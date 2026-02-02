https://crimea.ria.ru/20260202/dva-zhitelya-kryma-poluchili-sroki-za-rabotu-protiv-rossii--ufsb-1152880648.html

Два жителя Крыма получили сроки за работу против России – УФСБ

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Суд в Херсонской области вынес заочные приговоры двум жителям Крымского полуострова за участие в деятельности против интересов России в составе незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По данным ведомства, 53-летний житель Бахчисарайского района и 62-летний севастополец с февраля 2016 года добровольно вступили в террористическое вооруженное формирование, запрещенное на территории России, и обеспечивали его деятельность.Уголовные дела открыты и расследованы по статье об участии в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. По решению Генического районного суда Херсонской области крымчан заочно приговорен к 9,5 годам колонии строго режима, севастополец – к 8,5 годам. Оба осужденных в течение первых двух лет будут отбывать наказание в тюрьме."Осужденные объявлены в международный розыск", - уточнили в ФСБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области задержали участника террористического сообществаРоссиянин вербовал жителей Кубани для совершения терактовПопытка теракта в здании ФСБ в Крыму: задержанный рассказал о вербовке

