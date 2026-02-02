https://crimea.ria.ru/20260202/dva-zhitelya-kryma-poluchili-sroki-za-rabotu-protiv-rossii--ufsb-1152880648.html
Два жителя Крыма получили сроки за работу против России – УФСБ
Два жителя Крыма получили сроки за работу против России – УФСБ - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Два жителя Крыма получили сроки за работу против России – УФСБ
Суд в Херсонской области вынес заочные приговоры двум жителям Крымского полуострова за участие в деятельности против интересов России в составе незаконного... РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T15:06
2026-02-02T15:06
2026-02-02T15:06
приговор
закон и право
херсонская область
новости
правосудие
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874808_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_ef094f87d1463c004685e9f707d70eac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Суд в Херсонской области вынес заочные приговоры двум жителям Крымского полуострова за участие в деятельности против интересов России в составе незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По данным ведомства, 53-летний житель Бахчисарайского района и 62-летний севастополец с февраля 2016 года добровольно вступили в террористическое вооруженное формирование, запрещенное на территории России, и обеспечивали его деятельность.Уголовные дела открыты и расследованы по статье об участии в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. По решению Генического районного суда Херсонской области крымчан заочно приговорен к 9,5 годам колонии строго режима, севастополец – к 8,5 годам. Оба осужденных в течение первых двух лет будут отбывать наказание в тюрьме."Осужденные объявлены в международный розыск", - уточнили в ФСБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области задержали участника террористического сообществаРоссиянин вербовал жителей Кубани для совершения терактовПопытка теракта в здании ФСБ в Крыму: задержанный рассказал о вербовке
херсонская область
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874808_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_ccb3b2627017ab44e48faf20159923e2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приговор, закон и право, херсонская область, новости, правосудие, крым
Два жителя Крыма получили сроки за работу против России – УФСБ
Два жителя Крымского полуострова получили сроки за деятельность против России – ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Суд в Херсонской области вынес заочные приговоры двум жителям Крымского полуострова за участие в деятельности против интересов России в составе незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
По данным ведомства, 53-летний житель Бахчисарайского района и 62-летний севастополец с февраля 2016 года добровольно вступили в террористическое вооруженное формирование, запрещенное на территории России, и обеспечивали его деятельность.
"Один из фигурантов осуществлял досмотр транспортных средств на пункте пропуска вблизи государственной границы между Украиной и Российской Федерацией, занимался тыловым обеспечением подразделения. Другой вел подсобное хозяйство, обеспечивал участников подразделения продуктами питания и занимался перевозкой участников незаконного вооруженного формирования", - проинформировали в ФСБ.
Уголовные дела открыты и расследованы по статье об участии в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. По решению Генического районного суда Херсонской области крымчан заочно приговорен к 9,5 годам колонии строго режима, севастополец – к 8,5 годам. Оба осужденных в течение первых двух лет будут отбывать наказание в тюрьме.
"Осужденные объявлены в международный розыск", - уточнили в ФСБ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: