Эпицентр землетрясения в Крыму находился в Азовском море
Эпицентр землетрясения в Крыму находился в Азовском море - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Эпицентр землетрясения в Крыму находился в Азовском море
Эпицентр землетрясения, которое почувствовали жители Крыма в понедельник, находился в Азовском море. Об этом сообщила замдиректора Института сейсмологии и... РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T13:44
2026-02-02T13:44
2026-02-02T13:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Эпицентр землетрясения, которое почувствовали жители Крыма в понедельник, находился в Азовском море. Об этом сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь.Ранее Евразийский сейсмический центр сообщил, что очаг залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки фиксировались на расстоянии 80 километров от Керчи и в 36-ти километрах от Щелкино. Магнитуда составила 5.1, однако позже данные скорректировали. О обновленном сообщении указывалось, что магнитуда составила 4.8.Вся информация о землетрясениях в Крыму - здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Эпицентр землетрясения в Крыму находился в Азовском море
