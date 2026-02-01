https://crimea.ria.ru/20260201/tramp-trebuet-nemedlennogo-aresta-baraka-obamy-1152847896.html
2026-02-01T09:52
2026-02-01T09:52
2026-02-01T09:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп призвал немедленно арестовать экс-главу Белого дома Барака Обаму из-за сфабрикованных им обвинений в сотрудничестве Трампа с Россией, пишет издание American Conservative.Трамп обвиняет Обаму в использовании темы России для подрыва авторитета политика и совершения государственного переворота."Директор Национальной разведки Тулси Габбард только что опубликовала СОТНИ ошеломляющих ДОКУМЕНТОВ RUSSIAGATE, доказывающих, что Барак Обама лично приказал агентам ЦРУ изготовить ложные разведданные о президенте Трампе и активно "сотрудничал с врагом", чтобы подорвать доверие американцев к нашей демократии и убедительной победе президента Трампа в 2016 году. Это была попытка государственного переворота, предпринятая Бараком Хуссейном Обамой и его приспешниками… Как сказал Джесси Уоттерс, "Что бы ни случилось с этими парнями, это не месть… это ответственность. И пришло время людям заплатить за это". АРЕСТУЙТЕ ОБАМУ СЕЙЧАС ЖЕ!" – приводит издание сообщение, размещенное нынешним главой Белого дома в социальной сети Truth Social.В публикации отмечается, что в последние дни Трамп активизировал деятельность по привлечению к ответственности своих оппонентов на прошедших выборах. Так, автор статьи пишет, что обвинения в сторону Обамы высказались сразу после изъятия ФБР документов, касающихся выборов 2020 года, на которых Трамп проиграл Джо Байдену.На Западе и в их СМИ часто звучат бездоказательные обвинения в адрес России. В дальнейшем их опровергают в самих странах, где делали такие заявления, как это было с темой якобы вмешательства в выборы в США. В Москве также отвергают подобные выпады и называют обвинения голословными.
сша
Трамп потребовал немедленно арестовать экс-президента Барака Обаму
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым.
Президент США Дональд Трамп призвал немедленно арестовать экс-главу Белого дома Барака Обаму из-за сфабрикованных им обвинений в сотрудничестве Трампа с Россией, пишет издание American Conservative
.
"Трамп призывает к аресту Барака Обамы. Президент заявил, что его предшественник пытался совершить государственный переворот во время президентских выборов 2016 года", – говорится в публикации.
Трамп обвиняет Обаму в использовании темы России для подрыва авторитета политика и совершения государственного переворота.
"Директор Национальной разведки Тулси Габбард только что опубликовала СОТНИ ошеломляющих ДОКУМЕНТОВ RUSSIAGATE, доказывающих, что Барак Обама лично приказал агентам ЦРУ изготовить ложные разведданные о президенте Трампе и активно “сотрудничал с врагом”, чтобы подорвать доверие американцев к нашей демократии и убедительной победе президента Трампа в 2016 году. Это была попытка государственного переворота, предпринятая Бараком Хуссейном Обамой и его приспешниками… Как сказал Джесси Уоттерс, “Что бы ни случилось с этими парнями, это не месть… это ответственность. И пришло время людям заплатить за это”. АРЕСТУЙТЕ ОБАМУ СЕЙЧАС ЖЕ!" – приводит издание сообщение, размещенное нынешним главой Белого дома в социальной сети Truth Social.
В публикации отмечается, что в последние дни Трамп активизировал деятельность по привлечению к ответственности своих оппонентов на прошедших выборах. Так, автор статьи пишет, что обвинения в сторону Обамы высказались сразу после изъятия ФБР документов, касающихся выборов 2020 года, на которых Трамп проиграл Джо Байдену.
На Западе и в их СМИ часто звучат бездоказательные обвинения в адрес России. В дальнейшем их опровергают в самих странах, где делали такие заявления, как это было с темой якобы вмешательства в выборы в США. В Москве также отвергают подобные выпады и называют обвинения голословными.
