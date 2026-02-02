Рейтинг@Mail.ru
Автобус перевернулся на обледеневшей трассе в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 02.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260202/avtobus-perevernulsya-na-obledenevshey-trasse-v-krasnodarskom-krae-1152866700.html
Автобус перевернулся на обледеневшей трассе в Краснодарском крае
Автобус перевернулся на обледеневшей трассе в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Автобус перевернулся на обледеневшей трассе в Краснодарском крае
Автобус съехал с дороги и перевернулся в Анапском районе из-за сильного ветра и гололедицы, пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 02.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/02/1152866783_21:0:1527:847_1920x0_80_0_0_2006a6f5cc262494ffdfbd6bfb6764d9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Автобус съехал с дороги и перевернулся в Анапском районе из-за сильного ветра и гололедицы, пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края.ДТП произошло утром в понедельник на федеральной трассе А-290.В дорожной полиции настоятельно просят водителей соблюдать скоростной режим, поскольку из-за сильного ветра реагент, которым обрабатывают трассу, сдувает с дороги.Сильный боковой ветер и гололедица фиксируются утром в понедельник на трассе Новороссийск – Керчь в Краснодарском крае. Также возможно осложнение ситуации на дорогах в Славянском и Крымском районах.В Крыму на дорогах также возможно образование гололеда, видимость ограничена из-за снегопада.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
дтп, краснодарский край, происшествия, госавтоинспекция кубани, новости
Автобус перевернулся на обледеневшей трассе в Краснодарском крае

В Краснодарском крае на обледеневшей трассе А-290 перевернулся автобус

08:54 02.02.2026
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниАвтобус перевернулся на обледеневшей трассе в Краснодарском крае
Автобус перевернулся на обледеневшей трассе в Краснодарском крае
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Автобус съехал с дороги и перевернулся в Анапском районе из-за сильного ветра и гололедицы, пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края.
ДТП произошло утром в понедельник на федеральной трассе А-290.
"Из-за сильного бокового ветра и обледенения дороги водитель автобуса, перевозящего вахтовиков, не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась. Пострадал один человек, ему оказана помощь", - рассказали в ГАИ.
В дорожной полиции настоятельно просят водителей соблюдать скоростной режим, поскольку из-за сильного ветра реагент, которым обрабатывают трассу, сдувает с дороги.
Сильный боковой ветер и гололедица фиксируются утром в понедельник на трассе Новороссийск – Керчь в Краснодарском крае. Также возможно осложнение ситуации на дорогах в Славянском и Крымском районах.
В Крыму на дорогах также возможно образование гололеда, видимость ограничена из-за снегопада.
ДТПКраснодарский крайПроисшествияГосавтоинспекция КубаниНовости
 
