В МИД России назвали причину энергетического коллапса в Молдавии

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Распространяемая информация об ответственности персонала Молдавской ГРЭС за аварию в Молдове 31 января недостоверна – энергетический коллапс спровоцировал инцидент на Украине. Об этом сообщили посольстве Российской Федерации в Молдове.По информации посольства, распространяемые некоторыми недобросовестными СМИ сведения об ответственности за аварию в Республике Молдова 31 января Молдавской ГРЭС и ее персонала не являются достоверными.Причиной инцидента, предварительно, послужили неблагоприятные погодные условия, отметили в ведомстве."Внезапное падение частоты и напряжения в электросети привело к развитию аварийных процессов. Специалисты ГУП "ГК Днестрэнерго" совместно с Молдавской ГРЭС оперативно произвели отключение различных ЛЭП, что позволило сохранить бесперебойную работу электростанции", – рассказали в посольстве.Таким образом, именно благодаря оперативным и профессиональным действиям руководства Молдавской ГРЭС и персонала станции, наоборот, удалось избежать полной остановки агрегатов, подчеркнули в посольстве.По данным посольства РФ в республике, на протяжении суток электростанция работает в штатном режиме."Линия в данный момент готовится к включению со стороны Молдавии и Украины", – подытожили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад молчит: в МАГАТЭ заявили об атаках ВСУ на атомные электростанции РФМолдавия начала процедуру выхода из СНГНа Запорожской АЭС завершили критически важный ремонт – в чем риски

