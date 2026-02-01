Рейтинг@Mail.ru
Зеленский думает о повторном выдвижении на выборах президента Украины - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260201/zelenskiy-dumaet-o-povtornom-vydvizhenii-na-vyborakh-prezidenta-ukrainy-1152852542.html
Зеленский думает о повторном выдвижении на выборах президента Украины
Зеленский думает о повторном выдвижении на выборах президента Украины - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Зеленский думает о повторном выдвижении на выборах президента Украины
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью Český rozhlas, что может еще раз принять участие в президентских выборах на Украине. РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T13:12
2026-02-01T13:30
новости
украина
выборы
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/01/1152852725_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_41c6da6c54a45ff7f5e40d7f5833dcf8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью Český rozhlas, что может еще раз принять участие в президентских выборах на Украине.Зеленский добавил, что думает о повторном выдвижении.В декабре прошлого года спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук назвал четыре условия для организации президентских выборов. Помимо необходимости обеспечить присутствие иностранных наблюдателей, это вопросы, касающиеся возможности голосовать украинским военным на фронте и миллионам украинцев за рубежом, в том числе тем, кто сегодня проживает на территории новых регионов РФ.Проводить выборы на Украине можно и нужно, но организовывать их не должна действующая киевская власть на подконтрольных Западу территориях, иначе признать итоги такого голосования Россия не сможет. Такое мнение эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.Зеленский, президентские полномочия которого истекли в мае 2024 года, ранее заявлял о готовности покинуть пост после окончания конфликта на Украине. Он также отказывается проводить выборы, мотивируя это военным положением на Украине. Американские СМИ в свою очередь отмечают, что Зеленский намерен снова избраться на пост президента Украины и уже начал кампанию по преследованию своих оппонентов и предполагаемых конкурентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава минобороны Украины поставил условие проведения выборов президентаКогда могут пройти выборы на Украине и на чью сторону станет ЗападНа Украине подсчитали стоимость выборов президента и депутатов Рады
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/01/1152852725_208:48:1280:852_1920x0_80_0_0_c4f04a54bafd1cd553fd0ac5a577962b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, украина, выборы, владимир зеленский
Зеленский думает о повторном выдвижении на выборах президента Украины

Зеленский думает о повторном выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Украины

13:12 01.02.2026 (обновлено: 13:30 01.02.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью Český rozhlas, что может еще раз принять участие в президентских выборах на Украине.
"Я не знаю. Это зависит от того, как закончится эта война", – цитирует РИА Новости ответ главы киевского режима на соответствующий вопрос.
Зеленский добавил, что думает о повторном выдвижении.
В декабре прошлого года спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук назвал четыре условия для организации президентских выборов. Помимо необходимости обеспечить присутствие иностранных наблюдателей, это вопросы, касающиеся возможности голосовать украинским военным на фронте и миллионам украинцев за рубежом, в том числе тем, кто сегодня проживает на территории новых регионов РФ.
Проводить выборы на Украине можно и нужно, но организовывать их не должна действующая киевская власть на подконтрольных Западу территориях, иначе признать итоги такого голосования Россия не сможет. Такое мнение эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.
Зеленский, президентские полномочия которого истекли в мае 2024 года, ранее заявлял о готовности покинуть пост после окончания конфликта на Украине. Он также отказывается проводить выборы, мотивируя это военным положением на Украине. Американские СМИ в свою очередь отмечают, что Зеленский намерен снова избраться на пост президента Украины и уже начал кампанию по преследованию своих оппонентов и предполагаемых конкурентов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Глава минобороны Украины поставил условие проведения выборов президента
Когда могут пройти выборы на Украине и на чью сторону станет Запад
На Украине подсчитали стоимость выборов президента и депутатов Рады
 
НовостиУкраинаВыборыВладимир Зеленский
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:12Зеленский думает о повторном выдвижении на выборах президента Украины
12:47В Анталье перевернулся автобус – восемь человек погибли и 26 ранены
12:23Армия РФ освободила еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области
12:07Вахтовка с рабочими "Камчатского золота" опрокинулась с моста в реку
11:43В Хакасии дотла сгорел гостевой дом – погибли люди
11:07На Украине ограничили работу Starlink
10:46Снег с метелью накроют Крым – объявлено экстренное предупреждение
10:10Звезда сменила милость на гнев: на Солнце возобновились сильные вспышки
09:52Трамп требует немедленного ареста Барака Обамы
09:25В Домодедово госпитализирован пациент с подозрением на оспу обезьян
09:07Выносили из дробовиков: моряк с "Маринеры" в Крыму рассказал о штурме США
08:37Авторитарный демократ: Борис Ельцин и его эпоха
08:09Трамп угрожает Канаде из-за сделки с Китаем
07:39Экс-премьера Украины Яценюка объявили в розыск по уголовной статье
07:20Украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России
07:01Повышение пособий и права потребителей: что ждет россиян в феврале
00:01Погода в Крыму в первый день февраля
00:00Какой сегодня праздник: 1 февраля
21:33Коллапс на Украине и события на Кубе: главные новости дня
20:45Один в поле не воин: как помогают бойцам СВО в Крыму
Лента новостейМолния