Трамп угрожает Канаде из-за сделки с Китаем

2026-02-01T08:09
2026-02-01T08:09
2026-02-01T08:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Канаду ждут последствия, если она заключит торговую сделку с Китаем.По мнению американского лидера, Пекин, в первую очередь, якобы положит конец хоккею.Премьер-министр Канады Марк Карни 14-17 января находился в КНР с официальным визитом – первой за восемь лет поездкой главы правительства в Китай. Карни и председатель Си Цзиньпин условились укреплять торгово-экономическое партнерство и достигли договоренностей по электромобилям, продукции сельского хозяйства и рыболовства.На прошлой неделе Трамп заявил, что если Оттава заключит сделку с Пекином, то Вашингтон немедленно введет против нее стопроцентные пошлины. Премьер Канады ответил, что его страна не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем в соответствии со своими обязательствами в рамках CUSMA.В начале января Bloomberg выразил мнение, что канадцы опасаются стать следующей после Гренландии и Венесуэлы целью Трампа. В 2025 году он называл ушедшего в отставку премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что соседняя страна могла бы избежать торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Канаду ждут последствия, если она заключит торговую сделку с Китаем.
"Если они (власти Канады – ред.) заключат сделку с Китаем, мы сделаем что-то значительное. Если они заключат сделку, которую хотят заключить, Китай завладеет Канадой", – цитирует РИА Новости слова Трампа.
По мнению американского лидера, Пекин, в первую очередь, якобы положит конец хоккею.
Премьер-министр Канады Марк Карни 14-17 января находился в КНР с официальным визитом – первой за восемь лет поездкой главы правительства в Китай. Карни и председатель Си Цзиньпин условились укреплять торгово-экономическое партнерство и достигли договоренностей по электромобилям, продукции сельского хозяйства и рыболовства.
На прошлой неделе Трамп заявил, что если Оттава заключит сделку с Пекином, то Вашингтон немедленно введет против нее стопроцентные пошлины. Премьер Канады ответил, что его страна не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем в соответствии со своими обязательствами в рамках CUSMA.
В начале января Bloomberg выразил мнение, что канадцы опасаются стать следующей после Гренландии и Венесуэлы целью Трампа. В 2025 году он называл ушедшего в отставку премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что соседняя страна могла бы избежать торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США.
