В МИД России назвали причину энергетического коллапса в Молдавии - РИА Новости Крым, 01.02.2026
В МИД России назвали причину энергетического коллапса в Молдавии
В МИД России назвали причину энергетического коллапса в Молдавии - РИА Новости Крым, 01.02.2026
В МИД России назвали причину энергетического коллапса в Молдавии
Распространяемая информация об ответственности персонала Молдавской ГРЭС за аварию в Молдове 31 января недостоверна – энергетический коллапс спровоцировал... РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T17:39
2026-02-01T17:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Распространяемая информация об ответственности персонала Молдавской ГРЭС за аварию в Молдове 31 января недостоверна – энергетический коллапс спровоцировал инцидент на Украине. Об этом сообщили посольстве Российской Федерации в Молдове.По информации посольства, распространяемые некоторыми недобросовестными СМИ сведения об ответственности за аварию в Республике Молдова 31 января Молдавской ГРЭС и ее персонала не являются достоверными.Причиной инцидента, предварительно, послужили неблагоприятные погодные условия, отметили в ведомстве."Внезапное падение частоты и напряжения в электросети привело к развитию аварийных процессов. Специалисты ГУП "ГК Днестрэнерго" совместно с Молдавской ГРЭС оперативно произвели отключение различных ЛЭП, что позволило сохранить бесперебойную работу электростанции", – рассказали в посольстве.Таким образом, именно благодаря оперативным и профессиональным действиям руководства Молдавской ГРЭС и персонала станции, наоборот, удалось избежать полной остановки агрегатов, подчеркнули в посольстве.По данным посольства РФ в республике, на протяжении суток электростанция работает в штатном режиме."Линия в данный момент готовится к включению со стороны Молдавии и Украины", – подытожили в ведомстве.
новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, энергетика, приднестровье, молдавия, украина
В МИД России назвали причину энергетического коллапса в Молдавии

Причину энергетического коллапса в Молдавии назвали в МИД России

17:39 01.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Распространяемая информация об ответственности персонала Молдавской ГРЭС за аварию в Молдове 31 января недостоверна – энергетический коллапс спровоцировал инцидент на Украине. Об этом сообщили посольстве Российской Федерации в Молдове.
По информации посольства, распространяемые некоторыми недобросовестными СМИ сведения об ответственности за аварию в Республике Молдова 31 января Молдавской ГРЭС и ее персонала не являются достоверными.

"По информации посольства, 31 января в 10:42 произошло отключение одной фазы высоковольтной линии "Вулканешты – Молдавская ГРЭС". Инцидент произошел на территории Украины, на расстоянии около 60 километров от Приднестровья", – сообщается в официальном телеграм-канале посольства.

Причиной инцидента, предварительно, послужили неблагоприятные погодные условия, отметили в ведомстве.
"Внезапное падение частоты и напряжения в электросети привело к развитию аварийных процессов. Специалисты ГУП "ГК Днестрэнерго" совместно с Молдавской ГРЭС оперативно произвели отключение различных ЛЭП, что позволило сохранить бесперебойную работу электростанции", – рассказали в посольстве.
Таким образом, именно благодаря оперативным и профессиональным действиям руководства Молдавской ГРЭС и персонала станции, наоборот, удалось избежать полной остановки агрегатов, подчеркнули в посольстве.

"В противном случае авария повлекла бы за собой катастрофические последствия для всего энергорайона, устранить которые в короткий срок было бы невозможно", – добавили в ведомстве.

По данным посольства РФ в республике, на протяжении суток электростанция работает в штатном режиме.
"Линия в данный момент готовится к включению со стороны Молдавии и Украины", – подытожили в ведомстве.
