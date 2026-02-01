Рейтинг@Mail.ru
С какими жалобами обращаются к уполномоченному по правам ребенка в Крыму - РИА Новости Крым, 01.02.2026
С какими жалобами обращаются к уполномоченному по правам ребенка в Крыму
В аппарат уполномоченного по правам ребенка в Крыму в 2025 году поступило свыше 800 обращений, большинство из которых касались проблем в семье, соцобеспечения и
2026-02-01T20:23
2026-02-01T20:25
новости крыма
крым
уполномоченный по правам ребенка в республике крым светлана савченко
семья
дети
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В аппарат уполномоченного по правам ребенка в Крыму в 2025 году поступило свыше 800 обращений, большинство из которых касались проблем в семье, соцобеспечения и буллинга в школе. Об этом РИА Новости Крым рассказала уполномоченный по правам ребенка в Крыму Светлана Савченко.Оценивая число обращений в аппарат и их характер, Савченко назвала тенденцию стабильной.Далее, по статистике обращений, следуют вопросы социального обеспечения, образования детей, жилья и так называемые "школьные" вопросы, добавила она."Это может быть страдание от того, что одноклассники не понимают, травля где-то есть, взаимоотношения с учителями, между родителями и учениками. Это то, что касается, так скажем, школьной тематики", – отметила уполномоченный.Особое место в таких вопросах, по ее словам, занимает тема буллинга. В основном эта проблема касается детей в подростковом возрасте, что объясняется особенностями развития детской психики, которую нельзя поменять, но можно воздействовать, предотвращая беду, подчеркнула Савченко.Буллинг – болезнь для агрессора и жертвы: психиатрПо словам Савченко, в 2025 году, как и в позапрошлом, в аппарат уполномоченного по правам ребенка не поступало обращений, связанных с очередностью в детские дошкольные учреждения."И мы для себя отмечаем, что это хорошо, потому что, насколько мы понимаем, раз к нам нет обращений, то эта история перестала быть актуальный. А в предыдущие годы в Крыму, мы помним, это была одна из самых болезненных тем – обеспеченность местами в детских садах. Сейчас этот вопрос у нас практически не поднимается. То есть таких обращений у нас нет", – поделилась уполномоченный.Строительство школ и детсадов в Крыму: что показывает динамикаСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Избиение подростка в Судаке: что нашла прокуратура в школеВ Крыму подростки избили сверстника – Бастрыкин затребовал докладБуллинг – болезнь для агрессора и жертвы: психиатр
С какими жалобами обращаются к уполномоченному по правам ребенка в Крыму

В Крыму уполномоченный по правам ребенка получила свыше 800 обращений в 2025 году

20:23 01.02.2026 (обновлено: 20:25 01.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В аппарат уполномоченного по правам ребенка в Крыму в 2025 году поступило свыше 800 обращений, большинство из которых касались проблем в семье, соцобеспечения и буллинга в школе. Об этом РИА Новости Крым рассказала уполномоченный по правам ребенка в Крыму Светлана Савченко.
Оценивая число обращений в аппарат и их характер, Савченко назвала тенденцию стабильной.

"Более 800 обращений поступило за 2025 год, из них 450 письменные, остальные в разных видах: телефоны, соцсети, даже бывают при встрече на улице обращения. Право жить и воспитываться в семье, семейные споры, взаимоотношения внутри семьи – это львиная доля тех обращений, которые у нас есть", – рассказала собеседница.

Далее, по статистике обращений, следуют вопросы социального обеспечения, образования детей, жилья и так называемые "школьные" вопросы, добавила она.
"Это может быть страдание от того, что одноклассники не понимают, травля где-то есть, взаимоотношения с учителями, между родителями и учениками. Это то, что касается, так скажем, школьной тематики", – отметила уполномоченный.
Особое место в таких вопросах, по ее словам, занимает тема буллинга. В основном эта проблема касается детей в подростковом возрасте, что объясняется особенностями развития детской психики, которую нельзя поменять, но можно воздействовать, предотвращая беду, подчеркнула Савченко.

"Дети взрослеют и пытаются как-то утверждаться. Самый простой метод самоутверждения – "приподнять" себя за счет того, чтобы унизить другого. И это самый страшный способ... Ребенок в этом возрасте должен получить определенное противоядие психологическое. И в этом смысле, конечно, деятельность школьного психолога, учителя, родителей очень важна – вовремя предупреждать какие-то конфликты, не давать им развиться в страшные истории", – сказала собеседница.

Буллинг – болезнь для агрессора и жертвы: психиатр
По словам Савченко, в 2025 году, как и в позапрошлом, в аппарат уполномоченного по правам ребенка не поступало обращений, связанных с очередностью в детские дошкольные учреждения.
"И мы для себя отмечаем, что это хорошо, потому что, насколько мы понимаем, раз к нам нет обращений, то эта история перестала быть актуальный. А в предыдущие годы в Крыму, мы помним, это была одна из самых болезненных тем – обеспеченность местами в детских садах. Сейчас этот вопрос у нас практически не поднимается. То есть таких обращений у нас нет", – поделилась уполномоченный.
Строительство школ и детсадов в Крыму: что показывает динамика
