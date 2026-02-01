https://crimea.ria.ru/20260201/v-kirovskoy-oblasti-s-relsov-soshel-21-vagon-gruzovogo-poezda-1152858256.html
В Кировской области с рельсов сошел 21 вагон грузового поезда
В Кировской области с рельсов сошел 21 вагон грузового поезда - РИА Новости Крым, 01.02.2026
В Кировской области с рельсов сошел 21 вагон грузового поезда
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Кировской области, движение остановлено, ожидаются задержки пассажирских поездов. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T17:52
2026-02-01T17:52
2026-02-01T17:57
новости
кировская область
железная дорога
поезд
грузоперевозки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111465/57/1114655782_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_190df6e931a3885467cbd01cad6513f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Кировской области, движение остановлено, ожидаются задержки пассажирских поездов. Об этом сообщает официальный новостной канал Горьковской железной дороги.На место происшествия направлены восстановительные поезда. Пострадавших нет, подчеркнули в ведомстве.Для координации работ по ликвидации последствий схода на Горьковской железной дороге действует оперативный штаб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кировская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111465/57/1114655782_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_ae841e37fa98d0b5a42907cbb60186d5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, кировская область, железная дорога, поезд, грузоперевозки
В Кировской области с рельсов сошел 21 вагон грузового поезда
21 вагон грузового поезда сошел с рельсов в Кировской области
17:52 01.02.2026 (обновлено: 17:57 01.02.2026)