Дороги Крыма засыпает снегом - видимость ограничена

Дороги Крыма засыпает снегом - видимость ограничена

На дорогах Крыма возможно образование гололеда, а также ограничена видимость из-за снегопада. Об этом предупредили на предприятии "Крымавтодор".

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/02/1152864405_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bc72619d0c3050b2fa0d99b3f1d10943.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма возможно образование гололеда, а также ограничена видимость из-за снегопада. Об этом предупредили на предприятии "Крымавтодор".Для обеспечения безопасного проезда транспорта в круглосуточном режиме на дежурстве находятся 116 единиц дорожной техники, в работах задействованы 162 человека.По состоянию на утро понедельника дорожная обстановка следующая:На понедельник, 2 февраля, в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Днем снег, местами сильные осадки, метель, отложение мокрого снега, гололед. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

2026

