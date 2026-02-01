https://crimea.ria.ru/20260201/severnyy-kavkaz-pod-atakoy-ukrainskikh-bespilotnikov-1152863146.html

Северный Кавказ под атакой украинских беспилотников

Северный Кавказ под атакой украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 01.02.2026

Северный Кавказ под атакой украинских беспилотников

На Северном Кавказе объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Дагестан. РИА Новости Крым, 01.02.2026

2026-02-01T22:47

2026-02-01T22:47

2026-02-01T23:02

новости

северный кавказ

дагестан

северная осетия

владикавказ

грозный

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_c62a2186876a6f09a3df012925eac5b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. На Северном Кавказе объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Дагестан.Также в МЧС предупредили о возможных перебоях мобильного интернета.В ведомстве призвали граждан по возможности оставаться дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами и не подходить к окнам.В случае нахождения на улице или в автотранспорте необходимо направиться в ближайшее укрытие и быть бдительными и осторожными, напомнили в МЧС.Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло обратился с просьбой сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации.В аэропортах Грозный (Северный), Владикавказ (Беслан), Магас введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Также ограничения на прием и выпуск воздушных судов в настоящее время действуют в аэропортах Геленджик и Краснодар (Пашковский), сообщает Росавиация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

северный кавказ

дагестан

северная осетия

владикавказ

грозный

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, северный кавказ, дагестан, северная осетия, владикавказ, грозный, беспилотник (бпла, дрон)