Рейтинг@Mail.ru
Трамп угрожает Канаде из-за сделки с Китаем - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260201/tramp-ugrozhaet-kanade-iz-za-sdelki-s-kitaem-1152847399.html
Трамп угрожает Канаде из-за сделки с Китаем
Трамп угрожает Канаде из-за сделки с Китаем - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Трамп угрожает Канаде из-за сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что Канаду ждут последствия, если она заключит торговую сделку с Китаем. РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T08:09
2026-02-01T08:09
дональд трамп
сша
канада
новости
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110990/62/1109906261_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_e6e697ee851837236b9f75a5e2b9e4ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Канаду ждут последствия, если она заключит торговую сделку с Китаем.По мнению американского лидера, Пекин, в первую очередь, якобы положит конец хоккею.Премьер-министр Канады Марк Карни 14-17 января находился в КНР с официальным визитом – первой за восемь лет поездкой главы правительства в Китай. Карни и председатель Си Цзиньпин условились укреплять торгово-экономическое партнерство и достигли договоренностей по электромобилям, продукции сельского хозяйства и рыболовства.На прошлой неделе Трамп заявил, что если Оттава заключит сделку с Пекином, то Вашингтон немедленно введет против нее стопроцентные пошлины. Премьер Канады ответил, что его страна не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем в соответствии со своими обязательствами в рамках CUSMA.В начале января Bloomberg выразил мнение, что канадцы опасаются стать следующей после Гренландии и Венесуэлы целью Трампа. В 2025 году он называл ушедшего в отставку премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что соседняя страна могла бы избежать торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
канада
китай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110990/62/1109906261_66:0:550:363_1920x0_80_0_0_ae6760a2b9328fbb0ee0ec1fd3c84f02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, канада, новости, китай
Трамп угрожает Канаде из-за сделки с Китаем

Трамп угрожает Канаде из-за торговой сделки с Китаем

08:09 01.02.2026
 
© AFP 2017/ Nicholas KammПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017/ Nicholas Kamm
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Канаду ждут последствия, если она заключит торговую сделку с Китаем.

"Если они (власти Канады – ред.) заключат сделку с Китаем, мы сделаем что-то значительное. Если они заключат сделку, которую хотят заключить, Китай завладеет Канадой", – цитирует РИА Новости слова Трампа.

По мнению американского лидера, Пекин, в первую очередь, якобы положит конец хоккею.
Премьер-министр Канады Марк Карни 14-17 января находился в КНР с официальным визитом первой за восемь лет поездкой главы правительства в Китай. Карни и председатель Си Цзиньпин условились укреплять торгово-экономическое партнерство и достигли договоренностей по электромобилям, продукции сельского хозяйства и рыболовства.
На прошлой неделе Трамп заявил, что если Оттава заключит сделку с Пекином, то Вашингтон немедленно введет против нее стопроцентные пошлины. Премьер Канады ответил, что его страна не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем в соответствии со своими обязательствами в рамках CUSMA.
В начале января Bloomberg выразил мнение, что канадцы опасаются стать следующей после Гренландии и Венесуэлы целью Трампа. В 2025 году он называл ушедшего в отставку премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что соседняя страна могла бы избежать торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Дональд ТрампСШАКанадаНовостиКитай
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:25В Домодедово госпитализирован пациент с подозрением на оспу обезьян
09:07В Крым вернулся моряк с захваченного танкера "Маринера"
08:37Авторитарный демократ: Борис Ельцин и его эпоха
08:09Трамп угрожает Канаде из-за сделки с Китаем
07:39Экс-премьера Украины Яценюка объявили в розыск по уголовной статье
07:20Украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России
07:01Повышение пособий и права потребителей: что ждет россиян в феврале
00:01Погода в Крыму в первый день февраля
00:00Какой сегодня праздник: 1 февраля
21:33Коллапс на Украине и события на Кубе: главные новости дня
20:45Один в поле не воин: как помогают бойцам СВО в Крыму
20:36Антидроновый коридор ВСУ обрушился на трассе Николаев - Херсон
20:09Уиткофф рассказал о переговорах со спецпредставителем президента России
19:51В Крыму стала доступная костная пластика на новейших аппаратах
19:37Крымчане активно участвуют в мероприятиях организации "Движение первых"
19:25Первый месяц 2026 года глазами очевидцев – лучшие фото месяца
19:04Солнце готовит новый удар: на звезде идет формирование опасного пятна
18:52"Прощание славянки": правда и мистификации
18:31На Кубани сгорела конюшня: спасены человек и 21 лошадь
18:16В Крыму начинается гололед: ситуация на дорогах
Лента новостейМолния