https://crimea.ria.ru/20260201/vakhtovka-s-rabochimi-kamchatskogo-zolota-oprokinulas-s-mosta-v-reku-1152846735.html

Вахтовка с рабочими "Камчатского золота" опрокинулась с моста в реку

Вахтовка с рабочими "Камчатского золота" опрокинулась с моста в реку - РИА Новости Крым, 01.02.2026

Вахтовка с рабочими "Камчатского золота" опрокинулась с моста в реку

Вахтовка с рабочими золотодобывающей компании опрокинулась с моста в реку на Камчатке, пострадали 10 человек, сообщает СУ СК России по региону. РИА Новости Крым, 01.02.2026

2026-02-01T12:07

2026-02-01T12:07

2026-02-01T12:07

камчатка

новости

происшествия

транспорт

ск рф (следственный комитет российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/01/1152848183_4:0:1280:718_1920x0_80_0_0_ba9e7b3644051da22053c445c090749e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Вахтовка с рабочими золотодобывающей компании опрокинулась с моста в реку на Камчатке, пострадали 10 человек, сообщает СУ СК России по региону.По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 10 человек, они доставлены в районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, проинформировали в СК.Правоохранителями организована проверка обстоятельств травмирования рабочих по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ. Также органом следствия устанавливаются детали произошедшего."По итогам доследственной проверки и выяснения всех обстоятельств случившегося органом следствия будет принято решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства", – уточнили в СК.Региональная прокуратура сообщила, что также проводит проверку, в ходе которой сотрудники оценят соблюдение подрядчиком и работодателем правил перевозки пассажиров и охраны труда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

камчатка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатка, новости, происшествия, транспорт, ск рф (следственный комитет российской федерации)