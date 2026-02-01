Вахтовка с рабочими "Камчатского золота" опрокинулась с моста в реку

https://crimea.ria.ru/20260201/vakhtovka-s-rabochimi-kamchatskogo-zolota-oprokinulas-s-mosta-v-reku-1152846735.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Вахтовка с рабочими золотодобывающей компании опрокинулась с моста в реку на Камчатке, пострадали 10 человек, сообщает СУ СК России по региону.По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 10 человек, они доставлены в районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, проинформировали в СК.Правоохранителями организована проверка обстоятельств травмирования рабочих по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ. Также органом следствия устанавливаются детали произошедшего."По итогам доследственной проверки и выяснения всех обстоятельств случившегося органом следствия будет принято решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства", – уточнили в СК.Региональная прокуратура сообщила, что также проводит проверку, в ходе которой сотрудники оценят соблюдение подрядчиком и работодателем правил перевозки пассажиров и охраны труда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Вахтовка с рабочими опрокинулась с моста в реку на Камчатке – пострадали 10 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Вахтовка с рабочими золотодобывающей компании опрокинулась с моста в реку на Камчатке, пострадали 10 человек, сообщает СУ СК России по региону.
"По предварительным данным, в утреннее время 1 февраля текущего года на 102 километре трассы Мильково – Ага вахтовка, перевозившая 26 рабочих акционерного общества "Камчатское золото" совершила опрокидывание с моста в реку", – сказано в сообщении.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 10 человек, они доставлены в районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, проинформировали в СК.
Правоохранителями организована проверка обстоятельств травмирования рабочих по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ. Также органом следствия устанавливаются детали произошедшего.
"По итогам доследственной проверки и выяснения всех обстоятельств случившегося органом следствия будет принято решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства", – уточнили в СК.
Региональная прокуратура сообщила, что также проводит проверку, в ходе которой сотрудники оценят соблюдение подрядчиком и работодателем правил перевозки пассажиров и охраны труда.
Региональная прокуратура сообщила, что также проводит проверку, в ходе которой сотрудники оценят соблюдение подрядчиком и работодателем правил перевозки пассажиров и охраны труда.