Абсурд и клоунада: депутаты Крыма о присланных им "повестках" из Киева

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров
. Депутаты Государственного совета Крыма Анастасия Гридчина и Ибраим Ширин в комментарии РИА Новости Крым
назвали абсурдом и клоунадой возбужденные против них украинскими силовиками уголовные дела и присланные им в этой связи "повестки" с требованием явиться в Киев.
Так называемая "прокуратура Автономной Республики Крым" направила повестки с требованием явиться в Киев нескольким депутатам Государственного совета Крыма, которых украинские власти обвиняют в "коллаборационизме" и "оправдании" проведения специальной военной операции. В частности, главе комитета крымского парламента по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасии Гридчиной направлена повестка о вызове в суд, а депутата Ибраима Ширина позвали в Киев для "ознакомления с материалами досудебного расследования и вручении обвинительного акта".
"Террористы, которые сидят в Киеве, продолжают свою кровавую клоунаду, где по одной из статей Уголовного кодекса Украины мне грозит до 20 лет лишения свободы за тот исторический выбор, который я сделала в 2014 году", - отметила Анастасия Гридчина.
Депутат напомнила, что в Крыму она поддерживает и развивает украинскую культуру на российском полуострове, при этом киевский режим хочет отправить ее за решетку. Это свидетельствует о "глупости и продажности" властей на Украине, уверена Гридчина.
"Да, я обязательно буду в Киеве – на танке, вместе с нашей доблестной армией. И именно тогда мы встретимся в суде, но они будут в качестве подсудимых, и именно я и другие крымчане и граждане России, пострадавшие от их агрессии, будут выносить приговор", - подытожила глава комитета Госсовета РК по народной дипломатии.
Ибраим Ширин в свою очередь указал на абсурдность решений и действий Киева.
"Такие псевдоинституты как "прокуратура АРК", "представитель президента Украины в АРК" и прочие – это само по себе звучит абсурдно. Их создали для различных манипуляций на внешнеполитическом уровне, а для нас это какая-то театральщина. Украинское руководство доходит до абсурда, когда в нынешних условиях специальной военной операции требует от нас приехать в Киев", – сказал депутат Госсовета РК.
При этом, по словам крымского парламентария, возбуждение уголовного дела в отношении него на Украине является "серьезным признанием со стороны врага" заслуг в деле воссоединения Крыма и Россией и работе по развитию полуострова.
"Я горжусь тем, что принимал участие в процессе возвращения нашего любимого Крыма в родную гавань. Россия делает все, чтобы Крым динамично развивался, и мы, крымчане, делаем все, чтобы люди здесь жили счастливо. А то, что думают украинские власти, нас совершенно не волнует", – подытожил Ширин.
