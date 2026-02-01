Рейтинг@Mail.ru
Снег с метелью накроют Крым – объявлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260201/sneg-s-metelyu-nakroyut-krym--obyavleno-ekstrennoe-preduprezhdenie-1152851143.html
Снег с метелью накроют Крым – объявлено экстренное предупреждение
Снег с метелью накроют Крым – объявлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Снег с метелью накроют Крым – объявлено экстренное предупреждение
Снег с метелью и гололедицей ожидаются в Крыму в понедельник, 2 февраля. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщает республиканский главк МЧС... РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T10:46
2026-02-01T10:55
новости крыма
крым
крымская погода
погода в крыму
прогноз
гу мчс рф по республике крым
штормовое предупреждение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110794/82/1107948272_0:0:2868:1613_1920x0_80_0_0_4779652fcff6abf89977d7dc9643a09d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Снег с метелью и гололедицей ожидаются в Крыму в понедельник, 2 февраля. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщает республиканский главк МЧС России.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, предупредили в МЧС.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:- исключить выход в горно-лесную местность;- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;- уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;- ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;- населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества;- водители автотранспортных средств должны быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения;- в целях безопасности на дороге при гололедице следует соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров;- пешеходам соблюдать особую осторожность при переходе дороги;- выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой, передвигайтесь осторожно, не торопясь, учитывая неровности поверхности.При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефонам 101 и 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб;Телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Крым – 8 (3652) 55-09-04.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260201/zvezda-smenila-milost-na-gnev-na-solntse-vozobnovilis-silnye-vspyshki-1152850173.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110794/82/1107948272_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_5274cc92000e301425b3e966298cb233.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, крымская погода, погода в крыму, прогноз, гу мчс рф по республике крым, штормовое предупреждение
Снег с метелью накроют Крым – объявлено экстренное предупреждение

В Крыму из-за ухудшения погоды объявлено экстренное предупреждение

10:46 01.02.2026 (обновлено: 10:55 01.02.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСнег
Снег - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Снег с метелью и гололедицей ожидаются в Крыму в понедельник, 2 февраля. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщает республиканский главк МЧС России.

"Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым. По данным Крымского Гидрометцентра 2 февраля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Днем снег, в южных районах мокрый снег, местами сильные осадки. Метель, отложение мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица", – сказано в сообщении.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, предупредили в МЧС.

Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:
- исключить выход в горно-лесную местность;
- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
- уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
- ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;
- населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества;
- водители автотранспортных средств должны быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения;
- в целях безопасности на дороге при гололедице следует соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров;
- пешеходам соблюдать особую осторожность при переходе дороги;
- выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой, передвигайтесь осторожно, не торопясь, учитывая неровности поверхности.

При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефонам 101 и 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб;

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Крым – 8 (3652) 55-09-04.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Вспышка на Солнце. Скриншот видео
10:10
Звезда сменила милость на гнев: на Солнце возобновились сильные вспышки
 
Новости КрымаКрымКрымская погодаПогода в КрымуПрогнозГУ МЧС РФ по Республике КрымШтормовое предупреждение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:12Зеленский думает о повторном выдвижении на выборах президента Украины
12:47В Анталье перевернулся автобус – восемь человек погибли и 26 ранены
12:23Армия РФ освободила еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области
12:07Вахтовка с рабочими "Камчатского золота" опрокинулась с моста в реку
11:43В Хакасии дотла сгорел гостевой дом – погибли люди
11:07На Украине ограничили работу Starlink
10:46Снег с метелью накроют Крым – объявлено экстренное предупреждение
10:10Звезда сменила милость на гнев: на Солнце возобновились сильные вспышки
09:52Трамп требует немедленного ареста Барака Обамы
09:25В Домодедово госпитализирован пациент с подозрением на оспу обезьян
09:07Выносили из дробовиков: моряк с "Маринеры" в Крыму рассказал о штурме США
08:37Авторитарный демократ: Борис Ельцин и его эпоха
08:09Трамп угрожает Канаде из-за сделки с Китаем
07:39Экс-премьера Украины Яценюка объявили в розыск по уголовной статье
07:20Украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России
07:01Повышение пособий и права потребителей: что ждет россиян в феврале
00:01Погода в Крыму в первый день февраля
00:00Какой сегодня праздник: 1 февраля
21:33Коллапс на Украине и события на Кубе: главные новости дня
20:45Один в поле не воин: как помогают бойцам СВО в Крыму
Лента новостейМолния