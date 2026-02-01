https://crimea.ria.ru/20260201/v-antale-perevernulsya-avtobus--vosem-chelovek-pogibli-i-26-raneny-1152851405.html

В Анталье перевернулся автобус – восемь человек погибли и 26 ранены

В Анталье перевернулся автобус – восемь человек погибли и 26 ранены

новости

турция

автобус

происшествия

дтп

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Автобус перевернулся в турецкой Анталье, сообщает телеканал TRT Haber – восемь человек погибли и 26 ранены, россиян среди пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в местном губернаторстве.Пассажирский автобус, следовавший из Текирдага в Анталью, по предварительным данным, около 10:30 утра (совпадает с мск – ред.) перевернулся на трассе Анталья – Испарта и скатился в кювет, цитирует РИА Новости сообщение телеканала TRT Haber.По данным TRT Haber, в момент аварии люди оказались зажаты внутри автобуса и под ним. На месте происшествия работают медицинские бригады и экстренные службы.Подробности инцидента и точное число пострадавших уточняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

турция

2026

Новости

