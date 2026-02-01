Рейтинг@Mail.ru
Спрос на Крым у туристов в 2026 году вырастет еще на 15% – прогноз - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Спрос на Крым у туристов в 2026 году вырастет еще на 15% – прогноз
Спрос на Крым у туристов в 2026 году вырастет еще на 15% – прогноз - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Спрос на Крым у туристов в 2026 году вырастет еще на 15% – прогноз
Спрос на отдых в Крыму, по оценкам туроператоров, у туристов в 2026 году вырастет еще на 15%. Таким прогнозом в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился... РИА Новости Крым, 01.02.2026
Спрос на отдых в Крыму продолжает расти – эксперт
Спрос на отдых в Крыму продолжает расти – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Спрос на отдых в Крыму, по оценкам туроператоров, у туристов в 2026 году вырастет еще на 15%. Таким прогнозом в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.По словам Маковея, некоторый срез по ситуации с ранним бронированием и турпотоку, сделанный экспертами в конце осени – начале зимы в 2025 году показал существенный рост спроса туристов на Крым по сравнению с прошлым годом.Анализируя ситуацию в туротрасли республики, в том числе итоги новогодних каникул, он делает вывод, что в 2026 году спрос на Крым у гостей вырастет еще больше, и тоже довольно существенно."В этом году, мой прогноз, мы добавим порядка 15% – это точно, из тех данных, которые получаем от представителей нашей Крымской гостиничной ассоциации", – сказал эксперт.Он отметил, что сегодня туристы все еще чаще выбирают Южный берег Крыма, однако параллельно с этим уже заметно набирают популярность и другие регионы полуострова.Сегодня Крым, по словам эксперта, как и в советское время, доказывает, что является уникальным регионом-здравницей в большой стране, и этот факт следует учитывать инвесторам, которые развивают новые курортные территории."У нас санаторно-курортная отрасль показывает очень стабильную хорошую динамику загрузки по году. Где-то от 70 до 80 процентов здравницы загружены, они оздоравливают людей, у них есть определенный набор технологий. Поэтому я нашим инвесторам желаю, чтобы они развивали Крым и свою территорию, которую сейчас строят, еще и именно в этом направлении", – подытожил эксперт.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Спрос на отдых в Крыму, по оценкам туроператоров, у туристов в 2026 году вырастет еще на 15%. Таким прогнозом в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.
По словам Маковея, некоторый срез по ситуации с ранним бронированием и турпотоку, сделанный экспертами в конце осени – начале зимы в 2025 году показал существенный рост спроса туристов на Крым по сравнению с прошлым годом.

"Очень многие туроператоры, которые работают с Крымом, по нашему направлению, отмечают рост спроса по сравнению с прошлым годом на 10 – 20%. Вся ведущая линейка компаний и наша система онлайн-бронирования в том числе отмечают, что интерес стабильно повышенный к Крыму проявляется. Однозначно падения спроса нет", – поделился собеседник.

Анализируя ситуацию в туротрасли республики, в том числе итоги новогодних каникул, он делает вывод, что в 2026 году спрос на Крым у гостей вырастет еще больше, и тоже довольно существенно.
"В этом году, мой прогноз, мы добавим порядка 15% – это точно, из тех данных, которые получаем от представителей нашей Крымской гостиничной ассоциации", – сказал эксперт.
Он отметил, что сегодня туристы все еще чаще выбирают Южный берег Крыма, однако параллельно с этим уже заметно набирают популярность и другие регионы полуострова.

"Небольшой, скажем так, переток произошел в сторону Западного и Восточного Крыма, даже Северного Крыма, интерес пошел и к этим регионам... Чем это обусловлено? Мы развиваемся, происходят качественные изменения. Поэтому я четко понимаю, что только все от нас зависит. Ни от соседей, ни от каких-то еще катаклизмов и так далее. А от того, как ударно мы проработаем в плане привлечения наших гостей", – сказал спикер.

Сегодня Крым, по словам эксперта, как и в советское время, доказывает, что является уникальным регионом-здравницей в большой стране, и этот факт следует учитывать инвесторам, которые развивают новые курортные территории.
"У нас санаторно-курортная отрасль показывает очень стабильную хорошую динамику загрузки по году. Где-то от 70 до 80 процентов здравницы загружены, они оздоравливают людей, у них есть определенный набор технологий. Поэтому я нашим инвесторам желаю, чтобы они развивали Крым и свою территорию, которую сейчас строят, еще и именно в этом направлении", – подытожил эксперт.
Крым вошел в топ популярных регионов для отдыха в России
Россияне выбирают Крым для отдыха компаниями
Прямо на отдых: сезонный поезд из Москвы в Крым отправится уже в апреле
