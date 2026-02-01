https://crimea.ria.ru/20260201/v-mid-rossii-nazvali-prichinu-energeticheskogo-kollapsa-v-moldavii-1152857893.html
В МИД России назвали причину энергетического коллапса в Молдавии
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Распространяемая информация об ответственности персонала Молдавской ГРЭС за аварию в Молдове 31 января недостоверна – энергетический коллапс спровоцировал инцидент на Украине. Об этом сообщили посольстве Российской Федерации в Молдове.По информации посольства, распространяемые некоторыми недобросовестными СМИ сведения об ответственности за аварию в Республике Молдова 31 января Молдавской ГРЭС и ее персонала не являются достоверными.Причиной инцидента, предварительно, послужили неблагоприятные погодные условия, отметили в ведомстве."Внезапное падение частоты и напряжения в электросети привело к развитию аварийных процессов. Специалисты ГУП "ГК Днестрэнерго" совместно с Молдавской ГРЭС оперативно произвели отключение различных ЛЭП, что позволило сохранить бесперебойную работу электростанции", – рассказали в посольстве.Таким образом, именно благодаря оперативным и профессиональным действиям руководства Молдавской ГРЭС и персонала станции, наоборот, удалось избежать полной остановки агрегатов, подчеркнули в посольстве.По данным посольства РФ в республике, на протяжении суток электростанция работает в штатном режиме."Линия в данный момент готовится к включению со стороны Молдавии и Украины", – подытожили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад молчит: в МАГАТЭ заявили об атаках ВСУ на атомные электростанции РФМолдавия начала процедуру выхода из СНГНа Запорожской АЭС завершили критически важный ремонт – в чем риски
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Распространяемая информация об ответственности персонала Молдавской ГРЭС за аварию в Молдове 31 января недостоверна – энергетический коллапс спровоцировал инцидент на Украине. Об этом сообщили посольстве Российской Федерации в Молдове.
По информации посольства, распространяемые некоторыми недобросовестными СМИ сведения об ответственности за аварию в Республике Молдова 31 января Молдавской ГРЭС и ее персонала не являются достоверными.
"По информации посольства, 31 января в 10:42 произошло отключение одной фазы высоковольтной линии "Вулканешты – Молдавская ГРЭС". Инцидент произошел на территории Украины, на расстоянии около 60 километров от Приднестровья", – сообщается в официальном телеграм-канале посольства.
Причиной инцидента, предварительно, послужили неблагоприятные погодные условия, отметили в ведомстве.
"Внезапное падение частоты и напряжения в электросети привело к развитию аварийных процессов. Специалисты ГУП "ГК Днестрэнерго" совместно с Молдавской ГРЭС оперативно произвели отключение различных ЛЭП, что позволило сохранить бесперебойную работу электростанции", – рассказали в посольстве.
Таким образом, именно благодаря оперативным и профессиональным действиям руководства Молдавской ГРЭС и персонала станции, наоборот, удалось избежать полной остановки агрегатов, подчеркнули в посольстве.
"В противном случае авария повлекла бы за собой катастрофические последствия для всего энергорайона, устранить которые в короткий срок было бы невозможно", – добавили в ведомстве.
По данным посольства РФ в республике, на протяжении суток электростанция работает в штатном режиме.
"Линия в данный момент готовится к включению со стороны Молдавии и Украины", – подытожили в ведомстве.
