Два человека погибли в результате ночной атаки ВСУ на Старый Оскол

Два человека погибли в результате ночной атаки ВСУ на Старый Оскол - РИА Новости Крым, 02.02.2026

Два человека погибли в результате ночной атаки ВСУ на Старый Оскол

Два мирных жителя погибли в результате ночной атаки ВСУ на город Старый Оскол. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 02.02.2026

белгородская область

обстрелы белгородской области

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

вячеслав гладков

происшествия

атаки всу

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли в результате ночной атаки ВСУ на город Старый Оскол. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее глава региона сообщил, что в результате атаки на Старый Оскол повреждения получили три многоквартирных дома, а также загорелся частный дом.Вечером в воскресенье силы российской ПВО сбили 23 украинских беспилотника, в том числе три над Белгородской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

белгородская область, обстрелы белгородской области, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, вячеслав гладков, происшествия, атаки всу