Два жителя Крыма получили сроки за работу против России – УФСБ - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Два жителя Крыма получили сроки за работу против России – УФСБ
Два жителя Крыма получили сроки за работу против России – УФСБ - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Два жителя Крыма получили сроки за работу против России – УФСБ
Суд в Херсонской области вынес заочные приговоры двум жителям Крымского полуострова за участие в деятельности против интересов России в составе незаконного... РИА Новости Крым, 02.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874808_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_ef094f87d1463c004685e9f707d70eac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Суд в Херсонской области вынес заочные приговоры двум жителям Крымского полуострова за участие в деятельности против интересов России в составе незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По данным ведомства, 53-летний житель Бахчисарайского района и 62-летний севастополец с февраля 2016 года добровольно вступили в террористическое вооруженное формирование, запрещенное на территории России, и обеспечивали его деятельность.Уголовные дела открыты и расследованы по статье об участии в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. По решению Генического районного суда Херсонской области крымчан заочно приговорен к 9,5 годам колонии строго режима, севастополец – к 8,5 годам. Оба осужденных в течение первых двух лет будут отбывать наказание в тюрьме."Осужденные объявлены в международный розыск", - уточнили в ФСБ.
Два жителя Крыма получили сроки за работу против России – УФСБ

Два жителя Крымского полуострова получили сроки за деятельность против России – ФСБ

15:06 02.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Суд в Херсонской области вынес заочные приговоры двум жителям Крымского полуострова за участие в деятельности против интересов России в составе незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
По данным ведомства, 53-летний житель Бахчисарайского района и 62-летний севастополец с февраля 2016 года добровольно вступили в террористическое вооруженное формирование, запрещенное на территории России, и обеспечивали его деятельность.
"Один из фигурантов осуществлял досмотр транспортных средств на пункте пропуска вблизи государственной границы между Украиной и Российской Федерацией, занимался тыловым обеспечением подразделения. Другой вел подсобное хозяйство, обеспечивал участников подразделения продуктами питания и занимался перевозкой участников незаконного вооруженного формирования", - проинформировали в ФСБ.
Уголовные дела открыты и расследованы по статье об участии в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. По решению Генического районного суда Херсонской области крымчан заочно приговорен к 9,5 годам колонии строго режима, севастополец – к 8,5 годам. Оба осужденных в течение первых двух лет будут отбывать наказание в тюрьме.
"Осужденные объявлены в международный розыск", - уточнили в ФСБ.
