В Домодедово госпитализирован пациент с подозрением на оспу обезьян

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Пациента с предварительным диагнозом "оспа обезьян" госпитализировали в Домодедовскую больницу, ему проводят диагностические исследования, сообщило медицинское учреждение.Ранее в соцсетях появились сообщения, что двух мужчин госпитализировали в Одинцовском районе Подмосковья с подозрением на оспу обезьян.Совместно с территориальными органами Роспотребнадзора проводятся соответствующие изоляционные мероприятия, подчеркнули в медучреждении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

