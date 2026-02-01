https://crimea.ria.ru/20260201/russkie-gorki-so-snegom-i-morozom-kogda-zhdat-pik-kholoda-v-krymu-1152821110.html

Русские горки со снегом и морозом: когда ждать пик холода в Крыму

Русские горки со снегом и морозом: когда ждать пик холода в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. К зимней погоде с морозами и снегом снова вернется полуостров в первую неделю февраля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его прогнозу, в понедельник ожидается усиление морозов. Ночью до -3…-8, днем до -5… -10.Во вторник, отметил он, будет еще холоднее. "Ночью -8…-13, днем -3…-8. Но снегопады пойдут на убыль – в основном ночью, днем чуть-чуть уже погода наладится", – уточнил метеоролог.На пик холод выйдет в ночь на среду, предупредил специалист, когда ожидается до -15. Днем температура составит -1…+ 4 за счет притока лучистой энергии солнца.Ведущий специалист ФОБОС отметил, что погода на предстоящей неделе будет схожа с "русскими горками", когда температура колеблется то вверх, то вниз.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

