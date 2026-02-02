Рейтинг@Mail.ru
Азовское море может стать главным морем для русского осетра - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Азовское море может стать главным морем для русского осетра
Азовское море может стать главным морем для русского осетра - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Азовское море может стать главным морем для русского осетра
В Азовском море отмечается значительный рост русского осетра, сообщают в Азово-Черноморском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного... РИА Новости Крым, 02.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Азовском море отмечается значительный рост русского осетра, сообщают в Азово-Черноморском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).Так, филиал ВНИРО подготовил раздел стратегии, посвященный оценке рыбных ресурсов Азовского моря. Учены на основе многолетних наблюдений прогнозируют изменения биологической продуктивности, структуру и объем сырьевой базы рыболовства, а также перспективы развития аквакультуры с учетом климатических факторов, включая колебания солености воды.В 2021-2025 годах в Азовское море ежегодно выпускали от 7,2 до 7,8 млн молоди проходных осетровых.Данные траловых съемок показывают устойчивое восстановление запасов осетровых. В популяции русского осетра появилась многовозрастные особи длиной более 105 см и массой 15-25 кг, возраст которых составляет 14-16 лет.Сейчас ученые продолжают изучать условия для возможного возобновления промысла русского осетра в Азовском море и разрабатывают соответствующие меры.Ранее сообщалось, что в Азово-Черноморском бассейне в текущем году увеличился вылов хамсы.
Азовское море может стать главным морем для русского осетра

Рост численности осетровых в Азовском море позволяет говорить о восстановлении популяции

18:56 02.02.2026
 
© Официальный канал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО)Популяция русского осетра
Популяция русского осетра
© Официальный канал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Азовском море отмечается значительный рост русского осетра, сообщают в Азово-Черноморском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"В конце 2025 года Правительством Российской Федерации была утверждена Стратегия устойчивого развития Приазовья до 2040 года и план мероприятий по ее реализации. Особое внимание в этом документе уделяется развитию рыбохозяйственного потенциала Азовского моря, включая рыболовство и аквакультуру", – рассказали в учреждении.

Так, филиал ВНИРО подготовил раздел стратегии, посвященный оценке рыбных ресурсов Азовского моря. Учены на основе многолетних наблюдений прогнозируют изменения биологической продуктивности, структуру и объем сырьевой базы рыболовства, а также перспективы развития аквакультуры с учетом климатических факторов, включая колебания солености воды.
"Также проведены комплексные исследования, направленные на оценку приемной емкости Азовского моря для осетровой молоди. В результате были разработаны научно обоснованные рекомендации по объемам ежегодного выпуска молоди и целевым показателям воспроизводства", – добавили в институте.
© Официальный канал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО)Мальки русского осетра
Мальки русского осетра
© Официальный канал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО)
Мальки русского осетра
В 2021-2025 годах в Азовское море ежегодно выпускали от 7,2 до 7,8 млн молоди проходных осетровых.
Данные траловых съемок показывают устойчивое восстановление запасов осетровых. В популяции русского осетра появилась многовозрастные особи длиной более 105 см и массой 15-25 кг, возраст которых составляет 14-16 лет.
Сейчас ученые продолжают изучать условия для возможного возобновления промысла русского осетра в Азовском море и разрабатывают соответствующие меры.
Ранее сообщалось, что в Азово-Черноморском бассейне в текущем году увеличился вылов хамсы.
