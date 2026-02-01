Рейтинг@Mail.ru
Сход вагонов в Кировской области привел к задержке пассажирских поездов - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260201/skhod-vagonov-v-kirovskoy-oblasti-privel-k-zaderzhke-passazhirskikh-poezdov-1152860065.html
Сход вагонов в Кировской области привел к задержке пассажирских поездов
Сход вагонов в Кировской области привел к задержке пассажирских поездов - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Сход вагонов в Кировской области привел к задержке пассажирских поездов
Три пассажирских поезда задерживаются из-за ЧП со сходом вагонов с рельсов в Кировской области, сообщает официальный новостной канал Горьковской железной дороги РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T19:10
2026-02-01T19:18
новости
москва
владивосток
кировская область
поезд
железная дорога
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100351/42/1003514232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8a736cfd30063936649d36fb4f07bc2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Три пассажирских поезда задерживаются из-за ЧП со сходом вагонов с рельсов в Кировской области, сообщает официальный новостной канал Горьковской железной дороги (ГЖД).Ранее 1 февраля стало известно, что на перегоне Оричи – Шалегово в Кировской области с рельсов сошел 21 вагон грузового поезда.Пострадавших нет, подчеркивает перевозчик. В настоящее время на месте идут восстановительные работы, в которых задействовано три восстановительных поезда. Причины произошедшего устанавливаются, добавили в компании.В связи с инцидентом на железной дороге для координации работ по ликвидации последствий действует оперативный штаб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
владивосток
кировская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100351/42/1003514232_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_ebc1b51dcc9100be64059ecf3309d559.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, москва, владивосток, кировская область, поезд, железная дорога, происшествия
Сход вагонов в Кировской области привел к задержке пассажирских поездов

Из-за ЧП на железной дороге в Кировской области задерживаются три пассажирских поезда

19:10 01.02.2026 (обновлено: 19:18 01.02.2026)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПоезда
Поезда - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Три пассажирских поезда задерживаются из-за ЧП со сходом вагонов с рельсов в Кировской области, сообщает официальный новостной канал Горьковской железной дороги (ГЖД).
Ранее 1 февраля стало известно, что на перегоне Оричи – Шалегово в Кировской области с рельсов сошел 21 вагон грузового поезда.

"В связи со сходом вагонов... в настоящее время в пути задерживаются следующие поезда дальнего следования: № 1 Владивосток – Москва, № 2 Москва – Владивосток, № 91 Северобайкальск – Москва", – сказано в сообщении ГЖД.

Пострадавших нет, подчеркивает перевозчик. В настоящее время на месте идут восстановительные работы, в которых задействовано три восстановительных поезда. Причины произошедшего устанавливаются, добавили в компании.
В связи с инцидентом на железной дороге для координации работ по ликвидации последствий действует оперативный штаб.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиМоскваВладивостокКировская областьПоездЖелезная дорогаПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:37Карту заблокировали при снятии наличных: почему это возможно и что делать
19:20Над Азовским морем сбили украинские беспилотники
19:10Сход вагонов в Кировской области привел к задержке пассажирских поездов
18:47Русские горки со снегом и морозом: когда ждать пик холода в Крыму
18:28Приносить пользу Отечеству: как проходит реализация проекта "Герои Крыма"
18:09Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению – СМИ
17:52В Кировской области с рельсов сошел 21 вагон грузового поезда
17:39В МИД России назвали причину энергетического коллапса в Молдавии
17:24ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и атаковали поселок под Мариуполем
17:02Городские службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности
16:52При взрыве газа в Кабуле погибли семь детей и женщина и шестеро ранены
16:27Опасна ли для России оспа обезьян
16:07На Солнце вспышка высшего класса: когда взрывной центр повлияет на Землю
15:47На Украине отказались дать землю под Национальное военное кладбище
15:30Новости СВО: российские войска продвигаются по всей линии фронта
15:10Рожденный летать: "крылья" Амет-Хана Султана
14:56Планета детства: Международный детский центр "Артек" как символ Крыма
14:35Затмения, суперлуние и парад планет: астрособытия года – инфографика
14:14Роспотребнадзор проводит расследование случая подозрения на оспу обезьян
13:47Встречу в Абу-Даби перенесли: Зеленский назвал новую дату переговоров
Лента новостейМолния