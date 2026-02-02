Рейтинг@Mail.ru
Для развития потенциала Приазовья нужны серьезные научные исследования - РИА Новости Крым, 02.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260202/dlya-razvitiya-potentsiala-priazove-nuzhny-sereznye-nauchnye-issledovaniya-1152884297.html
Для развития потенциала Приазовья нужны серьезные научные исследования
Для развития потенциала Приазовья нужны серьезные научные исследования
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Правительство Российской Федерации утвердило стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года, уже разработан план мероприятий по ее реализации. Какое наследие досталось России от сопредельного государства, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Специалист считает, что правильный подход государства позволит реализовать стратегию и успешно интегрировать данные территории."Дело в том, что Украине после Советского Союза досталась очень мощная производственная инфраструктура, а технологии, которые применялись тогда, были не щадящие… Их идея была как можно больше извлечь из недр без оговорки на окружающую среду. И мы сейчас получили очень интересную территорию, но с большими экологическими проблемами или потенциально большими экологическими проблемами. И нужно уже начинать решать эти вопросы", – поделился он.Нужно понимать, добавил Вахрушев, что многое, что досталось сейчас России при воссоединении наследия, по сути, нужно перестраивать либо убирать."Многие производства настолько в запущенном состоянии, что проще демонтировать их, переделать, либо вообще создать новые, экологически чистые, на современных технологиях. И это будет дешевле", – обозначил спикер.Эксперт уточнил, что устойчивое развитие региона также предполагает рекреацию и туристическое использование.Сейчас, по мнению ученого, прибрежная полоса требует серьезного исследования, именно в части прибрежной акватории, чтобы оценить объемы, возможности организации купально-пляжного отдыха, возможности строительства новых объектов, проведения инфраструктуры.Вахрушев отметил, что в последние годы исследования на этой территории, даже те единичные, которые велись, были "поставлены на паузу". При этом в науке главное - это системность и непрерывность цикла наблюдения. "Это требует работы с теми материалами, которые остались на местах в административных единицах, вошедших в состав Российской Федерации. И этот момент, конечно, требует обработки данных… Велись исследования также российскими учеными, и дистанционное наблюдение, и спутниковые снимки. Все эти все моменты требуют обобщения, приведения к общему пониманию. Конечно же, это все будет исследоваться и при застройке территории, в рекреационном освоении", – подытожил Вахрушев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Правительство Российской Федерации утвердило стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года, уже разработан план мероприятий по ее реализации. Какое наследие досталось России от сопредельного государства, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.

"Действительно, это побережье очень интересное. Дело в том, что есть очень важный географический аспект, что сейчас Азовское море, по сути, стало внутренним морем Российской Федерации. То есть это еще одна важная территориальная единица, водный объект", – отметил он.

Специалист считает, что правильный подход государства позволит реализовать стратегию и успешно интегрировать данные территории.
"Дело в том, что Украине после Советского Союза досталась очень мощная производственная инфраструктура, а технологии, которые применялись тогда, были не щадящие… Их идея была как можно больше извлечь из недр без оговорки на окружающую среду. И мы сейчас получили очень интересную территорию, но с большими экологическими проблемами или потенциально большими экологическими проблемами. И нужно уже начинать решать эти вопросы", – поделился он.
Нужно понимать, добавил Вахрушев, что многое, что досталось сейчас России при воссоединении наследия, по сути, нужно перестраивать либо убирать.
"Многие производства настолько в запущенном состоянии, что проще демонтировать их, переделать, либо вообще создать новые, экологически чистые, на современных технологиях. И это будет дешевле", – обозначил спикер.
Эксперт уточнил, что устойчивое развитие региона также предполагает рекреацию и туристическое использование.

"Территория Российской Федерации приросла примерно 350 километрами пляжей. Это главный туристический ресурс купально-пляжной рекреации территории. То есть сейчас пляжная территория этого региона – это около 70 миллионов квадратных метров пляжей", – рассказал специалист.

Сейчас, по мнению ученого, прибрежная полоса требует серьезного исследования, именно в части прибрежной акватории, чтобы оценить объемы, возможности организации купально-пляжного отдыха, возможности строительства новых объектов, проведения инфраструктуры.
Вахрушев отметил, что в последние годы исследования на этой территории, даже те единичные, которые велись, были "поставлены на паузу". При этом в науке главное - это системность и непрерывность цикла наблюдения.
"Это требует работы с теми материалами, которые остались на местах в административных единицах, вошедших в состав Российской Федерации. И этот момент, конечно, требует обработки данных… Велись исследования также российскими учеными, и дистанционное наблюдение, и спутниковые снимки. Все эти все моменты требуют обобщения, приведения к общему пониманию. Конечно же, это все будет исследоваться и при застройке территории, в рекреационном освоении", – подытожил Вахрушев.
