https://crimea.ria.ru/20260201/v-antale-perevernulsya-avtobus--vosem-chelovek-pogibli-i-26-raneny-1152851405.html
В Анталье перевернулся автобус – восемь человек погибли и 26 ранены
В Анталье перевернулся автобус – восемь человек погибли и 26 ранены - РИА Новости Крым, 01.02.2026
В Анталье перевернулся автобус – восемь человек погибли и 26 ранены
Автобус перевернулся в турецкой Анталье, сообщает телеканал TRT Haber – восемь человек погибли и 26 ранены, россиян среди пострадавших, по предварительным... РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T12:47
2026-02-01T12:47
2026-02-01T12:47
новости
турция
автобус
происшествия
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/01/1152851467_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_0749292dfe415b8e69910c8818e1ed18.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Автобус перевернулся в турецкой Анталье, сообщает телеканал TRT Haber – восемь человек погибли и 26 ранены, россиян среди пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в местном губернаторстве.Пассажирский автобус, следовавший из Текирдага в Анталью, по предварительным данным, около 10:30 утра (совпадает с мск – ред.) перевернулся на трассе Анталья – Испарта и скатился в кювет, цитирует РИА Новости сообщение телеканала TRT Haber.По данным TRT Haber, в момент аварии люди оказались зажаты внутри автобуса и под ним. На месте происшествия работают медицинские бригады и экстренные службы.Подробности инцидента и точное число пострадавших уточняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260201/vakhtovka-s-rabochimi-kamchatskogo-zolota-oprokinulas-s-mosta-v-reku-1152846735.html
турция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/01/1152851467_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_78d968548ce0819e2ac395588b286031.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, турция, автобус, происшествия, дтп
В Анталье перевернулся автобус – восемь человек погибли и 26 ранены
В Анталье в перевернувшемся автобусе погибли восемь и ранены 26 человек