Вахтовка с рабочими "Камчатского золота" опрокинулась с моста в реку - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Вахтовка с рабочими "Камчатского золота" опрокинулась с моста в реку
Вахтовка с рабочими "Камчатского золота" опрокинулась с моста в реку - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Вахтовка с рабочими "Камчатского золота" опрокинулась с моста в реку
Вахтовка с рабочими золотодобывающей компании опрокинулась с моста в реку на Камчатке, пострадали 10 человек, сообщает СУ СК России по региону. РИА Новости Крым, 01.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Вахтовка с рабочими золотодобывающей компании опрокинулась с моста в реку на Камчатке, пострадали 10 человек, сообщает СУ СК России по региону.По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 10 человек, они доставлены в районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, проинформировали в СК.Правоохранителями организована проверка обстоятельств травмирования рабочих по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ. Также органом следствия устанавливаются детали произошедшего."По итогам доследственной проверки и выяснения всех обстоятельств случившегося органом следствия будет принято решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства", – уточнили в СК.Региональная прокуратура сообщила, что также проводит проверку, в ходе которой сотрудники оценят соблюдение подрядчиком и работодателем правил перевозки пассажиров и охраны труда.
камчатка, новости, происшествия, транспорт, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Вахтовка с рабочими "Камчатского золота" опрокинулась с моста в реку

Вахтовка с рабочими опрокинулась с моста в реку на Камчатке – пострадали 10 человек

12:07 01.02.2026
 
© СУ СКР по Камчатскому краюПроисшествие на Камчатке
Происшествие на Камчатке
© СУ СКР по Камчатскому краю
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Вахтовка с рабочими золотодобывающей компании опрокинулась с моста в реку на Камчатке, пострадали 10 человек, сообщает СУ СК России по региону.

"По предварительным данным, в утреннее время 1 февраля текущего года на 102 километре трассы Мильково – Ага вахтовка, перевозившая 26 рабочих акционерного общества "Камчатское золото" совершила опрокидывание с моста в реку", – сказано в сообщении.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 10 человек, они доставлены в районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, проинформировали в СК.
Правоохранителями организована проверка обстоятельств травмирования рабочих по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ. Также органом следствия устанавливаются детали произошедшего.
"По итогам доследственной проверки и выяснения всех обстоятельств случившегося органом следствия будет принято решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства", уточнили в СК.
Региональная прокуратура сообщила, что также проводит проверку, в ходе которой сотрудники оценят соблюдение подрядчиком и работодателем правил перевозки пассажиров и охраны труда.
КамчаткаНовостиПроисшествияТранспортСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
Лента новостейМолния