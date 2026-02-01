https://crimea.ria.ru/20260201/sneg-s-metelyu-nakroyut-krym--obyavleno-ekstrennoe-preduprezhdenie-1152851143.html

Снег с метелью накроют Крым – объявлено экстренное предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Снег с метелью и гололедицей ожидаются в Крыму в понедельник, 2 февраля. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщает республиканский главк МЧС России.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, предупредили в МЧС.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:- исключить выход в горно-лесную местность;- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;- уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;- ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;- населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества;- водители автотранспортных средств должны быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения;- в целях безопасности на дороге при гололедице следует соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров;- пешеходам соблюдать особую осторожность при переходе дороги;- выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой, передвигайтесь осторожно, не торопясь, учитывая неровности поверхности.При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефонам 101 и 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб;Телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Крым – 8 (3652) 55-09-04.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

