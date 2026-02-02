https://crimea.ria.ru/20260202/31-bespilotnik-vsu-sbit-nad-regionami-rossii-1152865753.html

31 беспилотник ВСУ сбит над регионами России

31 беспилотник ВСУ сбит над регионами России - РИА Новости Крым, 02.02.2026

31 беспилотник ВСУ сбит над регионами России

2 фев – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили над регионами России 31 вражеский беспилотник, сообщает Минобороны РФ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили над регионами России 31 вражеский беспилотник, сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, 22 дрона сбиты над территорией Белгородской области, четыре БПЛА - над Краснодарским краем, два - над Ростовской областью.По одному беспилотнику уничтожено над территориями Астраханской, Брянской и Курской областей.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что жертвами атаки ВСУ на город Старый Оскол в ночь на понедельник стали два человека. Они погибли на пожаре в частном доме, по которому ударил вражеский беспилотник.

2026

