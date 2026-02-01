Северный Кавказ под атакой украинских беспилотников

Рейтинг@Mail.ru
На Северном Кавказе объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Дагестан. РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T22:47
2026-02-01T23:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. На Северном Кавказе объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Дагестан.Также в МЧС предупредили о возможных перебоях мобильного интернета.В ведомстве призвали граждан по возможности оставаться дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами и не подходить к окнам.В случае нахождения на улице или в автотранспорте необходимо направиться в ближайшее укрытие и быть бдительными и осторожными, напомнили в МЧС.Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло обратился с просьбой сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации.В аэропортах Грозный (Северный), Владикавказ (Беслан), Магас введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Также ограничения на прием и выпуск воздушных судов в настоящее время действуют в аэропортах Геленджик и Краснодар (Пашковский), сообщает Росавиация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
22:47 01.02.2026 (обновлено: 23:02 01.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. На Северном Кавказе объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Дагестан.

"Внимание! Опасность атаки БПЛА на территории Северного Кавказа", – сказано в сообщении ведомства.

Также в МЧС предупредили о возможных перебоях мобильного интернета.
В ведомстве призвали граждан по возможности оставаться дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами и не подходить к окнам.
В случае нахождения на улице или в автотранспорте необходимо направиться в ближайшее укрытие и быть бдительными и осторожными, напомнили в МЧС.
Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло обратился с просьбой сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации.
В аэропортах Грозный (Северный), Владикавказ (Беслан), Магас введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Также ограничения на прием и выпуск воздушных судов в настоящее время действуют в аэропортах Геленджик и Краснодар (Пашковский), сообщает Росавиация.
