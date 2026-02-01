Рейтинг@Mail.ru
Звезда сменила милость на гнев: на Солнце возобновились сильные вспышки - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260201/zvezda-smenila-milost-na-gnev-na-solntse-vozobnovilis-silnye-vspyshki-1152850173.html
Звезда сменила милость на гнев: на Солнце возобновились сильные вспышки
Звезда сменила милость на гнев: на Солнце возобновились сильные вспышки - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Звезда сменила милость на гнев: на Солнце возобновились сильные вспышки
На Солнце на фоне неожиданного вчерашнего возобновления активности произошли первые с 21 января сильные вспышки уровня M. Это события, непосредственно... РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T10:10
2026-02-01T10:10
институт космических исследований
солнце
земля
космос
астрономия
новости
вспышки на солнце
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151478349_0:0:1742:980_1920x0_80_0_0_d8257f215536a29a7b0088639e67ea71.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. На Солнце на фоне неожиданного вчерашнего возобновления активности произошли первые с 21 января сильные вспышки уровня M. Это события, непосредственно предшествующие высшему уровню X, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.В интервале времени с 5 до 8 утра по московскому времени зарегистрировано уже три таких вспышки, рассказали в Лаборатории.Слом тренда произошел совершенно неожиданно. По всем признакам Солнце уходило в глубокую депрессию продолжительностью до месяца и более – в последнюю неделю января почти полностью исчезли пятна и корональные дыры, потоки рентгеновского излучения снизились в 5-6 раз по сравнению с серединой месяца, а общий индекс активности снизился до уровня около 1 из 10. Все это в целом укладывалось в картину полного отсутствия на Солнце энергии после очень сильного всплеска в середине января и связанного с этим длительного периода восстановления, объяснили ученые.К настоящему часу активность пока не оказывает воздействия на Землю – вопрос об уровне солнечной активности на ближайшие 10 дней в дополнение к обычным рискам может внести коррективы в график запуска лунного корабля SLS по программе Artemis. На данный момент дата старта сдвинута с 6 февраля как минимум на 8 февраля из-за погодных условий во Флориде, где расположен Космический центр имени Кеннеди. Есть вероятность, что к этому времени обстановка на Солнце стабилизируется, и связанные с этим угрозы для лунной миссии, в ходе которой корабль вынужденно выходит из-под защиты магнитного поля Земли, вернутся на обычные уровни, рассказали ученые.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" ЗемлиДвойной взрыв произошел на обратной стороне СолнцаЯнварская магнитная буря стала одним из самых крупных событий XXI века
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151478349_0:0:1307:980_1920x0_80_0_0_617f122773292e0272ff1064c09db9ed.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
институт космических исследований, солнце, земля, космос, астрономия, новости, вспышки на солнце
Звезда сменила милость на гнев: на Солнце возобновились сильные вспышки

Сильные вспышки на Солнце достигли уровня М

10:10 01.02.2026
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце. Скриншот видео
Вспышка на Солнце. Скриншот видео
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. На Солнце на фоне неожиданного вчерашнего возобновления активности произошли первые с 21 января сильные вспышки уровня M. Это события, непосредственно предшествующие высшему уровню X, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
В интервале времени с 5 до 8 утра по московскому времени зарегистрировано уже три таких вспышки, рассказали в Лаборатории.
Слом тренда произошел совершенно неожиданно. По всем признакам Солнце уходило в глубокую депрессию продолжительностью до месяца и более – в последнюю неделю января почти полностью исчезли пятна и корональные дыры, потоки рентгеновского излучения снизились в 5-6 раз по сравнению с серединой месяца, а общий индекс активности снизился до уровня около 1 из 10. Все это в целом укладывалось в картину полного отсутствия на Солнце энергии после очень сильного всплеска в середине января и связанного с этим длительного периода восстановления, объяснили ученые.

"Милость на гнев звезда сменила совершенно неожиданно и без каких-либо предвестников. Стремительный рост активности начался вчера и произошел взрывной рост темпа вспышек на Солнце: 21 вспышка только за вчерашний день против 7 вспышек накануне и всего двух вспышек за сутки 29 января. С утра, как уже отмечено, порог вспышек преодолел уровень M, отделяющий сильные события от обычных (вспышки M в среднем в 10 раз сильнее, чем обычные вспышки категории C) и почти наверняка в течение сегодняшнего и завтрашнего дня Солнце начнет пытаться пробить порог уровня X", – предупредили в Лаборатории.

К настоящему часу активность пока не оказывает воздействия на Землю – вопрос об уровне солнечной активности на ближайшие 10 дней в дополнение к обычным рискам может внести коррективы в график запуска лунного корабля SLS по программе Artemis. На данный момент дата старта сдвинута с 6 февраля как минимум на 8 февраля из-за погодных условий во Флориде, где расположен Космический центр имени Кеннеди. Есть вероятность, что к этому времени обстановка на Солнце стабилизируется, и связанные с этим угрозы для лунной миссии, в ходе которой корабль вынужденно выходит из-под защиты магнитного поля Земли, вернутся на обычные уровни, рассказали ученые.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" Земли
Двойной взрыв произошел на обратной стороне Солнца
Январская магнитная буря стала одним из самых крупных событий XXI века
 
Институт космических исследованийСолнцеЗемлякосмосАстрономияНовостиВспышки на Солнце
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:12Зеленский думает о повторном выдвижении на выборах президента Украины
12:47В Анталье перевернулся автобус – восемь человек погибли и 26 ранены
12:23Армия РФ освободила еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области
12:07Вахтовка с рабочими "Камчатского золота" опрокинулась с моста в реку
11:43В Хакасии дотла сгорел гостевой дом – погибли люди
11:07На Украине ограничили работу Starlink
10:46Снег с метелью накроют Крым – объявлено экстренное предупреждение
10:10Звезда сменила милость на гнев: на Солнце возобновились сильные вспышки
09:52Трамп требует немедленного ареста Барака Обамы
09:25В Домодедово госпитализирован пациент с подозрением на оспу обезьян
09:07Выносили из дробовиков: моряк с "Маринеры" в Крыму рассказал о штурме США
08:37Авторитарный демократ: Борис Ельцин и его эпоха
08:09Трамп угрожает Канаде из-за сделки с Китаем
07:39Экс-премьера Украины Яценюка объявили в розыск по уголовной статье
07:20Украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России
07:01Повышение пособий и права потребителей: что ждет россиян в феврале
00:01Погода в Крыму в первый день февраля
00:00Какой сегодня праздник: 1 февраля
21:33Коллапс на Украине и события на Кубе: главные новости дня
20:45Один в поле не воин: как помогают бойцам СВО в Крыму
Лента новостейМолния