Сильный ветер и дождь со снегом идут на Севастополь

Сильный ветер и дождь со снегом идут на Севастополь - РИА Новости Крым, 01.02.2026

Сильный ветер и дождь со снегом идут на Севастополь

В Севастополе в понедельник ожидаются сильный ветер и дождь со снегом, сообщают в МЧС России по городу.

2026-02-01T13:37

2026-02-01T13:37

2026-02-01T13:43

новости севастополя

севастополь

погода

мчс севастополя

прогноз

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник ожидаются сильный ветер и дождь со снегом, сообщают в МЧС России по городу.А также напомнили, что при сильном ветре опасно находиться️ у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП️, вблизи рекламных щитов, в горах, в море и у моря.В спасательном ведомстве призвали по возможности отказаться от дальних поездок, выходов в море, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов.В МЧС обратились с просьбой не находиться на обрывах, причалах и набережных у воды, а если на улицу выйти необходимо – тепло одеться, отдав предпочтение непромокаемой одежде и обуви. Также в ведомстве призвали следить за пожилыми, маломобильными близкими и детьми и не выпускать на улицу домашних животных.

севастополь

2026

Новости

новости севастополя, севастополь, погода, мчс севастополя, прогноз