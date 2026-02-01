https://crimea.ria.ru/20260201/tramp-trebuet-nemedlennogo-aresta-baraka-obamy-1152847896.html

Трамп требует немедленного ареста Барака Обамы

Трамп требует немедленного ареста Барака Обамы

2026-02-01T09:52

2026-02-01T09:52

2026-02-01T09:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп призвал немедленно арестовать экс-главу Белого дома Барака Обаму из-за сфабрикованных им обвинений в сотрудничестве Трампа с Россией, пишет издание American Conservative.Трамп обвиняет Обаму в использовании темы России для подрыва авторитета политика и совершения государственного переворота."Директор Национальной разведки Тулси Габбард только что опубликовала СОТНИ ошеломляющих ДОКУМЕНТОВ RUSSIAGATE, доказывающих, что Барак Обама лично приказал агентам ЦРУ изготовить ложные разведданные о президенте Трампе и активно “сотрудничал с врагом”, чтобы подорвать доверие американцев к нашей демократии и убедительной победе президента Трампа в 2016 году. Это была попытка государственного переворота, предпринятая Бараком Хуссейном Обамой и его приспешниками… Как сказал Джесси Уоттерс, “Что бы ни случилось с этими парнями, это не месть… это ответственность. И пришло время людям заплатить за это”. АРЕСТУЙТЕ ОБАМУ СЕЙЧАС ЖЕ!" – приводит издание сообщение, размещенное нынешним главой Белого дома в социальной сети Truth Social.В публикации отмечается, что в последние дни Трамп активизировал деятельность по привлечению к ответственности своих оппонентов на прошедших выборах. Так, автор статьи пишет, что обвинения в сторону Обамы высказались сразу после изъятия ФБР документов, касающихся выборов 2020 года, на которых Трамп проиграл Джо Байдену.На Западе и в их СМИ часто звучат бездоказательные обвинения в адрес России. В дальнейшем их опровергают в самих странах, где делали такие заявления, как это было с темой якобы вмешательства в выборы в США. В Москве также отвергают подобные выпады и называют обвинения голословными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

