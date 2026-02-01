https://crimea.ria.ru/20260201/zatmeniya-superlunie-i-parad-planet-glavnye-astrosobytiya-2026-goda-1152851775.html
Затмения, суперлуние и парад планет: астрособытия года – инфографика
Затмения, суперлуние и парад планет: астрособытия года – инфографика - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Затмения, суперлуние и парад планет: астрособытия года – инфографика
Главный астродень 2026 года выпадает на август, но уже с февраля и до декабря включительно земляне смогут наблюдать эффектные события в мире звезд и планет... РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T14:35
2026-02-01T14:35
2026-02-01T15:40
роскосмос
космос
астрономия
луна
земля
солнце
суперлуние
затмение
новости
инфографика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/13/1121471283_91:446:2939:2048_1920x0_80_0_0_ff1aa724369aea03c2c5b7bc8b58b1b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Главный астродень 2026 года выпадает на август, но уже с февраля и до декабря включительно земляне смогут наблюдать эффектные события в мире звезд и планет. Какими явлениями готовится впечатлять нас космическое пространство, рассказали в госкорпорации "Роскосмос".Самое близкое космическое событие пройдет в конце февраля.Согласно астрономическому календарю событий на 2026 год от "Роскосмоса", 3 марта можно будет наблюдать полное затмение Луны, 22 апреля ожидается пик метеорного потока Лириды, а 6 июля наша планета максимально отдалится от Солнца (Земля в афелии). Главным же астроднем года в "Роскосмосе" называют 12 августа.Другие метеорные потоки – Дракониды и Геминиды – продемонстрируют пик 8 октября и 14 декабря соответственно. А 24 декабря ждем суперлуние.Напомним, в январе наступившего года можно было наблюдать "приблизившееся Солнце" (Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца), пик звездопада Квадрантиды, а также противостояние Юпитера – момент с наилучшими условиями для наблюдения самой большой планеты Солнечной системы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звезда сменила милость на гнев: на Солнце возобновились сильные вспышкиНазвано количество запущенных Россией космических ракет в 2025 годуЭкипаж Crew-11 досрочно возвращается с МКС из-за болезни астронавта
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/13/1121471283_401:462:2515:2048_1920x0_80_0_0_3e5242e18b64d0852c82d918e6ab0fd7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, космос, астрономия, луна, земля, солнце, суперлуние, затмение, новости, парад планет, инфографика
Затмения, суперлуние и парад планет: астрособытия года – инфографика
Астрономический календарь событий на 2026 год – инфографика
14:35 01.02.2026 (обновлено: 15:40 01.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Главный астродень 2026 года выпадает на август, но уже с февраля и до декабря включительно земляне смогут наблюдать эффектные события в мире звезд и планет. Какими явлениями готовится впечатлять нас космическое пространство, рассказали в госкорпорации "Роскосмос".
Самое близкое космическое событие пройдет в конце февраля.
"28 февраля ожидается большой парад планет. На небе будут видны Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Венера и Меркурий", – рассказали специалисты госкорпорации.
Согласно астрономическому календарю событий на 2026 год от "Роскосмоса", 3 марта можно будет наблюдать полное затмение Луны, 22 апреля ожидается пик метеорного потока Лириды, а 6 июля наша планета максимально отдалится от Солнца (Земля в афелии). Главным же астроднем года в "Роскосмосе" называют 12 августа.
"Перед рассветом в небе будет виден парад планет: Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн, Нептун будут видны в одном секторе неба. Произойдет полное солнечное затмение: частные фазы будут видны на севере России. После заката – пик метеорного потока Персеиды", – рассказали в "Роскосмосе".
Другие метеорные потоки – Дракониды и Геминиды – продемонстрируют пик 8 октября и 14 декабря соответственно. А 24 декабря ждем суперлуние.
Напомним, в январе наступившего года можно было наблюдать "приблизившееся Солнце" (Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца), пик звездопада Квадрантиды, а также противостояние Юпитера – момент с наилучшими условиями для наблюдения самой большой планеты Солнечной системы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: