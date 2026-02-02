https://crimea.ria.ru/20260202/20-poezdov-zaderzhivayutsya-iz-za-skhoda-gruzovykh-vagonov-v-kirovskoy-oblasti-1152867749.html

20 поездов задерживаются из-за схода грузовых вагонов в Кировской области

20 поездов задерживаются из-за схода грузовых вагонов в Кировской области - РИА Новости Крым, 02.02.2026

20 поездов задерживаются из-за схода грузовых вагонов в Кировской области

Двадцать поездов дальнего следования задерживаются в пути из-за схода грузовых вагонов в Кировской области, для перевозки пассажиров назначены резервные... РИА Новости Крым, 02.02.2026

2026-02-02T09:43

2026-02-02T09:43

2026-02-02T09:43

российские железные дороги (ржд)

кировская область

новости

железная дорога

происшествия

поезд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149037855_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_61cf17f9c018d1b3935e9f6440466d95.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Двадцать поездов дальнего следования задерживаются в пути из-за схода грузовых вагонов в Кировской области, для перевозки пассажиров назначены резервные составы. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК).1 февраля на перегоне Оричи – Шалегово в Кировской области с рельсов сошел 21 вагон грузового поезда. Пострадавших нет, на месте идут восстановительные работы. Из-за ЧП на железной дороге нескольким пассажирским поездам изменили маршрут следования.Девять поездов следуют измененным маршрутом:№ 91 Северобайкальск – Москва№ 1 Владивосток – Москва№ 31 Киров – Москва№ 11 Новый Уренгой – Москва№ 311 Воркута – Нижний Новгород№ 9 Владивосток – Москва№ 131 Ижевск – Санкт-Петербург№ 2 Владивосток – Москва№ 290 Нижний Новгород – КотласСотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим, отметили в ФПК. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также на сайте РЖД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кировская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российские железные дороги (ржд), кировская область, новости, железная дорога, происшествия, поезд