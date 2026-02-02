Рейтинг@Mail.ru
Эпицентр землетрясения в Крыму находился в Азовском море - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260202/epitsentr-zemletryaseniya-v-krymu-nakhodilsya-v-azovskom-more-1152878238.html
Эпицентр землетрясения в Крыму находился в Азовском море
Эпицентр землетрясения в Крыму находился в Азовском море - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Эпицентр землетрясения в Крыму находился в Азовском море
Эпицентр землетрясения, которое почувствовали жители Крыма в понедельник, находился в Азовском море. Об этом сообщила замдиректора Института сейсмологии и... РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T13:44
2026-02-02T13:44
землетрясение в крыму
землетрясение
азовское море
керчь
сейсмология
новости крыма
крым
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132533690_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_001356248df4b4becdd63f89f3065685.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Эпицентр землетрясения, которое почувствовали жители Крыма в понедельник, находился в Азовском море. Об этом сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь.Ранее Евразийский сейсмический центр сообщил, что очаг залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки фиксировались на расстоянии 80 километров от Керчи и в 36-ти километрах от Щелкино. Магнитуда составила 5.1, однако позже данные скорректировали. О обновленном сообщении указывалось, что магнитуда составила 4.8.Вся информация о землетрясениях в Крыму - здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
азовское море
керчь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132533690_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab5fd8854ec1e2e725103fdfc05c61e8.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
землетрясение в крыму, землетрясение, азовское море, керчь, сейсмология, новости крыма, крым, срочные новости крыма
Эпицентр землетрясения в Крыму находился в Азовском море

Эпицентр землетрясения в Крыму находился в Азовском море - сейсмологи

13:44 02.02.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Эпицентр землетрясения, которое почувствовали жители Крыма в понедельник, находился в Азовском море. Об этом сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь.
"Сегодня, в 12 ч 47 мин (время мск), было зарегистрировано землетрясение, эпицентр расположен в Азовском море. По предварительным данным интенсивность сотрясений на побережье Крыма составила 4 балла", - сообщила она.
Ранее Евразийский сейсмический центр сообщил, что очаг залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки фиксировались на расстоянии 80 километров от Керчи и в 36-ти километрах от Щелкино. Магнитуда составила 5.1, однако позже данные скорректировали. О обновленном сообщении указывалось, что магнитуда составила 4.8.
Вся информация о землетрясениях в Крыму - здесь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Землетрясение в КрымуЗемлетрясениеАзовское мореКерчьСейсмологияНовости КрымаКрымСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:25В Крыму и Севастополе на карантин по ОРВИ закрыты восемь школ
14:20Без света и связи: на Украине продолжаются отключения
14:12Армия РФ разбила три установки HIMARS и освободила населенный пункт
13:53Снег, гололед и спецтехника: актуальная обстановка на дорогах Крыма
13:44Эпицентр землетрясения в Крыму находился в Азовском море
13:35На Украине обесточены 162 населенных пункта
13:28Россияне получат право на кредитные каникулы при рождении второго ребенка
13:19Крушение самолета в Орске - что известно
13:15В Кремле назвали дату нового раунда переговоров по Украине
13:10В Крыму мужчину будут судить за хранение опасного алкоголя
12:56В Крыму произошло сильное землетрясение
12:33Крымчане реже других россиян становятся жертвами аферистов
12:31ВТБ в январе выдал более 1 миллиона Пушкинских карт
12:24Еще один населенный пункт в Запорожской области освободили ВС РФ
12:19Смартфон вместо бумаг: в музеях и театрах Крыма ввели QR-код для льгот
12:15В Херсонской области при обстреле ВСУ один человек погиб и шестеро ранены
12:08Рейсовый автобус Севастополь - Астрахань перевернулся на Ставрополье
11:46Три человека погибли при крушении самолета в Оренбургской области
11:34Керчь и Ленинский район Крыма частично остались без света
11:26Франция с помощью Украины готовит перевороты в ряде стран Африки – СВР
Лента новостейМолния