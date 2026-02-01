Зеленский думает о повторном выдвижении на выборах президента Украины
13:12 01.02.2026 (обновлено: 13:30 01.02.2026)
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью Český rozhlas, что может еще раз принять участие в президентских выборах на Украине.
"Я не знаю. Это зависит от того, как закончится эта война", – цитирует РИА Новости ответ главы киевского режима на соответствующий вопрос.
Зеленский добавил, что думает о повторном выдвижении.
В декабре прошлого года спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук назвал четыре условия для организации президентских выборов. Помимо необходимости обеспечить присутствие иностранных наблюдателей, это вопросы, касающиеся возможности голосовать украинским военным на фронте и миллионам украинцев за рубежом, в том числе тем, кто сегодня проживает на территории новых регионов РФ.
Проводить выборы на Украине можно и нужно, но организовывать их не должна действующая киевская власть на подконтрольных Западу территориях, иначе признать итоги такого голосования Россия не сможет. Такое мнение эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.
Зеленский, президентские полномочия которого истекли в мае 2024 года, ранее заявлял о готовности покинуть пост после окончания конфликта на Украине. Он также отказывается проводить выборы, мотивируя это военным положением на Украине. Американские СМИ в свою очередь отмечают, что Зеленский намерен снова избраться на пост президента Украины и уже начал кампанию по преследованию своих оппонентов и предполагаемых конкурентов.
