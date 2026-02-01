https://crimea.ria.ru/20260201/zatmeniya-superlunie-i-parad-planet-glavnye-astrosobytiya-2026-goda-1152851775.html

Затмения, суперлуние и парад планет: астрособытия года – инфографика

Затмения, суперлуние и парад планет: астрособытия года – инфографика

Главный астродень 2026 года выпадает на август, но уже с февраля и до декабря включительно земляне смогут наблюдать эффектные события в мире звезд и планет... РИА Новости Крым, 01.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Главный астродень 2026 года выпадает на август, но уже с февраля и до декабря включительно земляне смогут наблюдать эффектные события в мире звезд и планет. Какими явлениями готовится впечатлять нас космическое пространство, рассказали в госкорпорации "Роскосмос".Самое близкое космическое событие пройдет в конце февраля.Согласно астрономическому календарю событий на 2026 год от "Роскосмоса", 3 марта можно будет наблюдать полное затмение Луны, 22 апреля ожидается пик метеорного потока Лириды, а 6 июля наша планета максимально отдалится от Солнца (Земля в афелии). Главным же астроднем года в "Роскосмосе" называют 12 августа.Другие метеорные потоки – Дракониды и Геминиды – продемонстрируют пик 8 октября и 14 декабря соответственно. А 24 декабря ждем суперлуние.Напомним, в январе наступившего года можно было наблюдать "приблизившееся Солнце" (Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца), пик звездопада Квадрантиды, а также противостояние Юпитера – момент с наилучшими условиями для наблюдения самой большой планеты Солнечной системы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звезда сменила милость на гнев: на Солнце возобновились сильные вспышкиНазвано количество запущенных Россией космических ракет в 2025 годуЭкипаж Crew-11 досрочно возвращается с МКС из-за болезни астронавта

