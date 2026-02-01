https://crimea.ria.ru/20260201/severnyy-kavkaz-pod-atakoy-ukrainskikh-bespilotnikov-1152863146.html
Северный Кавказ под атакой украинских беспилотников
Северный Кавказ под атакой украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Северный Кавказ под атакой украинских беспилотников
На Северном Кавказе объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Дагестан. РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T22:47
2026-02-01T22:47
2026-02-01T23:02
22:47 01.02.2026 (обновлено: 23:02 01.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. На Северном Кавказе объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Дагестан.
"Внимание! Опасность атаки БПЛА на территории Северного Кавказа", – сказано в сообщении ведомства.
Также в МЧС предупредили о возможных перебоях мобильного интернета.
В ведомстве призвали граждан по возможности оставаться дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами и не подходить к окнам.
В случае нахождения на улице или в автотранспорте необходимо направиться в ближайшее укрытие и быть бдительными и осторожными, напомнили в МЧС.
Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло обратился с просьбой сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации.
В аэропортах Грозный (Северный), Владикавказ (Беслан), Магас введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Также ограничения на прием и выпуск воздушных судов в настоящее время действуют в аэропортах Геленджик и Краснодар (Пашковский), сообщает Росавиация.
