Что спасет Кубу от удушающей экономической "петли анаконды" США – мнение

Что спасет Кубу от удушающей экономической "петли анаконды" США – мнение

2026-02-02T21:22

радио "спутник в крыму"

мнения

сергей горбачев

куба

сша

политика

дональд трамп

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В отличие от Венесуэлы, на Кубе, где "всеобщее вооружение народа и каждый знает свой окоп", США не будут действовать военным путем. Но республику действительно ждут тяжелые времена из-за удушающего экономического давления со стороны Америки, и спасти ее смогут только Россия и Китай. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота Сергей Горбачев.На минувшей неделе президент США Дональд Трамп назвал Кубу "угрозой национальной безопасности и внешней политике", объявил в Штатах чрезвычайное положение и подписал указ, согласно которому Вашингтон может ввести пошлины на импорт товаров из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Он также пригрозил республике военным вторжением.По мнению Горбачева, в своем стремлении сломить Гавану Вашингтон ограничится экономическими санкциями.Крым не дает Западу душить Россию в "объятиях анаконды"При этом Горбачев отметил, что Карибский (Кубинский) кризис в 1962 году, которому предшествовал целый ряд операций под эгидой США, в том числе в бухте Кочинос, с целью свергнуть революционное кубинское правительство, сравнивать некорректно."Тогда Кубинский кризис произошел не между Кубой и Соединенными Штатами, а между Москвой и Вашингтоном. А Куба попала "под раздачу", став площадкой, где столкнулись интересы двух великих держав. Сейчас же совершенно другое", – напомнил собеседник.Сейчас, по словам эксперта, конкретно Венесуэла входит в список, по которому действует президент США Дональд Трамп, уточнил он."Большая манипуляция": зачем Трампу Гренландия на самом делеГарантами сохранения независимости Кубы, ее стабильности и вообще выживаемости могут стать только два ее друга – Пекин и Москва, считает Горбачев."Вот эти два государства-сверхдержавы, они могут спасти Кубу и снизить накал страстей вокруг этой страны", – подытожил эксперт.Осенью 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса" заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг Украины, схожа с периодом Карибского кризиса, поскольку речь идет о создании непосредственных угроз безопасности России прямо на российских границах.Доктор политических наук, профессор Александр Гусев, комментируя действия России на Кубе летом 2024 года, высказал мнение, что нечто похожее на Карибский кризис 2.0 могло бы начаться, если бы РФ разместила в Гаване свою военную базу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Радикальный рецидив": Россия осудила давление США на КубуПять минут до Вашингтона: в США испугались атомной подлодки РФ на КубеЛавров прокомментировал заявление Рубио о гарантиях безопасности Украине

