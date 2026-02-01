https://crimea.ria.ru/20260201/tramp-ugrozhaet-kanade-iz-za-sdelki-s-kitaem-1152847399.html

Трамп угрожает Канаде из-за сделки с Китаем

Трамп угрожает Канаде из-за сделки с Китаем - РИА Новости Крым, 01.02.2026

Трамп угрожает Канаде из-за сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канаду ждут последствия, если она заключит торговую сделку с Китаем.

дональд трамп

сша

канада

новости

китай

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Канаду ждут последствия, если она заключит торговую сделку с Китаем.По мнению американского лидера, Пекин, в первую очередь, якобы положит конец хоккею.Премьер-министр Канады Марк Карни 14-17 января находился в КНР с официальным визитом – первой за восемь лет поездкой главы правительства в Китай. Карни и председатель Си Цзиньпин условились укреплять торгово-экономическое партнерство и достигли договоренностей по электромобилям, продукции сельского хозяйства и рыболовства.На прошлой неделе Трамп заявил, что если Оттава заключит сделку с Пекином, то Вашингтон немедленно введет против нее стопроцентные пошлины. Премьер Канады ответил, что его страна не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем в соответствии со своими обязательствами в рамках CUSMA.В начале января Bloomberg выразил мнение, что канадцы опасаются стать следующей после Гренландии и Венесуэлы целью Трампа. В 2025 году он называл ушедшего в отставку премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что соседняя страна могла бы избежать торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

