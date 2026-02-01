Рейтинг@Mail.ru
В Кировской области с рельсов сошел 21 вагон грузового поезда
В Кировской области с рельсов сошел 21 вагон грузового поезда
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Кировской области, движение остановлено, ожидаются задержки пассажирских поездов. Об этом сообщает официальный новостной канал Горьковской железной дороги.На место происшествия направлены восстановительные поезда. Пострадавших нет, подчеркнули в ведомстве.Для координации работ по ликвидации последствий схода на Горьковской железной дороге действует оперативный штаб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Кировской области с рельсов сошел 21 вагон грузового поезда

21 вагон грузового поезда сошел с рельсов в Кировской области

17:52 01.02.2026 (обновлено: 17:57 01.02.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный светофор
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Кировской области, движение остановлено, ожидаются задержки пассажирских поездов. Об этом сообщает официальный новостной канал Горьковской железной дороги.

"1 февраля 2026 года в 15:50 на перегоне Оричи – Шалегово Горьковской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 21 вагона грузового поезда. В настоящее время движение на перегоне приостановлено. Ожидаются задержки пассажирских поездов", – проинформировал перевозчик.

На место происшествия направлены восстановительные поезда. Пострадавших нет, подчеркнули в ведомстве.
Для координации работ по ликвидации последствий схода на Горьковской железной дороге действует оперативный штаб.
