За пять часов над Черным и Азовским морями сбили шесть украинских дронов
За пять часов над Черным и Азовским морями сбили шесть украинских дронов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за пять часов вечером в воскресенье сбили 23 украинских беспилотника, в том числе шесть над Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.12 вражеских дронов сбили над Краснодарским краем, пять – над Азовским морем, три – над Белгородской областью и по одному – над Черным морем, Ставропольским краем, Чеченской Республикой, перечислили в военном ведомстве России.В течение дня в воскресенье ПВО ВС РФ сбила 38 украинских беспилотников, в том числе два над Азовским морем.В ночь на 1 февраля украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России. Силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 21 вражеский дрон: 14 над Белгородской областью, пять – над Воронежской и по одному над Астраханской и Калужской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
23:37 01.02.2026