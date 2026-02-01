Рейтинг@Mail.ru
Затмения, суперлуние и парад планет: астрособытия года – инфографика
Инфографика
Затмения, суперлуние и парад планет: астрособытия года – инфографика
Затмения, суперлуние и парад планет: астрособытия года – инфографика - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Затмения, суперлуние и парад планет: астрособытия года – инфографика
Главный астродень 2026 года выпадает на август, но уже с февраля и до декабря включительно земляне смогут наблюдать эффектные события в мире звезд и планет... РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T14:35
2026-02-01T15:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Главный астродень 2026 года выпадает на август, но уже с февраля и до декабря включительно земляне смогут наблюдать эффектные события в мире звезд и планет. Какими явлениями готовится впечатлять нас космическое пространство, рассказали в госкорпорации "Роскосмос".Самое близкое космическое событие пройдет в конце февраля.Согласно астрономическому календарю событий на 2026 год от "Роскосмоса", 3 марта можно будет наблюдать полное затмение Луны, 22 апреля ожидается пик метеорного потока Лириды, а 6 июля наша планета максимально отдалится от Солнца (Земля в афелии). Главным же астроднем года в "Роскосмосе" называют 12 августа.Другие метеорные потоки – Дракониды и Геминиды – продемонстрируют пик 8 октября и 14 декабря соответственно. А 24 декабря ждем суперлуние.Напомним, в январе наступившего года можно было наблюдать "приблизившееся Солнце" (Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца), пик звездопада Квадрантиды, а также противостояние Юпитера – момент с наилучшими условиями для наблюдения самой большой планеты Солнечной системы.
Затмения, суперлуние и парад планет: астрособытия года – инфографика

Астрономический календарь событий на 2026 год – инфографика

14:35 01.02.2026 (обновлено: 15:40 01.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Главный астродень 2026 года выпадает на август, но уже с февраля и до декабря включительно земляне смогут наблюдать эффектные события в мире звезд и планет. Какими явлениями готовится впечатлять нас космическое пространство, рассказали в госкорпорации "Роскосмос".
Самое близкое космическое событие пройдет в конце февраля.

"28 февраля ожидается большой парад планет. На небе будут видны Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Венера и Меркурий", – рассказали специалисты госкорпорации.

Согласно астрономическому календарю событий на 2026 год от "Роскосмоса", 3 марта можно будет наблюдать полное затмение Луны, 22 апреля ожидается пик метеорного потока Лириды, а 6 июля наша планета максимально отдалится от Солнца (Земля в афелии). Главным же астроднем года в "Роскосмосе" называют 12 августа.

"Перед рассветом в небе будет виден парад планет: Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн, Нептун будут видны в одном секторе неба. Произойдет полное солнечное затмение: частные фазы будут видны на севере России. После заката – пик метеорного потока Персеиды", – рассказали в "Роскосмосе".

Астрономический календарь 2026Астрономический календарь 2026
Другие метеорные потоки – Дракониды и Геминиды – продемонстрируют пик 8 октября и 14 декабря соответственно. А 24 декабря ждем суперлуние.
Напомним, в январе наступившего года можно было наблюдать "приблизившееся Солнце" (Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца), пик звездопада Квадрантиды, а также противостояние Юпитера – момент с наилучшими условиями для наблюдения самой большой планеты Солнечной системы.
