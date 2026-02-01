https://crimea.ria.ru/20260201/rozhdennyy-letat-krylya-amet-khana-sultana-1134604892.html

Рожденный летать: "крылья" Амет-Хана Султана

Рожденный летать: "крылья" Амет-Хана Султана - РИА Новости Крым, 01.02.2026

Рожденный летать: "крылья" Амет-Хана Султана

1 февраля 1971 года ушел из жизни легендарный ас Амет-Хан Султан. Он освоил и испытал более ста типов летательных аппаратов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. 1 февраля 1971 года ушел из жизни легендарный ас Амет-Хан Султан. Он освоил и испытал более ста типов летательных аппаратов. К 55-й годовщине со дня его смерти РИА Новости Крым вспоминает о нескольких самолетах, с которыми были связаны яркие и значимые эпизоды жизни великого летчика.Путевку в "Артек" пятнадцатилетний сын лудильщика из Алупки получил на весеннем празднике Хыдырлез. Победил всех соперников в традиционной крымско-татарской борьбе куреш. Конечно, в парках "Артека" он не озирался с восторгом и удивлением, как другие ребята, приехавшие сюда из большой советской России. Море, горы, олеандры и кипарисы были и в его родном южнобережном городке."Утенок" в небеИ все-таки впервые в небо Амет-Хан поднялся не на самолете. На планере. Симферопольская планерная школа была первым шагом к мечте. В августе 1938 года газета крымских железнодорожников "Стальной путь" упоминала о последних выпускниках. "В Симферополе планерная школа Осовиахима подготовила 11 человек. Из них тт. Говоруха, Амет-Хан Султан и Несмелов уже учатся в аэроклубе".В те годы аэроклуб располагался за городом, сейчас это территория аэропорта малой авиации "Заводское". В школе летчиков слесарь симферопольского железнодорожного узла Амет-Хан Султан считался одним из лучших учеников. За несколько первых месяцев обучения на его счету было уже 27 самостоятельных вылетов.Учлеты учились на У-2. "Утенок", "уточка" – так сами авиаторы называли самый массовый в СССР самолет. Кстати, официально он считался "самолетом первоначального обучения".Амет-Хан Султан родился 25 октября 1920 г. в Алупке. Его отец, уроженец Дагестана, перебрался в Крым еще подростком. Мать – крымская татарка. В 1937 году окончил 7 классов и поступил в железнодорожное фабрично-заводское училище в Симферополе. После окончания учебы в 1938 году работал слесарем в железнодорожном депо в Симферополе.Учился в аэроклубе, окончил 1-ю Качинскую авиационную школу. С начала войны сражался в боях над Ростовом-на-Дону, Ярославлем, Воронежем, участвовал в Сталинградской битве, взятии Берлина. Всего на счету Амет-Хана Султана значатся 603 боевых вылета, во время которых было сбито 30 самолетов самостоятельно и 19 в группе в 150 воздушных боях. Дважды Герой Советского Союза.В 1947 г. стал летчиком-испытателем Летно-исследовательского института в Жуковском. Первым совершил дозаправку в воздухе, участвовал в испытании реактивных самолетов, катапультировании из разных типов машин и т.д. Погиб 1 февраля 1971 года при выполнении испытательного полета на летающей лаборатории Ту-16.Дырявая "Чайка"Война застала Амет-Хана Султана в Кишиневе, где базировался 4-й гвардейский полк. Ему, как одному из лучших пилотов, поручали воздушную разведку в прифронтовой полосе. Самолетом Амет-Хана Султана тогда была "Чайка": истребитель И-153, который уже к началу войны считался устаревшим.Но молодому летчику удавалось на нем маневрировать так, чтобы остаться незамеченным противником. Однажды выдержка ему изменила: во время разведки он оказался свидетелем расстрела немецкими самолетами колонны беженцев. И… ввязался в бой с двумя "мессершмиттами". Эта схватка могла оказаться для него последней, если бы в небе не появились советские истребители.Привет из Англии"Англия России подарила самолет: очень много пулеметов, и ужасно тихий ход", – неведомо кем сочиненная частушка была адресована поставлявшимся из Британии истребителям "Харрикейн". Летчики, получившие "иностранца", жаловались на то, что машина медленно набирает высоту, а скорость пикирования невелика. Но был плюс: отличная маневренность.Амет-Хан Султан 31 мая 1942 года был "дежурным по Ярославлю". Он на своем "Харрикейне" не должен был подпустить к городу вражеские бомбардировщики. В то утро он встретился с немецким "юнкерсом". Много лет спустя летчик не раз вспоминал о том, что сделал ошибку: слишком рано атаковал. "Юнкерс" довольно долго успешно уклонялся, а потом боеприпасы у нашего летчика закончились.За этот подвиг Амет-Хан Султан был награжден орденом Ленина. А от комитета обороны Ярославля летчику преподнесли часы с дарственной надписью и грамоту о том, что он отныне почетный гражданин города."Нарисуй орла!"Под Сталинградом Амет-Хан Султан сражался на Як-1. Этот истребитель он в первом же бою оценил очень высоко: летная машина была предназначена для пилота с инициативой. Друзья Амет-Хана вспоминали, что в бою он всегда действовал гибко, потому и неожиданно для противника. Под Сталинградом Амет-Хан стал одним из самых молодых командиров эскадрильи, ему было всего 22 года.Однажды в полк прибыл командующий 8-й воздушной армией генерал Тимофей Хрюкин. Выслушал доклад, где упоминалось и о Амет-Хане Султане. Как обычно характеризуют хороших летчиков? Орел! Хрюкин, выйдя на летное поле и познакомившись с Амет-Ханом, предложил: нарисуй на своем Яке орла! Немцы же рисуют всяких там драконов… На следующий год на машине Амет-Хана и других самолетах эскадрильи появились изображения гордых птиц.Как жалит "Аэрокобра"Осенью 1943 года в полк, где служил крымчанин, доставили американские истребители "Аэрокобра". Новые самолеты дали лучшим из лучших, поскольку воздушная машина считалась сложной в управлении. На "кобре", как летчики называли самолет, Амет-Хан Султан воевал, освобождая юг страны. Его "кобра" смертельно ужалила 11 фашистских самолетов!Во время одного из вылетов под Таганрогом над морем летчик заметил немецкий самолет. Заинтересовала необычная конструкция, и Амет-Хан Султан просигнализировал своему ведомому: не сбивать, посадить на свой аэродром. А потом, на земле объясняясь жестами с немецким пилотом, он разобрался в схеме управления и поднял машину в воздух.… И "маленькая" тележкаСвое место после войны Амет-Хан нашел в Летно-исследовательском институте в Жуковском. Полтора года летал на "кукурузнике", фактически выполняя роль курьера. Потом на планерах: их использовали для фиксации аэродинамических показателей — когда машина входила в пике и уходила вниз со скоростью, близкой к скорости звука. Планер устанавливали на тележке, которая отцеплялась уже в воздухе. Однажды механизм не сработал, но посадка с тележкой вообще не предусматривалась: риск огромный. У Амет-Хана Султана был выбор: прыгнуть с парашютом. Но тогда планер разобьется. Он решил сберечь машину и идти на посадку. Ему пригодилось все искусство пилотирования, весь огромный фронтовой опыт и… надежда на чудо. Оно случилось: в конце концов, тележка выскочила из-под планера, аппарат остановился.Крым, Ту-4От летчика, пилотировавшего Ту-4 над крымской степью и морем, требовались незаурядная выдержка, точность и мастерство. Здесь Амет-Хан Султан вместе со штурманом-испытателем сбрасывали на парашютах шары-модели. Шла отработка приземления спускаемого для возвращения космонавтов аппарата.В родном Крыму летчик поднимал в небо самолет для отработки своим товарищем и коллегой высотных прыжков в необычном снаряжении – костюме-скафандре. Так что среди тысяч людей, причастных к полетам человека в космос, был и Амет-Хан Султан.Последний вылетТу-16ЛЛ был летающей лабораторией. 1 февраля 1971 года предстояло испытание опытно-экспериментального движка для МиГ-23. Его подвешивали внутрь самолета, а в заданной зоне открывали люк и "выпускали" двигатель. В тот день в "летающей лаборатории" отправлялись на испытания пять человек.Комиссия, проводившая расследование, сделала вывод, что причиной катастрофы стал "обрыв внешних закрылков самолета, находившихся в посадочном положении". Невероятным кажется, чтобы такая ошибка была допущена опытными пилотами. Хотя выводы комиссии убедили далеко не всех коллег Амет-Хана и авиастроителей.Других версий выдвигалось множество, самая популярная из которых — ненадежный испытуемый двигатель, подвешенный прямо над топливными баками. А специалист, который должен был следить за опытным двигателем, фиксировать параметры его работы, и, возможно, заметить неполадки, опоздал к началу испытаний. "Летающая лаборатория" поднялась в воздух без него.Наталья ДремоваСамые интересные и важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

