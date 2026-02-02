https://crimea.ria.ru/20260202/absurd-i-klounada-deputaty-kryma-o-prislannykh-im-povestkakh-iz-kieva-1152881528.html

Абсурд и клоунада: депутаты Крыма о присланных им "повестках" из Киева

Абсурд и клоунада: депутаты Крыма о присланных им "повестках" из Киева - РИА Новости Крым, 02.02.2026

Абсурд и клоунада: депутаты Крыма о присланных им "повестках" из Киева

2 фев 2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Депутаты Государственного совета Крыма Анастасия Гридчина и Ибраим Ширин в комментарии РИА Новости Крым назвали абсурдом и клоунадой возбужденные против них украинскими силовиками уголовные дела и присланные им в этой связи "повестки" с требованием явиться в Киев.Так называемая "прокуратура Автономной Республики Крым" направила повестки с требованием явиться в Киев нескольким депутатам Государственного совета Крыма, которых украинские власти обвиняют в "коллаборационизме" и "оправдании" проведения специальной военной операции. В частности, главе комитета крымского парламента по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасии Гридчиной направлена повестка о вызове в суд, а депутата Ибраима Ширина позвали в Киев для "ознакомления с материалами досудебного расследования и вручении обвинительного акта"."Террористы, которые сидят в Киеве, продолжают свою кровавую клоунаду, где по одной из статей Уголовного кодекса Украины мне грозит до 20 лет лишения свободы за тот исторический выбор, который я сделала в 2014 году", - отметила Анастасия Гридчина.Депутат напомнила, что в Крыму она поддерживает и развивает украинскую культуру на российском полуострове, при этом киевский режим хочет отправить ее за решетку. Это свидетельствует о "глупости и продажности" властей на Украине, уверена Гридчина.Ибраим Ширин в свою очередь указал на абсурдность решений и действий Киева."Такие псевдоинституты как "прокуратура АРК", "представитель президента Украины в АРК" и прочие – это само по себе звучит абсурдно. Их создали для различных манипуляций на внешнеполитическом уровне, а для нас это какая-то театральщина. Украинское руководство доходит до абсурда, когда в нынешних условиях специальной военной операции требует от нас приехать в Киев", – сказал депутат Госсовета РК.При этом, по словам крымского парламентария, возбуждение уголовного дела в отношении него на Украине является "серьезным признанием со стороны врага" заслуг в деле воссоединения Крыма и Россией и работе по развитию полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Директора крымского вуза приговорили на Украине к 11 годам колонии На Украине возбудили новое уголовное дело против Сальдо Крымскому блогеру присудили на Украине 11 лет за помощь бойцам СВО

