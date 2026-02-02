Рейтинг@Mail.ru
Без света и связи: на Украине продолжаются отключения - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Без света и связи: на Украине продолжаются отключения
2026-02-02T14:20
2026-02-02T14:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Более 200 домов в Киеве остаются без света, десятая часть вышек связи не работают, а в ряде регионов Украины сохраняются сложности с отоплением. Об этом сообщил в понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский.Кроме того, со ссылкой на данные МВД Украины глава киевского режима сообщил, что в стране не работает большое количество станций связи, особенно в сельской местности. Также, по словам Зеленского, сложная ситуация с отоплением складывается в Одесской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской областях.В трех областях Украины – Одесской, Николаевской и Кировоградской – из-за гололеда и обледенения линий электропередачи без света остались 162 населенных пункта, сообщали ранее в украинской энергетической компании "Укрэнерго".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению – СМИНа Украине остановили метро и отключили водуБлэкаут на Украине: обесточены 13 областей
14:20 02.02.2026
 
© REUTERS / Vladyslav SodelБлэкаут в Киеве
Блэкаут в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© REUTERS / Vladyslav Sodel
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Более 200 домов в Киеве остаются без света, десятая часть вышек связи не работают, а в ряде регионов Украины сохраняются сложности с отоплением. Об этом сообщил в понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский.
"В Киеве до сих пор более 200 домов без отопления – в основном это последствия аварий. Для ремонтной работы привлечены бригады из многих регионов Украины, всего работают более двухсот таких ремонтных бригад", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Кроме того, со ссылкой на данные МВД Украины глава киевского режима сообщил, что в стране не работает большое количество станций связи, особенно в сельской местности. Также, по словам Зеленского, сложная ситуация с отоплением складывается в Одесской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской областях.
В трех областях Украины – Одесской, Николаевской и Кировоградской – из-за гололеда и обледенения линий электропередачи без света остались 162 населенных пункта, сообщали ранее в украинской энергетической компании "Укрэнерго".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению – СМИ
На Украине остановили метро и отключили воду
Блэкаут на Украине: обесточены 13 областей
 
