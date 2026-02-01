https://crimea.ria.ru/20260201/v-krym-vernulsya-moryak-s-zakhvachennogo-tankera-marinera-1152849216.html

В Крым вернулся моряк с захваченного танкера "Маринера"

В Крым вернулся моряк с захваченного танкера "Маринера"

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Моряк с захваченного Западом танкера "Маринера" вернулся в Крым, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Власти США захватили российский нефтяной танкер "Маринера" в северной Атлантике за нарушение американского санкционного режима и якобы незаконно добытую венесуэльскую нефть. Весь экипаж задержали. На борту находились двое россиян – их освободили после обращения МИД России.По словам Карпенко, захватчики иногда подходили близко к танкеру, иногда отдалялись, сигналили. К нападению на судно экипаж готовился заранее."Нам капитан сказал, чтобы мы не провоцировали их. Двери, если какие-то были закрыты, они выносили с дробовика", – рассказывает Карпенко.Моряк добавил, что второй россиянин уже тоже вернулся домой, в Астрахань.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

