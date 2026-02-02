https://crimea.ria.ru/20260202/delo-o-gibeli-podrostkov-v-kuzbasse-vladelets-sauny-zaderzhan-1152866354.html

Дело о гибели подростков в Кузбассе: владелец сауны задержан

Дело о гибели подростков в Кузбассе: владелец сауны задержан - РИА Новости Крым, 02.02.2026

Дело о гибели подростков в Кузбассе: владелец сауны задержан

Владелец частной сауны в городе Прокопьевске Кемеровской области, где на пожаре погибли подростки, и его брат задержаны в рамках расследования уголовного дела... РИА Новости Крым, 02.02.2026

2026-02-02T08:31

2026-02-02T08:31

2026-02-02T08:31

кемеровская область

происшествия

дети

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/02/1152866242_27:0:994:544_1920x0_80_0_0_a2d7b70fb1509ee739499a7428c19c7c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Владелец частной сауны в городе Прокопьевске Кемеровской области, где на пожаре погибли подростки, и его брат задержаны в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.31 января в частной сауне города Прокопьевск в Кузбассе, где отдыхала компания молодых людей, произошел пожар. В результате погибли пять подростков, одной девушке удалось спастись.По данным ведомства, фигуранты незаконно организовали оказание услуг бани и сауны, при этом грубо нарушив требования пожарной безопасности. Объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами.Как сообщили в СК, администратор заведения допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Оставив подростков одних и не проконтролировав температурный режим, она дважды добавила в топку печи дрова и уголь, тем самым увеличив интенсивность горения. Через некоторое время в здании произошло возгорание, перешедшее в пожар.Пятеро посетителей в возрасте от 15 до 17 лет погибли от отравления угарным газом.Владельцу сауны уже предъявлено обвинение, запланировано предъявление обвинения второму организатору. Решается вопрос об избрании каждому из них, а также администратору, меры пресечения в виде заключения под стражу.Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц контролирующих органов, допустивших незаконное оказание услуг с нарушением требований противопожарной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кемеровская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемеровская область, происшествия, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости