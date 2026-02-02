20 поездов задерживаются из-за схода грузовых вагонов в Кировской области

https://crimea.ria.ru/20260202/20-poezdov-zaderzhivayutsya-iz-za-skhoda-gruzovykh-vagonov-v-kirovskoy-oblasti-1152867749.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Двадцать поездов дальнего следования задерживаются в пути из-за схода грузовых вагонов в Кировской области, для перевозки пассажиров назначены резервные составы. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК).1 февраля на перегоне Оричи – Шалегово в Кировской области с рельсов сошел 21 вагон грузового поезда. Пострадавших нет, на месте идут восстановительные работы. Из-за ЧП на железной дороге нескольким пассажирским поездам изменили маршрут следования.Девять поездов следуют измененным маршрутом:№ 91 Северобайкальск – Москва№ 1 Владивосток – Москва№ 31 Киров – Москва№ 11 Новый Уренгой – Москва№ 311 Воркута – Нижний Новгород№ 9 Владивосток – Москва№ 131 Ижевск – Санкт-Петербург№ 2 Владивосток – Москва№ 290 Нижний Новгород – КотласСотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим, отметили в ФПК. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также на сайте РЖД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым.
Двадцать поездов дальнего следования задерживаются в пути из-за схода грузовых вагонов в Кировской области
, для перевозки пассажиров назначены резервные составы. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК).
1 февраля на перегоне Оричи – Шалегово в Кировской области с рельсов сошел 21 вагон грузового поезда. Пострадавших нет, на месте идут восстановительные работы. Из-за ЧП на железной дороге нескольким пассажирским поездам изменили маршрут следования.
"В настоящее время в пути следования задерживаются 20 поездов дальнего следования… Для перевозки пассажиров назначены резервные составы", - говорится в сообщении.
Девять поездов следуют измененным маршрутом:
№ 91 Северобайкальск – Москва
№ 11 Новый Уренгой – Москва
№ 311 Воркута – Нижний Новгород
№ 131 Ижевск – Санкт-Петербург
№ 290 Нижний Новгород – Котлас
Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим, отметили в ФПК. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также на сайте РЖД.
