В Крым вернулся моряк с захваченного танкера "Маринера"
В Крым вернулся моряк с захваченного танкера "Маринера" - РИА Новости Крым, 01.02.2026
В Крым вернулся моряк с захваченного танкера "Маринера"
Моряк с захваченного Западом танкера "Маринера" вернулся в Крым, сообщает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T09:07
2026-02-01T09:07
2026-02-01T09:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Моряк с захваченного Западом танкера "Маринера" вернулся в Крым, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Власти США захватили российский нефтяной танкер "Маринера" в северной Атлантике за нарушение американского санкционного режима и якобы незаконно добытую венесуэльскую нефть. Весь экипаж задержали. На борту находились двое россиян – их освободили после обращения МИД России.По словам Карпенко, захватчики иногда подходили близко к танкеру, иногда отдалялись, сигналили. К нападению на судно экипаж готовился заранее."Нам капитан сказал, чтобы мы не провоцировали их. Двери, если какие-то были закрыты, они выносили с дробовика", – рассказывает Карпенко.Моряк добавил, что второй россиянин уже тоже вернулся домой, в Астрахань.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крым вернулся моряк с захваченного танкера "Маринера"
Моряк с захваченного танкера "Маринера" вернулся в Крым
09:07 01.02.2026 (обновлено: 09:22 01.02.2026)