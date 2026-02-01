https://crimea.ria.ru/20260201/vstrechu-v-abu-dabi-perenesli-zelenskiy-nazval-novuyu-datu-peregovorov-1152853188.html
Встречу в Абу-Даби перенесли: Зеленский назвал новую дату переговоров
Встречу в Абу-Даби перенесли: Зеленский назвал новую дату переговоров - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Встречу в Абу-Даби перенесли: Зеленский назвал новую дату переговоров
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию конфликта на Украине пройдет РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T13:47
2026-02-01T13:47
2026-02-01T14:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию конфликта на Украине пройдет в Абу-Даби 4-5 февраля.Первые встречи трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности прошли 23 и 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов.По словам госсекретаря США Марко Рубио, новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет двусторонним, но США могут присоединиться к сторонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Остался один вопрос: Рубио рассказал о ходе переговоров по УкраинеГотов к встрече – приезжай в Москву: Ушаков о заявлении ЗеленскогоЖдать ли продолжения трехсторонних переговоров по Украине – ответ Кремля
Встречу в Абу-Даби перенесли: Зеленский назвал новую дату переговоров
Новый раунд переговоров по Украине в Абу-Даби пройдет 4-5 февраля – Зеленский
13:47 01.02.2026 (обновлено: 14:04 01.02.2026)