В Хакасии дотла сгорел гостевой дом – погибли люди
2026-02-01T11:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Хакасии сгорел гостевой дом в урочище "Бабик", на пожаре погибли три человека, сообщает ГУ МЧС РФ по республике.Травмирован один мужчина 2005 года рождения, еще троих погибших мужчин обнаружили при разборе завалов, сообщили в МЧС.Дознаватели МЧС России работают над установлением причин пожара.
