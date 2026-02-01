Рейтинг@Mail.ru
В Крым вернулся моряк с захваченного танкера "Маринера" - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260201/v-krym-vernulsya-moryak-s-zakhvachennogo-tankera-marinera-1152849216.html
В Крым вернулся моряк с захваченного танкера "Маринера"
В Крым вернулся моряк с захваченного танкера "Маринера" - РИА Новости Крым, 01.02.2026
В Крым вернулся моряк с захваченного танкера "Маринера"
Моряк с захваченного Западом танкера "Маринера" вернулся в Крым, сообщает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T09:07
2026-02-01T09:22
новости
новости крыма
крым
керчь
танкер "маринера"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/01/1152849549_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66ae14e1b101d725323c27ed8cc9ca28.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Моряк с захваченного Западом танкера "Маринера" вернулся в Крым, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Власти США захватили российский нефтяной танкер "Маринера" в северной Атлантике за нарушение американского санкционного режима и якобы незаконно добытую венесуэльскую нефть. Весь экипаж задержали. На борту находились двое россиян – их освободили после обращения МИД России.По словам Карпенко, захватчики иногда подходили близко к танкеру, иногда отдалялись, сигналили. К нападению на судно экипаж готовился заранее."Нам капитан сказал, чтобы мы не провоцировали их. Двери, если какие-то были закрыты, они выносили с дробовика", – рассказывает Карпенко.Моряк добавил, что второй россиянин уже тоже вернулся домой, в Астрахань.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/01/1152849549_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_30173268ed5c011c1d6fd13c405eb461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, крым, керчь, танкер "маринера", видео
Материал дополняется
В Крым вернулся моряк с захваченного танкера "Маринера"

Моряк с захваченного танкера "Маринера" вернулся в Крым

09:07 01.02.2026 (обновлено: 09:22 01.02.2026)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Моряк с захваченного Западом танкера "Маринера" вернулся в Крым, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
Власти США захватили российский нефтяной танкер "Маринера" в северной Атлантике за нарушение американского санкционного режима и якобы незаконно добытую венесуэльскую нефть. Весь экипаж задержали. На борту находились двое россиян – их освободили после обращения МИД России.
"Штурм был впечатляющий, конечно. Мы от них шли где-то 17 дней. <…> Окружила куча вертолетов, там, по-моему, девять вертолетов было. Высадились американцы вместе с британцами и захватили нас", – рассказал моряк Максим Карпенко.
По словам Карпенко, захватчики иногда подходили близко к танкеру, иногда отдалялись, сигналили. К нападению на судно экипаж готовился заранее.
"Нам капитан сказал, чтобы мы не провоцировали их. Двери, если какие-то были закрыты, они выносили с дробовика", – рассказывает Карпенко.
Моряк добавил, что второй россиянин уже тоже вернулся домой, в Астрахань.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиНовости КрымаКрымКерчьТанкер "Маринера"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:25В Домодедово госпитализирован пациент с подозрением на оспу обезьян
09:07В Крым вернулся моряк с захваченного танкера "Маринера"
08:37Авторитарный демократ: Борис Ельцин и его эпоха
08:09Трамп угрожает Канаде из-за сделки с Китаем
07:39Экс-премьера Украины Яценюка объявили в розыск по уголовной статье
07:20Украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России
07:01Повышение пособий и права потребителей: что ждет россиян в феврале
00:01Погода в Крыму в первый день февраля
00:00Какой сегодня праздник: 1 февраля
21:33Коллапс на Украине и события на Кубе: главные новости дня
20:45Один в поле не воин: как помогают бойцам СВО в Крыму
20:36Антидроновый коридор ВСУ обрушился на трассе Николаев - Херсон
20:09Уиткофф рассказал о переговорах со спецпредставителем президента России
19:51В Крыму стала доступная костная пластика на новейших аппаратах
19:37Крымчане активно участвуют в мероприятиях организации "Движение первых"
19:25Первый месяц 2026 года глазами очевидцев – лучшие фото месяца
19:04Солнце готовит новый удар: на звезде идет формирование опасного пятна
18:52"Прощание славянки": правда и мистификации
18:31На Кубани сгорела конюшня: спасены человек и 21 лошадь
18:16В Крыму начинается гололед: ситуация на дорогах
Лента новостейМолния