Украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России
Украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России
Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над четырьмя российскими регионами 21 вражеский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над четырьмя российскими регионами 21 вражеский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.14 вражеских дронов были ликвидированы над Белгородской областью, пять – над Воронежской и по одному украинскому беспилотнику нейтрализовали над Астраханской и Калужской областями, перечислили в военном ведомстве России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости, белгородская область, воронежская область, астраханская область, калужская область, пво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России

21 беспилотник перехватили и уничтожили над четырьмя регионами России за ночь

07:20 01.02.2026 (обновлено: 07:22 01.02.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над четырьмя российскими регионами 21 вражеский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – сказано в сообщении.
14 вражеских дронов были ликвидированы над Белгородской областью, пять – над Воронежской и по одному украинскому беспилотнику нейтрализовали над Астраханской и Калужской областями, перечислили в военном ведомстве России.
НовостиБелгородская областьВоронежская областьАстраханская областьКалужская областьПВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
