Сильный ветер и дождь со снегом идут на Севастополь

В Севастополе в понедельник ожидаются сильный ветер и дождь со снегом, сообщают в МЧС России по городу.
2026-02-01T13:37
2026-02-01T13:37
2026-02-01T13:43
"Синоптики сообщают, что 2 февраля будет ухудшение погоды: ночью и днем порывы северо-восточного ветра могут достигнуть 17-22 м/с, ожидаются снег и дождь со снегом. Ночью температура воздуха понизится до -3, днем составит от -1 до 1 градуса. На дорогах местами гололедица", – предупредили в МЧС.
Сильный ветер и дождь со снегом накроют Севастополь в понедельник
13:37 01.02.2026 (обновлено: 13:43 01.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник ожидаются сильный ветер и дождь со снегом, сообщают в МЧС России по городу.
"Синоптики сообщают, что 2 февраля будет ухудшение погоды: ночью и днем порывы северо-восточного ветра могут достигнуть 17-22 м/с, ожидаются снег и дождь со снегом. Ночью температура воздуха понизится до -3, днем составит от -1 до 1 градуса. На дорогах местами гололедица", – предупредили в МЧС.
А также напомнили, что при сильном ветре опасно находиться️ у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП️, вблизи рекламных щитов, в горах, в море и у моря.
В спасательном ведомстве призвали по возможности отказаться от дальних поездок, выходов в море, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов.
В МЧС обратились с просьбой не находиться на обрывах, причалах и набережных у воды, а если на улицу выйти необходимо – тепло одеться, отдав предпочтение непромокаемой одежде и обуви. Также в ведомстве призвали следить за пожилыми, маломобильными близкими и детьми и не выпускать на улицу домашних животных.
