Украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России
2026-02-01T07:20
2026-02-01T07:20
2026-02-01T07:22
новости
белгородская область
воронежская область
астраханская область
калужская область
пво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над четырьмя российскими регионами 21 вражеский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.14 вражеских дронов были ликвидированы над Белгородской областью, пять – над Воронежской и по одному украинскому беспилотнику нейтрализовали над Астраханской и Калужской областями, перечислили в военном ведомстве России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
воронежская область
астраханская область
калужская область
новости, белгородская область, воронежская область, астраханская область, калужская область, пво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
07:20 01.02.2026 (обновлено: 07:22 01.02.2026)