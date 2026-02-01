Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор проводит расследование случая подозрения на оспу обезьян - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Роспотребнадзор проводит расследование случая подозрения на оспу обезьян
Роспотребнадзор проводит расследование случая подозрения на оспу обезьян - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Роспотребнадзор проводит расследование случая подозрения на оспу обезьян
Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области проводят эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая подозрения на оспу... РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T14:14
2026-02-01T14:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области проводят эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая подозрения на оспу обезьян, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ведомства.Ранее в Домодедовской больнице сообщили, что пациент с предварительным диагнозом "оспа обезьян" доставлен в их медучреждение, ему проводят диагностические исследования, совместно с территориальными органами Роспотребнадзора проводятся изоляционные мероприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Роспотребнадзор проводит расследование случая подозрения на оспу обезьян

Эпидрасследование случая подозрения на оспу обезьян проводят в Роспотребнадзоре

14:14 01.02.2026 (обновлено: 14:20 01.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области проводят эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая подозрения на оспу обезьян, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ведомства.
Ранее в Домодедовской больнице сообщили, что пациент с предварительным диагнозом "оспа обезьян" доставлен в их медучреждение, ему проводят диагностические исследования, совместно с территориальными органами Роспотребнадзора проводятся изоляционные мероприятия.
"В связи с получением информации о случае подозрения на оспу обезьян специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начали санитарно‑эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий", – рассказали в пресс-службе ведомства.
