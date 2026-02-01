Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 01.02.2026
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 01.02.2026
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T21:04
2026-02-01T21:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
В Севастополе отбой воздушной тревоги

В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги

21:04 01.02.2026 (обновлено: 21:13 01.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор.
Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
Лента новостейМолния