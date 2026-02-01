Рейтинг@Mail.ru
Сильный ветер и дождь со снегом идут на Севастополь - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Сильный ветер и дождь со снегом идут на Севастополь
В Севастополе в понедельник ожидаются сильный ветер и дождь со снегом, сообщают в МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T13:37
2026-02-01T13:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник ожидаются сильный ветер и дождь со снегом, сообщают в МЧС России по городу.А также напомнили, что при сильном ветре опасно находиться️ у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП️, вблизи рекламных щитов, в горах, в море и у моря.В спасательном ведомстве призвали по возможности отказаться от дальних поездок, выходов в море, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов.В МЧС обратились с просьбой не находиться на обрывах, причалах и набережных у воды, а если на улицу выйти необходимо – тепло одеться, отдав предпочтение непромокаемой одежде и обуви. Также в ведомстве призвали следить за пожилыми, маломобильными близкими и детьми и не выпускать на улицу домашних животных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
13:37 01.02.2026 (обновлено: 13:43 01.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник ожидаются сильный ветер и дождь со снегом, сообщают в МЧС России по городу.
"Синоптики сообщают, что 2 февраля будет ухудшение погоды: ночью и днем порывы северо-восточного ветра могут достигнуть 17-22 м/с, ожидаются снег и дождь со снегом. Ночью температура воздуха понизится до -3, днем составит от -1 до 1 градуса. На дорогах местами гололедица", – предупредили в МЧС.
А также напомнили, что при сильном ветре опасно находиться️ у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП️, вблизи рекламных щитов, в горах, в море и у моря.
В спасательном ведомстве призвали по возможности отказаться от дальних поездок, выходов в море, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов.
В МЧС обратились с просьбой не находиться на обрывах, причалах и набережных у воды, а если на улицу выйти необходимо – тепло одеться, отдав предпочтение непромокаемой одежде и обуви. Также в ведомстве призвали следить за пожилыми, маломобильными близкими и детьми и не выпускать на улицу домашних животных.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
