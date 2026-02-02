https://crimea.ria.ru/20260202/dlya-razvitiya-potentsiala-priazove-nuzhny-sereznye-nauchnye-issledovaniya-1152884297.html

Для развития потенциала Приазовья нужны серьезные научные исследования

Для развития потенциала Приазовья нужны серьезные научные исследования - РИА Новости Крым, 02.02.2026

Для развития потенциала Приазовья нужны серьезные научные исследования

Правительство Российской Федерации утвердило стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года, уже разработан план мероприятий по ее реализации. Какое... РИА Новости Крым, 02.02.2026

2026-02-02T21:08

2026-02-02T21:08

2026-02-02T21:31

радио "спутник в крыму"

азовское море

азово-черноморский бассейн

борис вахрушев

мнения

наука и технологии

туризм

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111499/72/1114997265_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_d221af5a9c66531effc4073d0ac70365.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Правительство Российской Федерации утвердило стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года, уже разработан план мероприятий по ее реализации. Какое наследие досталось России от сопредельного государства, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Специалист считает, что правильный подход государства позволит реализовать стратегию и успешно интегрировать данные территории."Дело в том, что Украине после Советского Союза досталась очень мощная производственная инфраструктура, а технологии, которые применялись тогда, были не щадящие… Их идея была как можно больше извлечь из недр без оговорки на окружающую среду. И мы сейчас получили очень интересную территорию, но с большими экологическими проблемами или потенциально большими экологическими проблемами. И нужно уже начинать решать эти вопросы", – поделился он.Нужно понимать, добавил Вахрушев, что многое, что досталось сейчас России при воссоединении наследия, по сути, нужно перестраивать либо убирать."Многие производства настолько в запущенном состоянии, что проще демонтировать их, переделать, либо вообще создать новые, экологически чистые, на современных технологиях. И это будет дешевле", – обозначил спикер.Эксперт уточнил, что устойчивое развитие региона также предполагает рекреацию и туристическое использование.Сейчас, по мнению ученого, прибрежная полоса требует серьезного исследования, именно в части прибрежной акватории, чтобы оценить объемы, возможности организации купально-пляжного отдыха, возможности строительства новых объектов, проведения инфраструктуры.Вахрушев отметил, что в последние годы исследования на этой территории, даже те единичные, которые велись, были "поставлены на паузу". При этом в науке главное - это системность и непрерывность цикла наблюдения. "Это требует работы с теми материалами, которые остались на местах в административных единицах, вошедших в состав Российской Федерации. И этот момент, конечно, требует обработки данных… Велись исследования также российскими учеными, и дистанционное наблюдение, и спутниковые снимки. Все эти все моменты требуют обобщения, приведения к общему пониманию. Конечно же, это все будет исследоваться и при застройке территории, в рекреационном освоении", – подытожил Вахрушев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

https://crimea.ria.ru/20260112/priazove-zhdet-perezagruzka-utverzhdena-strategiya-razvitiya-regiona-1152331336.html

азовское море

азово-черноморский бассейн

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азовское море, азово-черноморский бассейн, борис вахрушев, мнения, наука и технологии, туризм, новые регионы россии