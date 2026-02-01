https://crimea.ria.ru/20260201/rospotrebnadzor-provodit-rassledovanie-sluchaya-podozreniya-na-ospu-obezyan-1152853620.html
Роспотребнадзор проводит расследование случая подозрения на оспу обезьян
Роспотребнадзор проводит расследование случая подозрения на оспу обезьян
2026-02-01T14:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области проводят эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая подозрения на оспу обезьян, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ведомства.Ранее в Домодедовской больнице сообщили, что пациент с предварительным диагнозом "оспа обезьян" доставлен в их медучреждение, ему проводят диагностические исследования, совместно с территориальными органами Роспотребнадзора проводятся изоляционные мероприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
14:14 01.02.2026