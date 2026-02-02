https://crimea.ria.ru/20260202/aktualnaya-obstanovka-na-dorogakh-kryma-1152893538.html

Черный лед и опасные участки: обстановка на дорогах Крыма

На автомобильных дорогах Крыма вечером в понедельник работают 113 единиц спецтехники, они обрабатывают дорожное покрытие. К ночи, по данным метеостанций,... РИА Новости Крым, 02.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. На автомобильных дорогах Крыма вечером в понедельник работают 113 единиц спецтехники, они обрабатывают дорожное покрытие. К ночи, по данным метеостанций, возможны опасные участки. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымавтодор".Ленинский район -4, снег, покрытие влажное, обработанное.Бахчисарайский район -2, без осадков, покрытие обработано.Красногвардейский район -7°C, без осадков, покрытие в обработке.Черноморский район -6, без осадков, покрытие местами влажное, обработанное.Красноперекопский район -6, без осадков, покрытие обработано.Алушта +4, покрытие мокрое.Ангарский перевал -1, Шапка Партизан ноль градусов, покрытие мокрое, обработанное.Белогорский район -6, мелкий снег, покрытие обработано.Судак -2, Грушевка -5, без осадков, покрытие обработано.Нижнегорский район -7, мелкий снег, проводятся работы по очистке покрытия.Симферопольский район без осадков. Симферополь -6, ГРЭС -6, Добровская долина -5. Покрытие обработанное, местами влажное.Дорожники работают круглосуточно, расчищают снег, посыпают дороги и следят за безопасностью, подчеркнули на предприятии. И обратились к водителям с просьбой снижать скорость, держать дистанцию и быть внимательными на мостах, спусках и перевалах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

