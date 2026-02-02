https://crimea.ria.ru/20260202/dva-cheloveka-pogibli-v-rezultate-nochnoy-ataki-vsu-na-staryy-oskol-1152865201.html
Два человека погибли в результате ночной атаки ВСУ на Старый Оскол
Два мирных жителя погибли в результате ночной атаки ВСУ на город Старый Оскол. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли в результате ночной атаки ВСУ на город Старый Оскол. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее глава региона сообщил, что в результате атаки на Старый Оскол повреждения получили три многоквартирных дома, а также загорелся частный дом.Вечером в воскресенье силы российской ПВО сбили 23 украинских беспилотника, в том числе три над Белгородской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
2026
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
