В Анталье перевернулся автобус – восемь человек погибли и 26 ранены - РИА Новости Крым, 01.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260201/v-antale-perevernulsya-avtobus--vosem-chelovek-pogibli-i-26-raneny-1152851405.html
В Анталье перевернулся автобус – восемь человек погибли и 26 ранены
В Анталье перевернулся автобус – восемь человек погибли и 26 ранены - РИА Новости Крым, 01.02.2026
В Анталье перевернулся автобус – восемь человек погибли и 26 ранены
Автобус перевернулся в турецкой Анталье, сообщает телеканал TRT Haber – восемь человек погибли и 26 ранены, россиян среди пострадавших, по предварительным... РИА Новости Крым, 01.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Автобус перевернулся в турецкой Анталье, сообщает телеканал TRT Haber – восемь человек погибли и 26 ранены, россиян среди пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в местном губернаторстве.Пассажирский автобус, следовавший из Текирдага в Анталью, по предварительным данным, около 10:30 утра (совпадает с мск – ред.) перевернулся на трассе Анталья – Испарта и скатился в кювет, цитирует РИА Новости сообщение телеканала TRT Haber.По данным TRT Haber, в момент аварии люди оказались зажаты внутри автобуса и под ним. На месте происшествия работают медицинские бригады и экстренные службы.Подробности инцидента и точное число пострадавших уточняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Анталье перевернулся автобус – восемь человек погибли и 26 ранены

В Анталье в перевернувшемся автобусе погибли восемь и ранены 26 человек

12:47 01.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Автобус перевернулся в турецкой Анталье, сообщает телеканал TRT Haber – восемь человек погибли и 26 ранены, россиян среди пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в местном губернаторстве.
Пассажирский автобус, следовавший из Текирдага в Анталью, по предварительным данным, около 10:30 утра (совпадает с мск – ред.) перевернулся на трассе Анталья – Испарта и скатился в кювет, цитирует РИА Новости сообщение телеканала TRT Haber.
"По предварительным данным, восемь погибших и 26 раненых. По предварительным данным, это местные граждане, иностранцев нет", – сообщили в губернаторстве в ответ на запрос РИА Новости о наличии среди пострадавших россиян.
По данным TRT Haber, в момент аварии люди оказались зажаты внутри автобуса и под ним. На месте происшествия работают медицинские бригады и экстренные службы.
Подробности инцидента и точное число пострадавших уточняются.
