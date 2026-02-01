https://crimea.ria.ru/20260201/zvezda-smenila-milost-na-gnev-na-solntse-vozobnovilis-silnye-vspyshki-1152850173.html

Звезда сменила милость на гнев: на Солнце возобновились сильные вспышки

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. На Солнце на фоне неожиданного вчерашнего возобновления активности произошли первые с 21 января сильные вспышки уровня M. Это события, непосредственно предшествующие высшему уровню X, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.В интервале времени с 5 до 8 утра по московскому времени зарегистрировано уже три таких вспышки, рассказали в Лаборатории.Слом тренда произошел совершенно неожиданно. По всем признакам Солнце уходило в глубокую депрессию продолжительностью до месяца и более – в последнюю неделю января почти полностью исчезли пятна и корональные дыры, потоки рентгеновского излучения снизились в 5-6 раз по сравнению с серединой месяца, а общий индекс активности снизился до уровня около 1 из 10. Все это в целом укладывалось в картину полного отсутствия на Солнце энергии после очень сильного всплеска в середине января и связанного с этим длительного периода восстановления, объяснили ученые.К настоящему часу активность пока не оказывает воздействия на Землю – вопрос об уровне солнечной активности на ближайшие 10 дней в дополнение к обычным рискам может внести коррективы в график запуска лунного корабля SLS по программе Artemis. На данный момент дата старта сдвинута с 6 февраля как минимум на 8 февраля из-за погодных условий во Флориде, где расположен Космический центр имени Кеннеди. Есть вероятность, что к этому времени обстановка на Солнце стабилизируется, и связанные с этим угрозы для лунной миссии, в ходе которой корабль вынужденно выходит из-под защиты магнитного поля Земли, вернутся на обычные уровни, рассказали ученые.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" ЗемлиДвойной взрыв произошел на обратной стороне СолнцаЯнварская магнитная буря стала одним из самых крупных событий XXI века

