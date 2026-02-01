https://crimea.ria.ru/20260201/v-kirovskoy-oblasti-s-relsov-soshel-21-vagon-gruzovogo-poezda-1152858256.html

В Кировской области с рельсов сошел 21 вагон грузового поезда

В Кировской области с рельсов сошел 21 вагон грузового поезда - РИА Новости Крым, 01.02.2026

В Кировской области с рельсов сошел 21 вагон грузового поезда

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Кировской области, движение остановлено, ожидаются задержки пассажирских поездов. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 01.02.2026

2026-02-01T17:52

2026-02-01T17:52

2026-02-01T17:57

новости

кировская область

железная дорога

поезд

грузоперевозки

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Кировской области, движение остановлено, ожидаются задержки пассажирских поездов. Об этом сообщает официальный новостной канал Горьковской железной дороги.На место происшествия направлены восстановительные поезда. Пострадавших нет, подчеркнули в ведомстве.Для координации работ по ликвидации последствий схода на Горьковской железной дороге действует оперативный штаб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кировская область

2026

