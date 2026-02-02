https://crimea.ria.ru/20260202/avtobus-perevernulsya-na-obledenevshey-trasse-v-krasnodarskom-krae-1152866700.html
Автобус перевернулся на обледеневшей трассе в Краснодарском крае
2026-02-02T08:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Автобус съехал с дороги и перевернулся в Анапском районе из-за сильного ветра и гололедицы, пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края.ДТП произошло утром в понедельник на федеральной трассе А-290.В дорожной полиции настоятельно просят водителей соблюдать скоростной режим, поскольку из-за сильного ветра реагент, которым обрабатывают трассу, сдувает с дороги.Сильный боковой ветер и гололедица фиксируются утром в понедельник на трассе Новороссийск – Керчь в Краснодарском крае. Также возможно осложнение ситуации на дорогах в Славянском и Крымском районах.В Крыму на дорогах также возможно образование гололеда, видимость ограничена из-за снегопада.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
