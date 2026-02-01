Рейтинг@Mail.ru
В Домодедово госпитализирован пациент с подозрением на оспу обезьян - РИА Новости Крым, 01.02.2026
В Домодедово госпитализирован пациент с подозрением на оспу обезьян
В Домодедово госпитализирован пациент с подозрением на оспу обезьян - РИА Новости Крым, 01.02.2026
В Домодедово госпитализирован пациент с подозрением на оспу обезьян
Пациента с предварительным диагнозом "оспа обезьян" госпитализировали в Домодедовскую больницу, ему проводят диагностические исследования, сообщило медицинское... РИА Новости Крым, 01.02.2026
московская область
новости
роспотребнадзор
больница
оспа обезьян
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Пациента с предварительным диагнозом "оспа обезьян" госпитализировали в Домодедовскую больницу, ему проводят диагностические исследования, сообщило медицинское учреждение.Ранее в соцсетях появились сообщения, что двух мужчин госпитализировали в Одинцовском районе Подмосковья с подозрением на оспу обезьян.Совместно с территориальными органами Роспотребнадзора проводятся соответствующие изоляционные мероприятия, подчеркнули в медучреждении.
московская область
Новости
московская область, новости, роспотребнадзор, больница, оспа обезьян
В Домодедово госпитализирован пациент с подозрением на оспу обезьян

Пациента с подозрением на оспу обезьян госпитализировали в Домодедовскую больницу

09:25 01.02.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Пациента с предварительным диагнозом "оспа обезьян" госпитализировали в Домодедовскую больницу, ему проводят диагностические исследования, сообщило медицинское учреждение.
Ранее в соцсетях появились сообщения, что двух мужчин госпитализировали в Одинцовском районе Подмосковья с подозрением на оспу обезьян.

"Госпитализирован один пациент с катаральными явлениями . Диагноз "оспа обезьян" – предварительный. Проводятся необходимые диагностические исследования для подтверждения или исключения диагноза", – сказано в сообщении официального Telegram-канала Домодедовской больницы.

Совместно с территориальными органами Роспотребнадзора проводятся соответствующие изоляционные мероприятия, подчеркнули в медучреждении.
Пациент с оспой обезьян в больнице в Лиме - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
21 января, 09:58
Обнаружен новый опасный штамм оспы обезьян
 
Московская областьНовостиРоспотребнадзорБольницаОспа обезьян
 
Лента новостейМолния