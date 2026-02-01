Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и атаковали поселок под Мариуполем - РИА Новости Крым, 01.02.2026
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и атаковали поселок под Мариуполем
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В разгар выходного дня Белгород подвергся ракетному обстрелу украинских боевиков – ранена женщина, в ДНР ударные дроны ВСУ атаковали поселок под Мариуполем – погибли женщина и ребенок и ранен маленький мальчик. Об этом сообщили мэр Белгорода Валентин Демидов и глава ДНР Денис Пушилин.Все оперативные службы находятся на местах, проинформировал глава администрации города. Продолжается оценка обстановки, информация уточняется.Кроме того, пострадал мальчик 2018 года рождения, ему оказывается медицинская помощь. Разрушены три жилых домостроения, проинформировал глава ДНР.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В разгар выходного дня Белгород подвергся ракетному обстрелу украинских боевиков – ранена женщина, в ДНР ударные дроны ВСУ атаковали поселок под Мариуполем – погибли женщина и ребенок и ранен маленький мальчик. Об этом сообщили мэр Белгорода Валентин Демидов и глава ДНР Денис Пушилин.

"Есть пострадавшая. Врачи окажут всю необходимую помощь в больнице. У женщины баротравма и осколочные ранения конечностей. Повреждены два транспортных средства", – написал Демидов в своем Telegram-канале.

Все оперативные службы находятся на местах, проинформировал глава администрации города. Продолжается оценка обстановки, информация уточняется.
"В поселке городского типа Сартана городского округа Мариуполь в результате атаки ударных БПЛА ВФУ погибли женщина 1991 года рождения и мальчик 2020 года рождения", – написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Кроме того, пострадал мальчик 2018 года рождения, ему оказывается медицинская помощь. Разрушены три жилых домостроения, проинформировал глава ДНР.
