Встречу в Абу-Даби перенесли: Зеленский назвал новую дату переговоров

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию конфликта на Украине пройдет в Абу-Даби 4-5 февраля.Первые встречи трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности прошли 23 и 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов.По словам госсекретаря США Марко Рубио, новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет двусторонним, но США могут присоединиться к сторонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Остался один вопрос: Рубио рассказал о ходе переговоров по УкраинеГотов к встрече – приезжай в Москву: Ушаков о заявлении ЗеленскогоЖдать ли продолжения трехсторонних переговоров по Украине – ответ Кремля

