое почувствовали жители Крыма в понедельник, находился в Азовском море. Об этом сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь.Ранее Евразийский сейсмический центр сообщил, что очаг залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки фиксировались на расстоянии 80 километров от Керчи и в 36-ти километрах от Щелкино. Магнитуда составила 5.1, однако позже данные скорректировали. О обновленном сообщении указывалось, что магнитуда составила 4.8.Вся информация о землетрясениях в Крыму - здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

азовское море

керчь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в крыму, землетрясение, азовское море, керчь, сейсмология, новости крыма, крым, срочные новости крыма