Дело о гибели подростков в Кузбассе: владелец сауны задержан - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Дело о гибели подростков в Кузбассе: владелец сауны задержан
Дело о гибели подростков в Кузбассе: владелец сауны задержан - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Дело о гибели подростков в Кузбассе: владелец сауны задержан
Владелец частной сауны в городе Прокопьевске Кемеровской области, где на пожаре погибли подростки, и его брат задержаны в рамках расследования уголовного дела... РИА Новости Крым, 02.02.2026
кемеровская область
происшествия
дети
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Владелец частной сауны в городе Прокопьевске Кемеровской области, где на пожаре погибли подростки, и его брат задержаны в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.31 января в частной сауне города Прокопьевск в Кузбассе, где отдыхала компания молодых людей, произошел пожар. В результате погибли пять подростков, одной девушке удалось спастись.По данным ведомства, фигуранты незаконно организовали оказание услуг бани и сауны, при этом грубо нарушив требования пожарной безопасности. Объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами.Как сообщили в СК, администратор заведения допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Оставив подростков одних и не проконтролировав температурный режим, она дважды добавила в топку печи дрова и уголь, тем самым увеличив интенсивность горения. Через некоторое время в здании произошло возгорание, перешедшее в пожар.Пятеро посетителей в возрасте от 15 до 17 лет погибли от отравления угарным газом.Владельцу сауны уже предъявлено обвинение, запланировано предъявление обвинения второму организатору. Решается вопрос об избрании каждому из них, а также администратору, меры пресечения в виде заключения под стражу.Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц контролирующих органов, допустивших незаконное оказание услуг с нарушением требований противопожарной безопасности.
Дело о гибели подростков в Кузбассе: владелец сауны задержан

После гибели пятерых подростков в Кемеровской области задержан владелец сауны – СК

08:31 02.02.2026
 
© СК РФ Владелец сауны в Кемеровской области задержан после гибели пятерых подростков
 Владелец сауны в Кемеровской области задержан после гибели пятерых подростков
© СК РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Владелец частной сауны в городе Прокопьевске Кемеровской области, где на пожаре погибли подростки, и его брат задержаны в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
31 января в частной сауне города Прокопьевск в Кузбассе, где отдыхала компания молодых людей, произошел пожар. В результате погибли пять подростков, одной девушке удалось спастись.
"Следственными органами СК России по Кемеровской области – Кузбассу по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) задержаны индивидуальный предприниматель и его брат", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, фигуранты незаконно организовали оказание услуг бани и сауны, при этом грубо нарушив требования пожарной безопасности. Объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами.
Как сообщили в СК, администратор заведения допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Оставив подростков одних и не проконтролировав температурный режим, она дважды добавила в топку печи дрова и уголь, тем самым увеличив интенсивность горения. Через некоторое время в здании произошло возгорание, перешедшее в пожар.
Пятеро посетителей в возрасте от 15 до 17 лет погибли от отравления угарным газом.
Владельцу сауны уже предъявлено обвинение, запланировано предъявление обвинения второму организатору. Решается вопрос об избрании каждому из них, а также администратору, меры пресечения в виде заключения под стражу.
Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц контролирующих органов, допустивших незаконное оказание услуг с нарушением требований противопожарной безопасности.
