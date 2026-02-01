https://crimea.ria.ru/20260201/s-kakimi-zhalobami-obraschayutsya-k-upolnomochennomu-po-pravam-rebenka-v-krymu-1152855431.html

С какими жалобами обращаются к уполномоченному по правам ребенка в Крыму

С какими жалобами обращаются к уполномоченному по правам ребенка в Крыму - РИА Новости Крым, 01.02.2026

С какими жалобами обращаются к уполномоченному по правам ребенка в Крыму

В аппарат уполномоченного по правам ребенка в Крыму в 2025 году поступило свыше 800 обращений, большинство из которых касались проблем в семье, соцобеспечения и РИА Новости Крым, 01.02.2026

2026-02-01T20:23

2026-02-01T20:23

2026-02-01T20:25

новости крыма

крым

уполномоченный по правам ребенка в республике крым светлана савченко

семья

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49720/57/497205742_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_5526646d40c7b1db8430c00dcada6e3c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В аппарат уполномоченного по правам ребенка в Крыму в 2025 году поступило свыше 800 обращений, большинство из которых касались проблем в семье, соцобеспечения и буллинга в школе. Об этом РИА Новости Крым рассказала уполномоченный по правам ребенка в Крыму Светлана Савченко.Оценивая число обращений в аппарат и их характер, Савченко назвала тенденцию стабильной.Далее, по статистике обращений, следуют вопросы социального обеспечения, образования детей, жилья и так называемые "школьные" вопросы, добавила она."Это может быть страдание от того, что одноклассники не понимают, травля где-то есть, взаимоотношения с учителями, между родителями и учениками. Это то, что касается, так скажем, школьной тематики", – отметила уполномоченный.Особое место в таких вопросах, по ее словам, занимает тема буллинга. В основном эта проблема касается детей в подростковом возрасте, что объясняется особенностями развития детской психики, которую нельзя поменять, но можно воздействовать, предотвращая беду, подчеркнула Савченко.Буллинг – болезнь для агрессора и жертвы: психиатрПо словам Савченко, в 2025 году, как и в позапрошлом, в аппарат уполномоченного по правам ребенка не поступало обращений, связанных с очередностью в детские дошкольные учреждения."И мы для себя отмечаем, что это хорошо, потому что, насколько мы понимаем, раз к нам нет обращений, то эта история перестала быть актуальный. А в предыдущие годы в Крыму, мы помним, это была одна из самых болезненных тем – обеспеченность местами в детских садах. Сейчас этот вопрос у нас практически не поднимается. То есть таких обращений у нас нет", – поделилась уполномоченный.Строительство школ и детсадов в Крыму: что показывает динамикаСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Избиение подростка в Судаке: что нашла прокуратура в школеВ Крыму подростки избили сверстника – Бастрыкин затребовал докладБуллинг – болезнь для агрессора и жертвы: психиатр

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, уполномоченный по правам ребенка в республике крым светлана савченко, семья, дети