Дороги Крыма засыпает снегом - видимость ограничена - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Дороги Крыма засыпает снегом - видимость ограничена
Дороги Крыма засыпает снегом - видимость ограничена - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Дороги Крыма засыпает снегом - видимость ограничена
На дорогах Крыма возможно образование гололеда, а также ограничена видимость из-за снегопада. Об этом предупредили на предприятии "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T07:07
2026-02-02T07:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма возможно образование гололеда, а также ограничена видимость из-за снегопада. Об этом предупредили на предприятии "Крымавтодор".Для обеспечения безопасного проезда транспорта в круглосуточном режиме на дежурстве находятся 116 единиц дорожной техники, в работах задействованы 162 человека.По состоянию на утро понедельника дорожная обстановка следующая:На понедельник, 2 февраля, в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Днем снег, местами сильные осадки, метель, отложение мокрого снега, гололед.
Дороги Крыма засыпает снегом - видимость ограничена

На дорогах Крыма из-за снегопада возможен гололед и снижена видимость

07:07 02.02.2026
 
Техника Крымавтодора
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма возможно образование гололеда, а также ограничена видимость из-за снегопада. Об этом предупредили на предприятии "Крымавтодор".
Для обеспечения безопасного проезда транспорта в круглосуточном режиме на дежурстве находятся 116 единиц дорожной техники, в работах задействованы 162 человека.
По состоянию на утро понедельника дорожная обстановка следующая:
  • Сакский район — до –7 °C, мелкий снег.
  • Кировский район — до –4 °C, снег.
  • Черноморский район — до –7 °C, без осадков, морозно.
  • Нижнегорский район — до –3 °C, местами мелкий снег.
  • Красноперекопский район — до –6 °C, снег.
  • Джанкойский район — до –5 °C, снег.
  • Ленинский район — до –3 °C, без осадков, порывистый ветер.
  • Белогорский район — до –5 °C, снег.
  • Красногвардейский район — до –5 °C, снег, местами не задерживается на покрытии.
  • Бахчисарайский район — до –2 °C, снег с дождем, покрытие мокрое.
  • Симферополь –3 °C, идет снег, пгт ГРЭС –3 °C, снег, Долина до –5 °C, снег. Покрытие обработанное, местами влажное и скользкое.
  • Ангарский перевал –2 °C, снег, район Шапки Партизан –2 °C, снег.
  • Алушта — около 0 °C, снег.
  • Ялта — около 0 °C, местами снег и туман.
  • Керчь — до –2 °C, мелкий снег, покрытие влажное.
"На перевалах сохраняются сложные дорожные условия, особенно на спусках и подъемах. Участки с интенсивными осадками: автодорога Грушевка — Судак, проводится очистка и обработка покрытия; автодорога Белогорск — Феодосия (км 37–51) — обильный снег, выполняется очистка и обработка покрытия", - добавили в "Крымавтодоре".
На понедельник, 2 февраля, в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Днем снег, местами сильные осадки, метель, отложение мокрого снега, гололед.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымНовости КрымаКрымавтодорПогода в КрымуДорогиБезопасность
 
