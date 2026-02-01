https://crimea.ria.ru/20260201/spros-na-krym-u-turistov-v-2026-godu-vyrastet-esche-na-15--prognoz-1152802126.html

Спрос на Крым у туристов в 2026 году вырастет еще на 15% – прогноз

Спрос на Крым у туристов в 2026 году вырастет еще на 15% – прогноз - РИА Новости Крым, 01.02.2026

Спрос на Крым у туристов в 2026 году вырастет еще на 15% – прогноз

Спрос на отдых в Крыму, по оценкам туроператоров, у туристов в 2026 году вырастет еще на 15%. Таким прогнозом в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился... РИА Новости Крым, 01.02.2026

2026-02-01T21:56

2026-02-01T21:56

2026-02-01T21:56

радио "спутник в крыму"

крым

сергей маковей

мнения

отдых в крыму

туризм в крыму

крым курортный

курорты крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111491/99/1114919968_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_f73764681c0509a527b25dc9986defd8.jpg

Спрос на отдых в Крыму продолжает расти – эксперт Спрос на отдых в Крыму продолжает расти – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Спрос на отдых в Крыму, по оценкам туроператоров, у туристов в 2026 году вырастет еще на 15%. Таким прогнозом в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.По словам Маковея, некоторый срез по ситуации с ранним бронированием и турпотоку, сделанный экспертами в конце осени – начале зимы в 2025 году показал существенный рост спроса туристов на Крым по сравнению с прошлым годом.Анализируя ситуацию в туротрасли республики, в том числе итоги новогодних каникул, он делает вывод, что в 2026 году спрос на Крым у гостей вырастет еще больше, и тоже довольно существенно."В этом году, мой прогноз, мы добавим порядка 15% – это точно, из тех данных, которые получаем от представителей нашей Крымской гостиничной ассоциации", – сказал эксперт.Он отметил, что сегодня туристы все еще чаще выбирают Южный берег Крыма, однако параллельно с этим уже заметно набирают популярность и другие регионы полуострова.Сегодня Крым, по словам эксперта, как и в советское время, доказывает, что является уникальным регионом-здравницей в большой стране, и этот факт следует учитывать инвесторам, которые развивают новые курортные территории."У нас санаторно-курортная отрасль показывает очень стабильную хорошую динамику загрузки по году. Где-то от 70 до 80 процентов здравницы загружены, они оздоравливают людей, у них есть определенный набор технологий. Поэтому я нашим инвесторам желаю, чтобы они развивали Крым и свою территорию, которую сейчас строят, еще и именно в этом направлении", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ популярных регионов для отдыха в России Россияне выбирают Крым для отдыха компаниями Прямо на отдых: сезонный поезд из Москвы в Крым отправится уже в апреле

https://crimea.ria.ru/20260127/pochemu-turisty-vozvraschayutsya-v-krym-1151947920.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей маковей, мнения, отдых в крыму, туризм в крыму, крым курортный, курорты крыма