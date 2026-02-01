https://crimea.ria.ru/20260201/skhod-vagonov-v-kirovskoy-oblasti-privel-k-zaderzhke-passazhirskikh-poezdov-1152860065.html

Сход вагонов в Кировской области привел к задержке пассажирских поездов

Сход вагонов в Кировской области привел к задержке пассажирских поездов - РИА Новости Крым, 01.02.2026

Сход вагонов в Кировской области привел к задержке пассажирских поездов

Три пассажирских поезда задерживаются из-за ЧП со сходом вагонов с рельсов в Кировской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Три пассажирских поезда задерживаются из-за ЧП со сходом вагонов с рельсов в Кировской области, сообщает официальный новостной канал Горьковской железной дороги (ГЖД).Ранее 1 февраля стало известно, что на перегоне Оричи – Шалегово в Кировской области с рельсов сошел 21 вагон грузового поезда.Пострадавших нет, подчеркивает перевозчик. В настоящее время на месте идут восстановительные работы, в которых задействовано три восстановительных поезда. Причины произошедшего устанавливаются, добавили в компании.В связи с инцидентом на железной дороге для координации работ по ликвидации последствий действует оперативный штаб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

