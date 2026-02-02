Дороги Крыма засыпает снегом - видимость ограничена
На дорогах Крыма из-за снегопада возможен гололед и снижена видимость
© КрымавтодорТехника "Крымавтодора"
© Крымавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма возможно образование гололеда, а также ограничена видимость из-за снегопада. Об этом предупредили на предприятии "Крымавтодор".
Для обеспечения безопасного проезда транспорта в круглосуточном режиме на дежурстве находятся 116 единиц дорожной техники, в работах задействованы 162 человека.
По состоянию на утро понедельника дорожная обстановка следующая:
- —Сакский район — до –7 °C, мелкий снег.
- —Кировский район — до –4 °C, снег.
- —Черноморский район — до –7 °C, без осадков, морозно.
- —Нижнегорский район — до –3 °C, местами мелкий снег.
- —Красноперекопский район — до –6 °C, снег.
- —Джанкойский район — до –5 °C, снег.
- —Ленинский район — до –3 °C, без осадков, порывистый ветер.
- —Белогорский район — до –5 °C, снег.
- —Красногвардейский район — до –5 °C, снег, местами не задерживается на покрытии.
- —Бахчисарайский район — до –2 °C, снег с дождем, покрытие мокрое.
- —Симферополь –3 °C, идет снег, пгт ГРЭС –3 °C, снег, Долина до –5 °C, снег. Покрытие обработанное, местами влажное и скользкое.
- —Ангарский перевал –2 °C, снег, район Шапки Партизан –2 °C, снег.
- —Алушта — около 0 °C, снег.
- —Ялта — около 0 °C, местами снег и туман.
- —Керчь — до –2 °C, мелкий снег, покрытие влажное.
"На перевалах сохраняются сложные дорожные условия, особенно на спусках и подъемах. Участки с интенсивными осадками: автодорога Грушевка — Судак, проводится очистка и обработка покрытия; автодорога Белогорск — Феодосия (км 37–51) — обильный снег, выполняется очистка и обработка покрытия", - добавили в "Крымавтодоре".
На понедельник, 2 февраля, в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Днем снег, местами сильные осадки, метель, отложение мокрого снега, гололед.