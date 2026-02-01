Рейтинг@Mail.ru
Встречу в Абу-Даби перенесли: Зеленский назвал новую дату переговоров - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Встречу в Абу-Даби перенесли: Зеленский назвал новую дату переговоров
Встречу в Абу-Даби перенесли: Зеленский назвал новую дату переговоров - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Встречу в Абу-Даби перенесли: Зеленский назвал новую дату переговоров
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию конфликта на Украине пройдет РИА Новости Крым, 01.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию конфликта на Украине пройдет в Абу-Даби 4-5 февраля.Первые встречи трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности прошли 23 и 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов.По словам госсекретаря США Марко Рубио, новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет двусторонним, но США могут присоединиться к сторонам.
Новости
новости, россия, сша, переговоры, политика, украина, владимир зеленский
Встречу в Абу-Даби перенесли: Зеленский назвал новую дату переговоров

Новый раунд переговоров по Украине в Абу-Даби пройдет 4-5 февраля – Зеленский

13:47 01.02.2026 (обновлено: 14:04 01.02.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию конфликта на Украине пройдет в Абу-Даби 4-5 февраля.
"Только что был доклад нашей переговорной команды. Определены даты трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Украина готова к предметному разговору", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Первые встречи трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности прошли 23 и 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов.
По словам госсекретаря США Марко Рубио, новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет двусторонним, но США могут присоединиться к сторонам.
