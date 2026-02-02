https://crimea.ria.ru/20260202/aktualnaya-obstanovka-na-dorogakh-kryma-1152893538.html
Черный лед и опасные участки: обстановка на дорогах Крыма
Черный лед и опасные участки: обстановка на дорогах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. На автомобильных дорогах Крыма вечером в понедельник работают 113 единиц спецтехники, они обрабатывают дорожное покрытие. К ночи, по данным метеостанций, возможны опасные участки. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымавтодор".Ленинский район -4, снег, покрытие влажное, обработанное.Бахчисарайский район -2, без осадков, покрытие обработано.Красногвардейский район -7°C, без осадков, покрытие в обработке.Черноморский район -6, без осадков, покрытие местами влажное, обработанное.Красноперекопский район -6, без осадков, покрытие обработано.Алушта +4, покрытие мокрое.Ангарский перевал -1, Шапка Партизан ноль градусов, покрытие мокрое, обработанное.Белогорский район -6, мелкий снег, покрытие обработано.Судак -2, Грушевка -5, без осадков, покрытие обработано.Нижнегорский район -7, мелкий снег, проводятся работы по очистке покрытия.Симферопольский район без осадков. Симферополь -6, ГРЭС -6, Добровская долина -5. Покрытие обработанное, местами влажное.Дорожники работают круглосуточно, расчищают снег, посыпают дороги и следят за безопасностью, подчеркнули на предприятии. И обратились к водителям с просьбой снижать скорость, держать дистанцию и быть внимательными на мостах, спусках и перевалах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Черный лед может образоваться в Крыму на опасных участках дорог из-за погодных условий
19:22 02.02.2026 (обновлено: 19:37 02.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. На автомобильных дорогах Крыма вечером в понедельник работают 113 единиц спецтехники, они обрабатывают дорожное покрытие. К ночи, по данным метеостанций, возможны опасные участки. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымавтодор".
"Температура воздуха по районам от +4 до -7 градусов. Отмечаются снег, мелкий снег, в Алуште дождь. Проводятся очистка и обработка дорожного покрытия", – сказано в сообщении.
Ленинский район -4, снег, покрытие влажное, обработанное.
Бахчисарайский район -2, без осадков, покрытие обработано.
Красногвардейский район -7°C, без осадков, покрытие в обработке.
Черноморский район -6, без осадков, покрытие местами влажное, обработанное.
Красноперекопский район -6, без осадков, покрытие обработано.
Алушта +4, покрытие мокрое.
Ангарский перевал -1, Шапка Партизан ноль градусов, покрытие мокрое, обработанное.
Белогорский район -6, мелкий снег, покрытие обработано.
Судак -2, Грушевка -5, без осадков, покрытие обработано.
Нижнегорский район -7, мелкий снег, проводятся работы по очистке покрытия.
Симферопольский район без осадков. Симферополь -6, ГРЭС -6, Добровская долина -5. Покрытие обработанное, местами влажное.
По данным метеостанций, на 23:00 возможны опасные участки, также предупредили в "Крымавтодоре":
а/д Ялта – Севастополь (км 38+300) – черный лед. Он образуется, когда влага на холодной дороге замерзает, почти невидим, но очень скользкий;
а/д Белогорск – Феодосия (км 37+100) – продолжительный снег, видимость ограничена.
Дорожники работают круглосуточно, расчищают снег, посыпают дороги и следят за безопасностью, подчеркнули на предприятии. И обратились к водителям с просьбой снижать скорость, держать дистанцию и быть внимательными на мостах, спусках и перевалах.
