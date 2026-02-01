Рейтинг@Mail.ru
За пять часов над Черным и Азовским морями сбили шесть украинских дронов - РИА Новости Крым, 01.02.2026
За пять часов над Черным и Азовским морями сбили шесть украинских дронов
За пять часов над Черным и Азовским морями сбили шесть украинских дронов - РИА Новости Крым, 01.02.2026
За пять часов над Черным и Азовским морями сбили шесть украинских дронов
Силы российской ПВО за пять часов вечером в воскресенье сбили 23 украинских беспилотника, в том числе шесть над Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T23:37
2026-02-01T23:43
черное море
азовское море
краснодарский край
белгородская область
ставропольский край
чечня
беспилотник (бпла, дрон)
пво
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018207_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_40d6b8ace5858fa428e8c1df7d4efdd5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за пять часов вечером в воскресенье сбили 23 украинских беспилотника, в том числе шесть над Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.12 вражеских дронов сбили над Краснодарским краем, пять – над Азовским морем, три – над Белгородской областью и по одному – над Черным морем, Ставропольским краем, Чеченской Республикой, перечислили в военном ведомстве России.В течение дня в воскресенье ПВО ВС РФ сбила 38 украинских беспилотников, в том числе два над Азовским морем.В ночь на 1 февраля украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России. Силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 21 вражеский дрон: 14 над Белгородской областью, пять – над Воронежской и по одному над Астраханской и Калужской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
азовское море
краснодарский край
белгородская область
ставропольский край
чечня
черное море, азовское море, краснодарский край, белгородская область, ставропольский край, чечня, беспилотник (бпла, дрон), пво, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
За пять часов над Черным и Азовским морями сбили шесть украинских дронов

Над Черным и Азовским морями сбили шесть украинских беспилотников за пять часов

23:37 01.02.2026 (обновлено: 23:43 01.02.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за пять часов вечером в воскресенье сбили 23 украинских беспилотника, в том числе шесть над Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
С 18:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
12 вражеских дронов сбили над Краснодарским краем, пять – над Азовским морем, три – над Белгородской областью и по одному – над Черным морем, Ставропольским краем, Чеченской Республикой, перечислили в военном ведомстве России.
В течение дня в воскресенье ПВО ВС РФ сбила 38 украинских беспилотников, в том числе два над Азовским морем.
В ночь на 1 февраля украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России. Силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 21 вражеский дрон: 14 над Белгородской областью, пять – над Воронежской и по одному над Астраханской и Калужской областями.
Черное мореАзовское мореКраснодарский крайБелгородская областьСтавропольский крайЧечняБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
