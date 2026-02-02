https://crimea.ria.ru/20260202/azovskoe-more-mozhet-stat-glavnym-morem-dlya-russkogo-osetra-1152890684.html
Азовское море может стать главным морем для русского осетра
Азовское море может стать главным морем для русского осетра - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Азовское море может стать главным морем для русского осетра
В Азовском море отмечается значительный рост русского осетра, сообщают в Азово-Черноморском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного... РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T18:56
2026-02-02T18:56
2026-02-02T18:56
азовское море
рыба
рыболовство
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/02/1152889089_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_4ef9aaef83a9cb7f1ca7db738f447b8d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Азовском море отмечается значительный рост русского осетра, сообщают в Азово-Черноморском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).Так, филиал ВНИРО подготовил раздел стратегии, посвященный оценке рыбных ресурсов Азовского моря. Учены на основе многолетних наблюдений прогнозируют изменения биологической продуктивности, структуру и объем сырьевой базы рыболовства, а также перспективы развития аквакультуры с учетом климатических факторов, включая колебания солености воды.В 2021-2025 годах в Азовское море ежегодно выпускали от 7,2 до 7,8 млн молоди проходных осетровых.Данные траловых съемок показывают устойчивое восстановление запасов осетровых. В популяции русского осетра появилась многовозрастные особи длиной более 105 см и массой 15-25 кг, возраст которых составляет 14-16 лет.Сейчас ученые продолжают изучать условия для возможного возобновления промысла русского осетра в Азовском море и разрабатывают соответствующие меры.Ранее сообщалось, что в Азово-Черноморском бассейне в текущем году увеличился вылов хамсы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Азовское море вернулись русский осетр и белугаВылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 29%В Азовском море начнут выращивать гигантских креветок из Азии
азовское море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/02/1152889089_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d69d26c859a105e3c5e19bd486ee10dc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азовское море, рыба, рыболовство, новости, новости крыма
Азовское море может стать главным морем для русского осетра
Рост численности осетровых в Азовском море позволяет говорить о восстановлении популяции
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Азовском море отмечается значительный рост русского осетра, сообщают в Азово-Черноморском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
"В конце 2025 года Правительством Российской Федерации была утверждена Стратегия устойчивого развития Приазовья до 2040 года и план мероприятий по ее реализации. Особое внимание в этом документе уделяется развитию рыбохозяйственного потенциала Азовского моря, включая рыболовство и аквакультуру", – рассказали в учреждении.
Так, филиал ВНИРО подготовил раздел стратегии, посвященный оценке рыбных ресурсов Азовского моря. Учены на основе многолетних наблюдений прогнозируют изменения биологической продуктивности, структуру и объем сырьевой базы рыболовства, а также перспективы развития аквакультуры с учетом климатических факторов, включая колебания солености воды.
"Также проведены комплексные исследования, направленные на оценку приемной емкости Азовского моря для осетровой молоди. В результате были разработаны научно обоснованные рекомендации по объемам ежегодного выпуска молоди и целевым показателям воспроизводства", – добавили в институте.
В 2021-2025 годах в Азовское море ежегодно выпускали от 7,2 до 7,8 млн молоди проходных осетровых.
Данные траловых съемок показывают устойчивое восстановление запасов осетровых. В популяции русского осетра появилась многовозрастные особи длиной более 105 см и массой 15-25 кг, возраст которых составляет 14-16 лет.
Сейчас ученые продолжают изучать условия для возможного возобновления промысла русского осетра в Азовском море и разрабатывают соответствующие меры.
Ранее сообщалось
, что в Азово-Черноморском бассейне в текущем году увеличился вылов хамсы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: