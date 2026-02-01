Рейтинг@Mail.ru
Рожденный летать: "крылья" Амет-Хана Султана - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260201/rozhdennyy-letat-krylya-amet-khana-sultana-1134604892.html
Рожденный летать: "крылья" Амет-Хана Султана
Рожденный летать: "крылья" Амет-Хана Султана - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Рожденный летать: "крылья" Амет-Хана Султана
1 февраля 1971 года ушел из жизни легендарный ас Амет-Хан Султан. Он освоил и испытал более ста типов летательных аппаратов. К 55-й годовщине со дня его смерти... РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T15:10
2026-02-01T15:10
амет-хан султан
память
история
великая отечественная война
крым в истории: секреты, факты, фото
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/40/96/409651_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f117b206fe9d0f03bd43fb7a60fa6fdd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. 1 февраля 1971 года ушел из жизни легендарный ас Амет-Хан Султан. Он освоил и испытал более ста типов летательных аппаратов. К 55-й годовщине со дня его смерти РИА Новости Крым вспоминает о нескольких самолетах, с которыми были связаны яркие и значимые эпизоды жизни великого летчика.Путевку в "Артек" пятнадцатилетний сын лудильщика из Алупки получил на весеннем празднике Хыдырлез. Победил всех соперников в традиционной крымско-татарской борьбе куреш. Конечно, в парках "Артека" он не озирался с восторгом и удивлением, как другие ребята, приехавшие сюда из большой советской России. Море, горы, олеандры и кипарисы были и в его родном южнобережном городке."Утенок" в небеИ все-таки впервые в небо Амет-Хан поднялся не на самолете. На планере. Симферопольская планерная школа была первым шагом к мечте. В августе 1938 года газета крымских железнодорожников "Стальной путь" упоминала о последних выпускниках. "В Симферополе планерная школа Осовиахима подготовила 11 человек. Из них тт. Говоруха, Амет-Хан Султан и Несмелов уже учатся в аэроклубе".В те годы аэроклуб располагался за городом, сейчас это территория аэропорта малой авиации "Заводское". В школе летчиков слесарь симферопольского железнодорожного узла Амет-Хан Султан считался одним из лучших учеников. За несколько первых месяцев обучения на его счету было уже 27 самостоятельных вылетов.Учлеты учились на У-2. "Утенок", "уточка" – так сами авиаторы называли самый массовый в СССР самолет. Кстати, официально он считался "самолетом первоначального обучения".Амет-Хан Султан родился 25 октября 1920 г. в Алупке. Его отец, уроженец Дагестана, перебрался в Крым еще подростком. Мать – крымская татарка. В 1937 году окончил 7 классов и поступил в железнодорожное фабрично-заводское училище в Симферополе. После окончания учебы в 1938 году работал слесарем в железнодорожном депо в Симферополе.Учился в аэроклубе, окончил 1-ю Качинскую авиационную школу. С начала войны сражался в боях над Ростовом-на-Дону, Ярославлем, Воронежем, участвовал в Сталинградской битве, взятии Берлина. Всего на счету Амет-Хана Султана значатся 603 боевых вылета, во время которых было сбито 30 самолетов самостоятельно и 19 в группе в 150 воздушных боях. Дважды Герой Советского Союза.В 1947 г. стал летчиком-испытателем Летно-исследовательского института в Жуковском. Первым совершил дозаправку в воздухе, участвовал в испытании реактивных самолетов, катапультировании из разных типов машин и т.д. Погиб 1 февраля 1971 года при выполнении испытательного полета на летающей лаборатории Ту-16.Дырявая "Чайка"Война застала Амет-Хана Султана в Кишиневе, где базировался 4-й гвардейский полк. Ему, как одному из лучших пилотов, поручали воздушную разведку в прифронтовой полосе. Самолетом Амет-Хана Султана тогда была "Чайка": истребитель И-153, который уже к началу войны считался устаревшим.Но молодому летчику удавалось на нем маневрировать так, чтобы остаться незамеченным противником. Однажды выдержка ему изменила: во время разведки он оказался свидетелем расстрела немецкими самолетами колонны беженцев. И… ввязался в бой с двумя "мессершмиттами". Эта схватка могла оказаться для него последней, если бы в небе не появились советские истребители.Привет из Англии"Англия России подарила самолет: очень много пулеметов, и ужасно тихий ход", – неведомо кем сочиненная частушка была адресована поставлявшимся из Британии истребителям "Харрикейн". Летчики, получившие "иностранца", жаловались на то, что машина медленно набирает высоту, а скорость пикирования невелика. Но был плюс: отличная маневренность.Амет-Хан Султан 31 мая 1942 года был "дежурным по Ярославлю". Он на своем "Харрикейне" не должен был подпустить к городу вражеские бомбардировщики. В то утро он встретился с немецким "юнкерсом". Много лет спустя летчик не раз вспоминал о том, что сделал ошибку: слишком рано атаковал. "Юнкерс" довольно долго успешно уклонялся, а потом боеприпасы у нашего летчика закончились.За этот подвиг Амет-Хан Султан был награжден орденом Ленина. А от комитета обороны Ярославля летчику преподнесли часы с дарственной надписью и грамоту о том, что он отныне почетный гражданин города."Нарисуй орла!"Под Сталинградом Амет-Хан Султан сражался на Як-1. Этот истребитель он в первом же бою оценил очень высоко: летная машина была предназначена для пилота с инициативой. Друзья Амет-Хана вспоминали, что в бою он всегда действовал гибко, потому и неожиданно для противника. Под Сталинградом Амет-Хан стал одним из самых молодых командиров эскадрильи, ему было всего 22 года.Однажды в полк прибыл командующий 8-й воздушной армией генерал Тимофей Хрюкин. Выслушал доклад, где упоминалось и о Амет-Хане Султане. Как обычно характеризуют хороших летчиков? Орел! Хрюкин, выйдя на летное поле и познакомившись с Амет-Ханом, предложил: нарисуй на своем Яке орла! Немцы же рисуют всяких там драконов… На следующий год на машине Амет-Хана и других самолетах эскадрильи появились изображения гордых птиц.Как жалит "Аэрокобра"Осенью 1943 года в полк, где служил крымчанин, доставили американские истребители "Аэрокобра". Новые самолеты дали лучшим из лучших, поскольку воздушная машина считалась сложной в управлении. На "кобре", как летчики называли самолет, Амет-Хан Султан воевал, освобождая юг страны. Его "кобра" смертельно ужалила 11 фашистских самолетов!Во время одного из вылетов под Таганрогом над морем летчик заметил немецкий самолет. Заинтересовала необычная конструкция, и Амет-Хан Султан просигнализировал своему ведомому: не сбивать, посадить на свой аэродром. А потом, на земле объясняясь жестами с немецким пилотом, он разобрался в схеме управления и поднял машину в воздух.… И "маленькая" тележкаСвое место после войны Амет-Хан нашел в Летно-исследовательском институте в Жуковском. Полтора года летал на "кукурузнике", фактически выполняя роль курьера. Потом на планерах: их использовали для фиксации аэродинамических показателей — когда машина входила в пике и уходила вниз со скоростью, близкой к скорости звука. Планер устанавливали на тележке, которая отцеплялась уже в воздухе. Однажды механизм не сработал, но посадка с тележкой вообще не предусматривалась: риск огромный. У Амет-Хана Султана был выбор: прыгнуть с парашютом. Но тогда планер разобьется. Он решил сберечь машину и идти на посадку. Ему пригодилось все искусство пилотирования, весь огромный фронтовой опыт и… надежда на чудо. Оно случилось: в конце концов, тележка выскочила из-под планера, аппарат остановился.Крым, Ту-4От летчика, пилотировавшего Ту-4 над крымской степью и морем, требовались незаурядная выдержка, точность и мастерство. Здесь Амет-Хан Султан вместе со штурманом-испытателем сбрасывали на парашютах шары-модели. Шла отработка приземления спускаемого для возвращения космонавтов аппарата.В родном Крыму летчик поднимал в небо самолет для отработки своим товарищем и коллегой высотных прыжков в необычном снаряжении – костюме-скафандре. Так что среди тысяч людей, причастных к полетам человека в космос, был и Амет-Хан Султан.Последний вылетТу-16ЛЛ был летающей лабораторией. 1 февраля 1971 года предстояло испытание опытно-экспериментального движка для МиГ-23. Его подвешивали внутрь самолета, а в заданной зоне открывали люк и "выпускали" двигатель. В тот день в "летающей лаборатории" отправлялись на испытания пять человек.Комиссия, проводившая расследование, сделала вывод, что причиной катастрофы стал "обрыв внешних закрылков самолета, находившихся в посадочном положении". Невероятным кажется, чтобы такая ошибка была допущена опытными пилотами. Хотя выводы комиссии убедили далеко не всех коллег Амет-Хана и авиастроителей.Других версий выдвигалось множество, самая популярная из которых — ненадежный испытуемый двигатель, подвешенный прямо над топливными баками. А специалист, который должен был следить за опытным двигателем, фиксировать параметры его работы, и, возможно, заметить неполадки, опоздал к началу испытаний. "Летающая лаборатория" поднялась в воздух без него.Наталья ДремоваСамые интересные и важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20220504/amet-khana-sultana-izobrazili-na-pamyatnoy-monete-v-chest-pobedy-v-vov-1123132085.html
https://crimea.ria.ru/20200201/Mog-li-Amet-Khan-Sultan-stat-generalom-Istorik-o-sudbe-geroya-1117911558.html
https://crimea.ria.ru/20171025/1112448764.html
https://crimea.ria.ru/20201025/V-Simferopole-otkryli-pamyatnik-Amet-Khanu-Sultanu---foto-1118867455.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/40/96/409651_48:0:615:425_1920x0_80_0_0_7e6eb8718f1937cf5b16ef4cf7eb0578.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
амет-хан султан, память, история, великая отечественная война, крым в истории: секреты, факты, фото, новости крыма
Рожденный летать: "крылья" Амет-Хана Султана

55 лет назад ушел из жизни легендарный летчик Амет-Хан Султан

15:10 01.02.2026
 
© архивное фотоАмет-Хан Султан. Архивное фото
Амет-Хан Султан. Архивное фото
© архивное фото
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. 1 февраля 1971 года ушел из жизни легендарный ас Амет-Хан Султан. Он освоил и испытал более ста типов летательных аппаратов. К 55-й годовщине со дня его смерти РИА Новости Крым вспоминает о нескольких самолетах, с которыми были связаны яркие и значимые эпизоды жизни великого летчика.
Путевку в "Артек" пятнадцатилетний сын лудильщика из Алупки получил на весеннем празднике Хыдырлез. Победил всех соперников в традиционной крымско-татарской борьбе куреш. Конечно, в парках "Артека" он не озирался с восторгом и удивлением, как другие ребята, приехавшие сюда из большой советской России. Море, горы, олеандры и кипарисы были и в его родном южнобережном городке.
Но именно здесь Амет-Хан Султан однажды увидел самолет. Крылатая машина летела над морем и показалась тогда артековцам настоящим чудом.
Памятник Амет-Хану Султану в Алупке
Памятник Амет-Хану Султану в Алупке
Памятник Амет-Хану Султану в Алупке

"Утенок" в небе

И все-таки впервые в небо Амет-Хан поднялся не на самолете. На планере. Симферопольская планерная школа была первым шагом к мечте. В августе 1938 года газета крымских железнодорожников "Стальной путь" упоминала о последних выпускниках. "В Симферополе планерная школа Осовиахима подготовила 11 человек. Из них тт. Говоруха, Амет-Хан Султан и Несмелов уже учатся в аэроклубе".
В те годы аэроклуб располагался за городом, сейчас это территория аэропорта малой авиации "Заводское". В школе летчиков слесарь симферопольского железнодорожного узла Амет-Хан Султан считался одним из лучших учеников. За несколько первых месяцев обучения на его счету было уже 27 самостоятельных вылетов.
Учлеты учились на У-2. "Утенок", "уточка" – так сами авиаторы называли самый массовый в СССР самолет. Кстати, официально он считался "самолетом первоначального обучения".
Памятные серебряные монеты Банка России к 77-летию Великой Победы
4 мая 2022, 16:3877-я годовщина Великой Победы
Амет-Хана Султана изобразили на памятной монете в честь 77-летия Победы
Амет-Хан Султан родился 25 октября 1920 г. в Алупке. Его отец, уроженец Дагестана, перебрался в Крым еще подростком. Мать крымская татарка. В 1937 году окончил 7 классов и поступил в железнодорожное фабрично-заводское училище в Симферополе. После окончания учебы в 1938 году работал слесарем в железнодорожном депо в Симферополе.
Учился в аэроклубе, окончил 1-ю Качинскую авиационную школу. С начала войны сражался в боях над Ростовом-на-Дону, Ярославлем, Воронежем, участвовал в Сталинградской битве, взятии Берлина. Всего на счету Амет-Хана Султана значатся 603 боевых вылета, во время которых было сбито 30 самолетов самостоятельно и 19 в группе в 150 воздушных боях. Дважды Герой Советского Союза.
В 1947 г. стал летчиком-испытателем Летно-исследовательского института в Жуковском. Первым совершил дозаправку в воздухе, участвовал в испытании реактивных самолетов, катапультировании из разных типов машин и т.д. Погиб 1 февраля 1971 года при выполнении испытательного полета на летающей лаборатории Ту-16.

Дырявая "Чайка"

Война застала Амет-Хана Султана в Кишиневе, где базировался 4-й гвардейский полк. Ему, как одному из лучших пилотов, поручали воздушную разведку в прифронтовой полосе. Самолетом Амет-Хана Султана тогда была "Чайка": истребитель И-153, который уже к началу войны считался устаревшим.
Но молодому летчику удавалось на нем маневрировать так, чтобы остаться незамеченным противником. Однажды выдержка ему изменила: во время разведки он оказался свидетелем расстрела немецкими самолетами колонны беженцев. И… ввязался в бой с двумя "мессершмиттами". Эта схватка могла оказаться для него последней, если бы в небе не появились советские истребители.

Уже на аэродроме Амет-Хан обнаружил – весь фюзеляж его "Чайки" в дырах от пулеметных пуль. Пройди очередь чуть выше, задело бы кабину летчика.

Привет из Англии

"Англия России подарила самолет: очень много пулеметов, и ужасно тихий ход", – неведомо кем сочиненная частушка была адресована поставлявшимся из Британии истребителям "Харрикейн". Летчики, получившие "иностранца", жаловались на то, что машина медленно набирает высоту, а скорость пикирования невелика. Но был плюс: отличная маневренность.
© музей Амет-Хана Султана (Алупка)Амет-Хан Султан проводит разбор полетов своей эскадрильи, 1942 г.
Амет-Хан Султан проводит разбор полетов своей эскадрильи, 1942 г.
© музей Амет-Хана Султана (Алупка)
Амет-Хан Султан проводит разбор полетов своей эскадрильи, 1942 г.
Амет-Хан Султан 31 мая 1942 года был "дежурным по Ярославлю". Он на своем "Харрикейне" не должен был подпустить к городу вражеские бомбардировщики. В то утро он встретился с немецким "юнкерсом". Много лет спустя летчик не раз вспоминал о том, что сделал ошибку: слишком рано атаковал. "Юнкерс" довольно долго успешно уклонялся, а потом боеприпасы у нашего летчика закончились.
Немногим пилотам удается остаться в живых после тарана, но невероятная интуиция Амет-Хана дала возможность точно рассчитать удар и вовремя катапультироваться. Это был его первый сбитый самолет.
За этот подвиг Амет-Хан Султан был награжден орденом Ленина. А от комитета обороны Ярославля летчику преподнесли часы с дарственной надписью и грамоту о том, что он отныне почетный гражданин города.
Музей Амет-Хана Султана в Алупке
Музей Амет-Хана Султана в Алупке
Музей Амет-Хана Султана в Алупке

"Нарисуй орла!"

Под Сталинградом Амет-Хан Султан сражался на Як-1. Этот истребитель он в первом же бою оценил очень высоко: летная машина была предназначена для пилота с инициативой. Друзья Амет-Хана вспоминали, что в бою он всегда действовал гибко, потому и неожиданно для противника. Под Сталинградом Амет-Хан стал одним из самых молодых командиров эскадрильи, ему было всего 22 года.
Амет-Хана Султан
1 февраля 2020, 16:44Радио "Спутник в Крыму"
Мог ли Амет-Хан Султан стать генералом? Историк о судьбе героя"Он был лучшим из лучших в Советском союзе, король вылетов. После войны его представляли к званию Героя СССР третий раз, но потом говорили: "Куда еще третья награда" и меняли ее то на Сталинскую премию, то на другой орден"
Однажды в полк прибыл командующий 8-й воздушной армией генерал Тимофей Хрюкин. Выслушал доклад, где упоминалось и о Амет-Хане Султане. Как обычно характеризуют хороших летчиков? Орел! Хрюкин, выйдя на летное поле и познакомившись с Амет-Ханом, предложил: нарисуй на своем Яке орла! Немцы же рисуют всяких там драконов… На следующий год на машине Амет-Хана и других самолетах эскадрильи появились изображения гордых птиц.

Как жалит "Аэрокобра"

Осенью 1943 года в полк, где служил крымчанин, доставили американские истребители "Аэрокобра". Новые самолеты дали лучшим из лучших, поскольку воздушная машина считалась сложной в управлении. На "кобре", как летчики называли самолет, Амет-Хан Султан воевал, освобождая юг страны. Его "кобра" смертельно ужалила 11 фашистских самолетов!
Во время одного из вылетов под Таганрогом над морем летчик заметил немецкий самолет. Заинтересовала необычная конструкция, и Амет-Хан Султан просигнализировал своему ведомому: не сбивать, посадить на свой аэродром. А потом, на земле объясняясь жестами с немецким пилотом, он разобрался в схеме управления и поднял машину в воздух.
Кстати, этот плененный немецкий пилот перевозил важные документы. И рассказал нашим, по каким маршрутам летают немецкие самолеты в Крым.
© РИА Новости . Влад СергиенкоСамолет, на котором во время Великой Отечественной летал Амет-Хан Султан, в музее его имени в Алупке
Самолет, на котором во время Великой Отечественной летал Амет-Хан Султан, в музее его имени в Алупке - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости . Влад Сергиенко
Самолет, на котором во время Великой Отечественной летал Амет-Хан Султан, в музее его имени в Алупке

… И "маленькая" тележка

Свое место после войны Амет-Хан нашел в Летно-исследовательском институте в Жуковском. Полтора года летал на "кукурузнике", фактически выполняя роль курьера. Потом на планерах: их использовали для фиксации аэродинамических показателей — когда машина входила в пике и уходила вниз со скоростью, близкой к скорости звука. Планер устанавливали на тележке, которая отцеплялась уже в воздухе. Однажды механизм не сработал, но посадка с тележкой вообще не предусматривалась: риск огромный. У Амет-Хана Султана был выбор: прыгнуть с парашютом. Но тогда планер разобьется. Он решил сберечь машину и идти на посадку. Ему пригодилось все искусство пилотирования, весь огромный фронтовой опыт и… надежда на чудо. Оно случилось: в конце концов, тележка выскочила из-под планера, аппарат остановился.

Через несколько лет, когда шли испытания системы катапультирования сверхзвукового самолета, во время полета оказался пробит топливный бак, керосин заливал кабину. Парашютиста-испытателя зажало в кресле, и тогда Амет-Хан также отказался от спуска на парашюте. Малейшая неточность при посадке – и кабина вспыхнет. Но он смог посадить машину. Когда он вышел из самолета, с его комбинезона на полосу стекало топливо…

Амет-Хан Султан в кабине Ла-7, начало 1945 года
25 октября 2017, 12:51
Чей ты, Амет-Хан? Как хотели "приватизировать" имя героя

Крым, Ту-4

От летчика, пилотировавшего Ту-4 над крымской степью и морем, требовались незаурядная выдержка, точность и мастерство. Здесь Амет-Хан Султан вместе со штурманом-испытателем сбрасывали на парашютах шары-модели. Шла отработка приземления спускаемого для возвращения космонавтов аппарата.
В родном Крыму летчик поднимал в небо самолет для отработки своим товарищем и коллегой высотных прыжков в необычном снаряжении – костюме-скафандре. Так что среди тысяч людей, причастных к полетам человека в космос, был и Амет-Хан Султан.

Последний вылет

Ту-16ЛЛ был летающей лабораторией. 1 февраля 1971 года предстояло испытание опытно-экспериментального движка для МиГ-23. Его подвешивали внутрь самолета, а в заданной зоне открывали люк и "выпускали" двигатель. В тот день в "летающей лаборатории" отправлялись на испытания пять человек.
Почти сразу после взлета самолет пропал с экрана радаров. Тревога поднялась спустя несколько минут. На вызов экипаж не отвечал. Самолет нашли только утром следующего дня. Без кабины. Спустя сутки лесник сообщил: недалеко от его дома упала часть самолета, в ней люди.
Комиссия, проводившая расследование, сделала вывод, что причиной катастрофы стал "обрыв внешних закрылков самолета, находившихся в посадочном положении". Невероятным кажется, чтобы такая ошибка была допущена опытными пилотами. Хотя выводы комиссии убедили далеко не всех коллег Амет-Хана и авиастроителей.
Других версий выдвигалось множество, самая популярная из которых — ненадежный испытуемый двигатель, подвешенный прямо над топливными баками. А специалист, который должен был следить за опытным двигателем, фиксировать параметры его работы, и, возможно, заметить неполадки, опоздал к началу испытаний. "Летающая лаборатория" поднялась в воздух без него.
Наталья Дремова
Самые интересные и важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новый памятник Амет-Хану Султану в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября 2020, 12:26
В Симферополе открыли памятник Амет-Хану Султану – фото
Амет-Хан СултанПамятьИсторияВеликая Отечественная войнаКрым в истории: секреты, факты, фотоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:52При взрыве газа в Кабуле погибли семь детей и женщина и шестеро ранены
16:27Опасна ли для России оспа обезьян
16:07На Солнце вспышка высшего класса: когда взрывной центр повлияет на Землю
15:47На Украине отказались дать землю под Национальное военное кладбище
15:30Новости СВО: российские войска продвигаются по всей линии фронта
15:10Рожденный летать: "крылья" Амет-Хана Султана
14:56Планета детства: Международный детский центр "Артек" как символ Крыма
14:35Затмения, суперлуние и парад планет: астрособытия года – инфографика
14:14Роспотребнадзор проводит расследование случая подозрения на оспу обезьян
13:47Встречу в Абу-Даби перенесли: Зеленский назвал новую дату переговоров
13:37Сильный ветер и дождь со снегом идут на Севастополь
13:12Зеленский думает о повторном выдвижении на выборах президента Украины
12:47В Анталье перевернулся автобус – восемь человек погибли и 26 ранены
12:23Армия РФ освободила еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области
12:07Вахтовка с рабочими "Камчатского золота" опрокинулась с моста в реку
11:43В Хакасии дотла сгорел гостевой дом – погибли люди
11:07На Украине ограничили работу Starlink
10:46Снег с метелью накроют Крым – объявлено экстренное предупреждение
10:10Звезда сменила милость на гнев: на Солнце возобновились сильные вспышки
09:52Трамп требует немедленного ареста Барака Обамы
Лента новостейМолния