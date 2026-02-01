Рейтинг@Mail.ru
В Хакасии дотла сгорел гостевой дом – погибли люди
В Хакасии дотла сгорел гостевой дом – погибли люди
В Хакасии дотла сгорел гостевой дом – погибли люди
В Хакасии дотла сгорел гостевой дом – погибли люди
В Хакасии сгорел гостевой дом в урочище "Бабик", на пожаре погибли три человека, сообщает ГУ МЧС РФ по республике. РИА Новости Крым, 01.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/01/1152848698_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_58ad839256cd82ad7cde56eca76fec1f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Хакасии сгорел гостевой дом в урочище "Бабик", на пожаре погибли три человека, сообщает ГУ МЧС РФ по республике.Травмирован один мужчина 2005 года рождения, еще троих погибших мужчин обнаружили при разборе завалов, сообщили в МЧС.Дознаватели МЧС России работают над установлением причин пожара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Хакасии дотла сгорел гостевой дом – погибли люди

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Хакасии сгорел гостевой дом в урочище "Бабик", на пожаре погибли три человека, сообщает ГУ МЧС РФ по республике.

"Ночью 1 февраля пожар произошел в урочище "Бабик" Бейского района Хакасии. К моменту прибытия пожарных подразделений гостевой дом был уничтожен огнем на площади 72 квадратных метра", – проинформировали спасатели.

Травмирован один мужчина 2005 года рождения, еще троих погибших мужчин обнаружили при разборе завалов, сообщили в МЧС.
Дознаватели МЧС России работают над установлением причин пожара.
