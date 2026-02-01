https://crimea.ria.ru/20260201/ukrainskie-bespilotniki-nochyu-atakovali-chetyre-regiona-rossii-1152846946.html

Украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России

Украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России - РИА Новости Крым, 01.02.2026

Украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России

Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над четырьмя российскими регионами 21 вражеский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.02.2026

2026-02-01T07:20

2026-02-01T07:20

2026-02-01T07:22

новости

белгородская область

воронежская область

астраханская область

калужская область

пво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150911966_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_3e1c57d9ffeb2294bfc9738cef5b6b75.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над четырьмя российскими регионами 21 вражеский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.14 вражеских дронов были ликвидированы над Белгородской областью, пять – над Воронежской и по одному украинскому беспилотнику нейтрализовали над Астраханской и Калужской областями, перечислили в военном ведомстве России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

воронежская область

астраханская область

калужская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, белгородская область, воронежская область, астраханская область, калужская область, пво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу