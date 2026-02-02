https://crimea.ria.ru/20260202/chetyre-doma-povrezhdeny-v-rezultate-ataki-dronov-vsu-v-starom-oskole-1152863830.html
Четыре дома повреждены в результате атаки дронов ВСУ в Старом Осколе
Четыре дома повреждены в результате атаки дронов ВСУ в Старом Осколе - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Четыре дома повреждены в результате атаки дронов ВСУ в Старом Осколе
Четыре дома пострадали в Старом Осколе в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T06:08
2026-02-02T06:08
2026-02-02T06:08
атаки всу
новости сво
белгородская область
вячеслав гладков
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/02/1152863718_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1be8ac6fc8ac80fef0855c2df99a70ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Четыре дома пострадали в Старом Осколе в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Беспилотники ВСУ атаковали город Старый Оскол. В результате удара одного из них загорелось частное домовладение - сотрудники МЧС занимаются тушением пожара", - написал Гладков в Telegram-канале.Кроме того, от детонации другого БПЛА более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна, поврежден автомобиль.Вечером в воскресенье силы российской ПВО сбили 23 украинских беспилотника, в том числе три над Белгородской областью.В ночь на 1 февраля украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России. Силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 21 вражеский дрон: 14 над Белгородской областью, пять – над Воронежской и по одному над Астраханской и Калужской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/02/1152863718_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_040127259f755ea762378910c2f61b1c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атаки всу, новости сво, белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия
Четыре дома повреждены в результате атаки дронов ВСУ в Старом Осколе
В Старом Осколе в результате украинских беспилотников повреждены четыре дома и машина