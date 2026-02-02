https://crimea.ria.ru/20260202/azovskoe-more-mozhet-stat-glavnym-morem-dlya-russkogo-osetra-1152890684.html

Азовское море может стать главным морем для русского осетра

Азовское море может стать главным морем для русского осетра - РИА Новости Крым, 02.02.2026

Азовское море может стать главным морем для русского осетра

В Азовском море отмечается значительный рост русского осетра, сообщают в Азово-Черноморском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного... РИА Новости Крым, 02.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Азовском море отмечается значительный рост русского осетра, сообщают в Азово-Черноморском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).Так, филиал ВНИРО подготовил раздел стратегии, посвященный оценке рыбных ресурсов Азовского моря. Учены на основе многолетних наблюдений прогнозируют изменения биологической продуктивности, структуру и объем сырьевой базы рыболовства, а также перспективы развития аквакультуры с учетом климатических факторов, включая колебания солености воды.В 2021-2025 годах в Азовское море ежегодно выпускали от 7,2 до 7,8 млн молоди проходных осетровых.Данные траловых съемок показывают устойчивое восстановление запасов осетровых. В популяции русского осетра появилась многовозрастные особи длиной более 105 см и массой 15-25 кг, возраст которых составляет 14-16 лет.Сейчас ученые продолжают изучать условия для возможного возобновления промысла русского осетра в Азовском море и разрабатывают соответствующие меры.Ранее сообщалось, что в Азово-Черноморском бассейне в текущем году увеличился вылов хамсы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Азовское море вернулись русский осетр и белугаВылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 29%В Азовском море начнут выращивать гигантских креветок из Азии

2026

