Зеленский думает о повторном выдвижении на выборах президента Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью Český rozhlas, что может еще раз принять участие в президентских выборах на Украине. РИА Новости Крым, 01.02.2026

2026-02-01T13:12

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/01/1152852725_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_41c6da6c54a45ff7f5e40d7f5833dcf8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью Český rozhlas, что может еще раз принять участие в президентских выборах на Украине.Зеленский добавил, что думает о повторном выдвижении.В декабре прошлого года спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук назвал четыре условия для организации президентских выборов. Помимо необходимости обеспечить присутствие иностранных наблюдателей, это вопросы, касающиеся возможности голосовать украинским военным на фронте и миллионам украинцев за рубежом, в том числе тем, кто сегодня проживает на территории новых регионов РФ.Проводить выборы на Украине можно и нужно, но организовывать их не должна действующая киевская власть на подконтрольных Западу территориях, иначе признать итоги такого голосования Россия не сможет. Такое мнение эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.Зеленский, президентские полномочия которого истекли в мае 2024 года, ранее заявлял о готовности покинуть пост после окончания конфликта на Украине. Он также отказывается проводить выборы, мотивируя это военным положением на Украине. Американские СМИ в свою очередь отмечают, что Зеленский намерен снова избраться на пост президента Украины и уже начал кампанию по преследованию своих оппонентов и предполагаемых конкурентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава минобороны Украины поставил условие проведения выборов президентаКогда могут пройти выборы на Украине и на чью сторону станет ЗападНа Украине подсчитали стоимость выборов президента и депутатов Рады

украина

2026

Новости

новости, украина, выборы, владимир зеленский