В Севастополе объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 01.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260201/v-sevastopole-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1152744262.html
В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 01.02.2026
В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе слышно сирены – объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T20:43
2026-02-01T20:48
воздушная тревога в севастополе
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666923_0:141:2896:1770_1920x0_80_0_0_04af0577afdf59deecf627160f19f04c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе слышно сирены – объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги севастопольцам и гостям надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.Наземный и морской городской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
Новости
В Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявлена воздушная тревога

20:43 01.02.2026 (обновлено: 20:48 01.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе слышно сирены – объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – проинформировал глава региона в Telegram.
Во время воздушной тревоги севастопольцам и гостям надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.
Наземный и морской городской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Лента новостейМолния