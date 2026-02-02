https://crimea.ria.ru/20260202/avtobus-perevernulsya-na-obledenevshey-trasse-v-krasnodarskom-krae-1152866700.html

Автобус перевернулся на обледеневшей трассе в Краснодарском крае

Автобус перевернулся на обледеневшей трассе в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 02.02.2026

Автобус перевернулся на обледеневшей трассе в Краснодарском крае

Автобус съехал с дороги и перевернулся в Анапском районе из-за сильного ветра и гололедицы, пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 02.02.2026

2026-02-02T08:54

2026-02-02T08:54

2026-02-02T08:54

дтп

краснодарский край

происшествия

госавтоинспекция кубани

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/02/1152866783_21:0:1527:847_1920x0_80_0_0_2006a6f5cc262494ffdfbd6bfb6764d9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Автобус съехал с дороги и перевернулся в Анапском районе из-за сильного ветра и гололедицы, пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края.ДТП произошло утром в понедельник на федеральной трассе А-290.В дорожной полиции настоятельно просят водителей соблюдать скоростной режим, поскольку из-за сильного ветра реагент, которым обрабатывают трассу, сдувает с дороги.Сильный боковой ветер и гололедица фиксируются утром в понедельник на трассе Новороссийск – Керчь в Краснодарском крае. Также возможно осложнение ситуации на дорогах в Славянском и Крымском районах.В Крыму на дорогах также возможно образование гололеда, видимость ограничена из-за снегопада.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, краснодарский край, происшествия, госавтоинспекция кубани, новости