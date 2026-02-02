Рейтинг@Mail.ru
Четыре дома повреждены в результате атаки дронов ВСУ в Старом Осколе
Четыре дома повреждены в результате атаки дронов ВСУ в Старом Осколе
Четыре дома повреждены в результате атаки дронов ВСУ в Старом Осколе - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Четыре дома повреждены в результате атаки дронов ВСУ в Старом Осколе
Четыре дома пострадали в Старом Осколе в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 02.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Четыре дома пострадали в Старом Осколе в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Беспилотники ВСУ атаковали город Старый Оскол. В результате удара одного из них загорелось частное домовладение - сотрудники МЧС занимаются тушением пожара", - написал Гладков в Telegram-канале.Кроме того, от детонации другого БПЛА более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна, поврежден автомобиль.Вечером в воскресенье силы российской ПВО сбили 23 украинских беспилотника, в том числе три над Белгородской областью.В ночь на 1 февраля украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России. Силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 21 вражеский дрон: 14 над Белгородской областью, пять – над Воронежской и по одному над Астраханской и Калужской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Четыре дома повреждены в результате атаки дронов ВСУ в Старом Осколе

В Старом Осколе в результате украинских беспилотников повреждены четыре дома и машина

06:08 02.02.2026
 
Пожар в Старом Осколе после атаки ВСУ
Пожар в Старом Осколе после атаки ВСУ
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Четыре дома пострадали в Старом Осколе в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Беспилотники ВСУ атаковали город Старый Оскол. В результате удара одного из них загорелось частное домовладение - сотрудники МЧС занимаются тушением пожара", - написал Гладков в Telegram-канале.
Кроме того, от детонации другого БПЛА более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна, поврежден автомобиль.
Вечером в воскресенье силы российской ПВО сбили 23 украинских беспилотника, в том числе три над Белгородской областью.
В ночь на 1 февраля украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России. Силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 21 вражеский дрон: 14 над Белгородской областью, пять – над Воронежской и по одному над Астраханской и Калужской областями.
