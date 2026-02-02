Рейтинг@Mail.ru
Два человека погибли в результате ночной атаки ВСУ на Старый Оскол - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Два человека погибли в результате ночной атаки ВСУ на Старый Оскол
Два человека погибли в результате ночной атаки ВСУ на Старый Оскол
Два человека погибли в результате ночной атаки ВСУ на Старый Оскол
Два мирных жителя погибли в результате ночной атаки ВСУ на город Старый Оскол. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T07:44
2026-02-02T07:45
белгородская область
обстрелы белгородской области
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
вячеслав гладков
происшествия
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли в результате ночной атаки ВСУ на город Старый Оскол. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее глава региона сообщил, что в результате атаки на Старый Оскол повреждения получили три многоквартирных дома, а также загорелся частный дом.Вечером в воскресенье силы российской ПВО сбили 23 украинских беспилотника, в том числе три над Белгородской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
Два человека погибли в результате ночной атаки ВСУ на Старый Оскол

Тела двух людей нашли под завалами дома после атаки ВСУ на Старый Оскол

07:44 02.02.2026 (обновлено: 07:45 02.02.2026)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПожар в Старом Осколе после атаки ВСУ
Пожар в Старом Осколе после атаки ВСУ
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли в результате ночной атаки ВСУ на город Старый Оскол. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"От удара беспилотника по частному дому начался пожар, который привел к частичному обрушению здания. Работающие на месте происшествия спасатели обнаружили тела двух человек", - написал Гладков в Telegram-канале. 
Ранее глава региона сообщил, что в результате атаки на Старый Оскол повреждения получили три многоквартирных дома, а также загорелся частный дом.
Вечером в воскресенье силы российской ПВО сбили 23 украинских беспилотника, в том числе три над Белгородской областью.
