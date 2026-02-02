Армия РФ разбила три установки HIMARS и освободила населенный пункт

https://crimea.ria.ru/20260202/armiya-rf-razbila-tri-ustanovki-himars-i-osvobodila-naselennyy-punkt-1152879067.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие уничтожили три американские пусковые установки залпового огня HIMARS и три ракетных комплекса С-300. За сутки спецоперации киевский режим потерял 1355 боевиков по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник."Уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300", – сказано в сообщении.Кроме того, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Терны Сумской области и города Сумы. На Харьковском направлении нанесено поражение в районах населенных пунктов Революционное, Зыбино и Нестерное. Противник потерял до 250 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Кутьковка, Паламаревка, Петровка, Грушевка, Осадьковка и Новоплатоновка Харьковской области. Потери противника составили свыше 150 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Степановка, Липовка, Никифоровка и Константиновка ДНР. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих.Группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Святогоровка, Красноярское ДНР, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Придорожное Запорожской области. Также нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Барвиновка, Воздвижевка, Бойково, Зарница Запорожской области и Коммунаровка Днепропетровской области. Противник потерял более 320 военнослужащих.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Запасное, Веселянка Запорожской области и Никольское Херсонской области. Уничтожены 45 военнослужащих.Вооруженные силы РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 202 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Антидроновый коридор ВСУ обрушился на трассе Николаев – ХерсонНа Украине ограничили работу StarlinkНа Украине обесточены 162 населенных пункта
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие уничтожили три американские пусковые установки залпового огня HIMARS и три ракетных комплекса С-300. За сутки спецоперации киевский режим потерял 1355 боевиков по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.
"Уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300", – сказано в сообщении.
Кроме того, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Терны Сумской области и города Сумы. На Харьковском направлении нанесено поражение в районах населенных пунктов Революционное, Зыбино и Нестерное. Противник потерял до 250 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Кутьковка, Паламаревка, Петровка, Грушевка, Осадьковка и Новоплатоновка Харьковской области. Потери противника составили свыше 150 военнослужащих.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Степановка, Липовка, Никифоровка и Константиновка ДНР. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих.
Группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Святогоровка, Красноярское ДНР, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Восток"
продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт
Придорожное Запорожской области. Также нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Барвиновка, Воздвижевка, Бойково, Зарница Запорожской области и Коммунаровка Днепропетровской области. Противник потерял более 320 военнослужащих.
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Запасное, Веселянка Запорожской области и Никольское Херсонской области. Уничтожены 45 военнослужащих.
Вооруженные силы РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.
Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 202 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
