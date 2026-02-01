https://crimea.ria.ru/20260201/v-domodedovo-gospitalizirovan-patsient-s-podozreniem-na-ospu-obezyan-1152846816.html
В Домодедово госпитализирован пациент с подозрением на оспу обезьян
2026-02-01T09:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Пациента с предварительным диагнозом "оспа обезьян" госпитализировали в Домодедовскую больницу, ему проводят диагностические исследования, сообщило медицинское учреждение.Ранее в соцсетях появились сообщения, что двух мужчин госпитализировали в Одинцовском районе Подмосковья с подозрением на оспу обезьян.Совместно с территориальными органами Роспотребнадзора проводятся соответствующие изоляционные мероприятия, подчеркнули в медучреждении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
